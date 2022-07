Ukraine-Krieg lässt Hohenpeißenberger Künstlerin Ludmilla Stepanek nicht zur Ruhe kommen

Von: Kathrin Hauser

„Verschaukelt“ heißt das Objekt von Ludmilla Stepanek, das die schlummernde Europa darstellt. © Hauser

Im Jahr 1968 ist die Hohenpeißenberger Künstlerin Ludmilla Stepanek vor russischen Panzern aus ihrer Heimatstadt Prag geflohen. Deswegen erschüttert sie das Schicksal der Menschen in der Ukraine, was sich in ihrer Kunst widerspiegelt.

Hohenpeißenberg – Als am 21. August 1968 die Panzer der Warschauer-Pakt-Staaten durch Ludmilla Stepaneks Heimatstadt Prag rollten, endete für die Künstlerin das Leben, wie sie es bis dahin geführt hatte: Kurzentschlossen packte sie ein paar Sachen zusammen und machte sich gemeinsam mit ihrem Vater und ihrem Mann auf die Flucht. Ihr Mann wurde an der Grenze wieder zurückgeschickt, weil die jungen Männer für den Kampf benötigt wurden und für Ludmilla Stepanek begann ein neues Leben in Deutschland. Später konnte ihr Mann nachkommen, sie bekam ein Kind, studierte Kunst und irgendwann verschlug es sie nach Hohenpeißenberg, wo sie eine neue Heimat fand: „Ich bin hier zu Hause“, sagt sie, die inzwischen deutsche Staatsbürgerin ist.

Weil sie damals vor etwa 54 Jahren erlebt hat, wie es ist, vor russischen Panzern zu fliehen, betrifft sie das Schicksal der Menschen in der Ukraine, die von Putin überfallen wurden, sehr: „Das bewegt mich besonders, weil es mich an damals erinnert“, sagt die Künstlerin. Sie habe schon länger geahnt und befürchtet, dass Russland einen Krieg gegen die Ukraine beginnen würde, immer wieder hatte sie Alpträume davon, hat sich in ihrer Kunst mit dem Thema beschäftigt.

Seit Russland die Ukraine bekriegt, arbeitet sie unermüdlich. Einige Werke hat sie im April im Foyer des Alten Rathauses in Murnau und anschließend in der Galerie des „Kunstvereins Murnau“, wo sie Mitglied ist, ausgestellt. Viele beschäftigen sich inhaltlich mit dem russischen Krieg in der Ukraine, sechs sind in den vergangenen Wochen entstanden. „Ich war sehr fleißig“, sagt Ludmilla Stepanek, der ihre tschechische Herkunft anzuhören ist. Die Ausstellung, die laut Beschreibung aktuelle Kunstobjekte, die die brisante politische Lage wie die Umweltpolitik reflektieren, zeigte, trug den Namen „Verständigung 2022“.

Die Kunstobjekte heißen zum Beispiel „Ukrajine“ und „Kopfloser Reiter“ und „Verschaukelt“. Es zeigt eine schlummernde, blauäugige Europa und ist unten abgerundet, sodass es schaukeln kann. „Europa wurde verschaukelt, weil es sich verschaukeln ließ“, sagt die Künstlerin: „Diese Naivität des Westens Russland gegenüber ist mir unbegreiflich.“

Die Künstlerin sprudelt vor Ideen, ihre Kreativität scheint durch die schrecklichen Ereignisse der vergangenen Monate noch beflügelt worden zu sein. Sie geht viel in die Natur, die ihr wie vieles andere eine große Inspirationsquelle ist.

Ludmilla Stepanek ist ein kritischer Geist, ein warmherziger Mensch und eine Künstlerin, die sich nicht damit begnügt, gefällige Kunst fürs Auge zu machen. „Es geht mir darum, dass meine Objekte etwas aussagen“, erklärt sie beim Rundgang durch die Ausstellung in der Galerie des Kunstvereins.

Vor allem geht es ihr um Verständigung, wie der Titel der Ausstellung verrät und wie viele ihrer Werke es zeigen. Dieses Thema beschäftigt sie und wird sie wohl immer beschäftigen. „Verständigung ist mein Lebensthema“, sagt die Künstlerin

Die mutige Entscheidung, ihre Heimatstadt zu verlassen, die sie im August 1968 getroffen hat, habe sie nie bereut, sagt Ludmilla Stepanek. „Ich bin so dankbar, dass ich diesen schweren Schritt damals gemacht habe. Ich würde das immer wieder so machen.“