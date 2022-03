Hohenpeißenberg: Mehrfamilienhaus mit bewegter Geschichte muss abgerissen werden

Von: Kathrin Hauser

Nicht mehr bewohnbar ist das Haus an der Rigistraße nach dem Brand im November 2020. Nun soll es abgerissen werden. © Ruder

Das Haus an der Rigistraße 6 in Hohenpeißenberg hat eine bewegte Geschichte hinter sich: Es ist im Ort bekannt, weil dort früher ein „Konsum“ war, ein genossenschaftlich betriebenes Einzelhandelsgeschäft. Später wurde aus dem Haus ein reines Wohnhaus für mehrere Parteien. Zuletzt machte das Mehrfamilienhaus von sich reden, weil es innerhalb von drei Jahren zwei schwere Brände dort gab.

Hohenpeißenberg - Das erste Feuer brach in der Nacht auf den 16. November 2017 aus: Ein Stadel, der auf dem Grundstück neben dem Mehrfamilienhaus stand, brannte ab. Die Feuerwehr konnte knapp verhindern, dass die Flammen komplett auf das Mehrfamilienhaus übergriffen.

Der Brandbeauftragte der Kriminalpolizei kommt bei seinem Ermittlungen zu dem Ergebnis, dass es Brandstiftung war – ob fahrlässig oder vorsätzlich, lasse sich nicht feststellen. Ein Bewohner gerät in den Verdacht, das Feuer gelegt zu haben, wird aber wegen des Grundsatzes „Im Zweifel für den Angeklagten“ freigesprochen. Das Feuer war damals zweifelsfrei in einem Abteil des Schuppens ausgebrochen, das sich der Vermieter und Eigentümer und der angeklagte Hausbewohner geteilt hatten.

Der Schuppen konnte damals nicht mehr gerettet werden, er brannte komplett ab. Auch das Wohnhaus wurde in Mitleidenschaft gezogen: Einige Fenster sprangen oder schmolzen. Anschließend wurde statt des Schuppens eine Garagenzeile vor dem Haus gebaut.

Ziemlich genau drei Jahre später brannte es wieder an der Rigistraße 6 – und diesmal im Mehrfamilienhaus selber. Das Feuer war im Dachgeschoss ausgebrochen, anschließend war das Haus nicht mehr bewohnbar. Außer Rauchgasvergiftungen gab es keine Verletzungen unter den Bewohnern.

Nun sollen Haus und Garage abgerissen werden und auf dem Grundstück soll ein Neubau entstehen. Der Hohenpeißenberger Gemeinderat gab dazu in der jüngsten Sitzung einstimmig sein Einverständnis. „Da ging es lange hin und her, ob das Haus saniert werden kann oder nicht“, sagte Bürgermeister Dorsch zu dem Tagesordnungspunkt. Schließlich habe der Eigentümer sich dazu entschlossen, das Haus an eine Huglfinger Firma zu verkaufen, die Bauprojektentwicklung macht.

Der neue Eigentümer will jetzt dort neu bauen, wie der Leiter des Hohenpeißenberger Bauamtes, Stefan Fischer, in der Gemeinderatssitzung erläuterte: „Das Bestandsgebäude soll inklusive Garagenzeile entfernt werden. Es ist nicht zu halten gewesen.“

Das neue Gebäude soll nur noch vier Wohneinheiten Platz bieten – im noch stehenden Haus sind es sieben – und die Wand soll 6,60 Meter hoch werden. Für das Gebiet besteht kein Bebauungsplan, das neue Gebäude würde sich nach Ansicht des Bauamtes in die nähere Umgebung einfügen – „wenngleich der Quergiebel ziemlich prägnant ist“, so Fischer. Da in der Umgebung schon Mehrfamilienhäuser gebaut wurden, passt das neue Haus dazu.

Allerdings werde das neue Gebäude an den Rand des insgesamt rund 1300 Quadratmeter großen Grundstücks platziert, sodass wohl damit zu rechnen sei, dass später noch ein weiteres Haus dazukommt, sagt der Bauamtsleiter: „Momentan ist es im Rahmen und fügt sich ein.“

Allerdings wird das Gebäude wohl eine andere Adresse erhalten: Der Eingang befindet sich an der Sonnenstraße und nicht mehr an der Rigistraße.