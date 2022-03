Keine Kandidaten für den Pfarrgemeinderat in Hohenpeißenberg

Von: Kathrin Hauser

Die Kirche Hohenpeißenberg. © privat

An diesem Sonntag wählen die Katholiken im Landkreis Weilheim-Schongau ihre Pfarrgemeinderäte. Nur in Hohenpeißenberg wird es keine Pfarrgemeinderatswahl geben.

Hohenpeißenberg – Das teilte der Pfarrer des Pfarrverbandes Peiting/Hohenpeißenberg, Robert Kröpfl diese Woche in einer E-Mail mit: „Leider kann die Wahl des Pfarrgemeinderats am kommenden Wochenende in der Pfarrei ,Auferstehung des Herrn’ in Hohenpeißenberg nicht durchgeführt werden.“ Es haben sich zu wenige Kandidaten gefunden, die in dem Gremium mitarbeiten wollen. „Die hierfür nötigen Kandidaten*innen konnten nicht gefunden werden“, schreibt Kröpfl.

Die nötige Anzahl der Mitglieder des Pfarrgemeinderates berechne sich nach den Statuten nach der Größe der Pfarrei. Demnach müsste der Pfarrgemeinderat in Hohenpeißenberg aus mindestes vier Personen bestehen, es haben sich aber lediglich zwei der insgesamt rund 2000 katholischen Hohenpeißenberger gefunden, die sich zur Wahl gestellt hätten.

Wechselspiel aus verschiedenen Faktoren

Derzeit besteht das Gremium aus sechs Mitgliedern. Und zwei davon sind bereit, erneut zu kandidieren. Laut Kröpfl liegt diese Zurückhaltung in Sachen Gemeindearbeit nicht daran, dass es in Hohenpeißenberg Unstimmigkeiten oder Streit im Gremium oder in der Pfarrei gegeben hätte. Seiner Ansicht nach hat ein „Wechselspiel aus verschiedenen Faktoren“ dafür gesorgt, dass sich nicht mehr Kandidaten gefunden haben.

„Der Zeitpunkt ist schwierig für eine Wahl“, sagt der Pfarrer. In den vergangenen zwei Jahren der Pandemie sei das gemeindliche Leben fast ganz zum Erliegen gekommen, was dem Zusammengehörigkeitsgefühl nicht zuträglich sei: „Kirchliches Leben war schlecht oder nicht möglich“, sagt Kröpfl und das habe den Pfarreien geschadet: „Abstand ist das Gegenteil von Glauben.“

„Da haben alle Schwierigkeiten“

Dazu komme nun noch das Missbrauchsgutachten und die Unzufriedenheit vieler Katholiken darüber, wie die Kirche damit umgegangen ist. „Das ist für viele sicherlich schwierig gewesen“. so Kröpfl. Dazu komme noch, dass es ohnehin immer schwieriger wird, Ehrenamtliche zu finden, die sich in Pfarreien, Vereinen oder Parteien engagieren. „Da haben alle Schwierigkeiten“, sagt der Pfarrer.

Hohenpeißenberg ist damit, dass am Sonntag kein Pfarrgemeinderat gewählt wird, kein Exot: Von den 780 Pfarreien im Erzbistum München-Freising könnten 30 bis 40 nicht wählen, weil es zu wenige Kandidaten gegeben habe, sagt Kröpfl, der fürchtet, dass das aktive Pfarreileben in Hohenpeißenberg mit der Zeit immer mehr einschlafen würde, wenn es dort auf Dauer keinen Gemeinderat gebe.

Erneuerung des Kirchendaches steht an

Doch Kröpfl hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass auch Hohenpeißenberg bald wieder einen frisch gewählten Pfarrgemeinderat hat. „Ich würde mir wünschen, dass es unter dem neuen Dach der Kirche auch wieder einen neuen Pfarrgemeinderat gibt.“

Wie berichtet, soll die Erneuerung des Daches der rund 60 Jahre alten Kirche im Ort demnächst beginnen. Es könne auch zu einem späteren Zeitpunkt noch ein neues Gremium gewählt werden. Man müsse jetzt erstmal abwarten, wie sich die Sache entwickle. Vielleicht überlege es sich ja der eine oder andere doch noch. Bis dahin bleibt der alte Pfarrgemeinderat kommissarisch im Amt in Hohenpeißenberg.