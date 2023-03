Metzgergeschäft kein Zuckerschlecken

„Glücksfall für Hohenpeißenberg“: „Metzgerei Pschorr“ übernimmt Metzgerei im Schächen

Von: Kathrin Hauser

Freuen sich über die neue Partnerschaft: v.l. Gerlinde Rasch, Tobias Pschorr, Anna Pschorr mit Tochter Anna und Sohn Luis sowie Thomas Dorsch. © Ralf Ruder

Es gibt einen neuen Pächter für die Metzgerei im Schächen in Hohenpeißenberg: Die „Metzgerei Pschorr“, die ihr Hauptgeschäft in Asch im Fuchstal hat, übernimmt.

Hohenpeißenberg – Kaum eine Frage hat die Bürger in Hohenpeißenberg in den vergangenen Monaten so beschäftigt wie die, wie es mit der Metzgerei im Schächen weitergeht. Wie bereits berichtet, wurde im Sommer ein Wasserschaden entdeckt, der eine umfangreiche Sanierung nötig machte. Der damalige Pächter schloss – und öffnete nie wieder. Im November wurde bekannt, dass er das Geschäft nicht weiterführen will.

Pächter schloss nach Wasserschaden für immer

Das war ein herber Verlust für das einwohnerstärkste Dorf im Landkreis – schließlich gab es dort neben der Metzgerei einen Imbiss, eine Bäckerei mit Café und im Sommer eine Eisdiele. Der Gemeinderat stufte das Geschäft quasi als „systemrelevant“ für Hohenpeißenberg ein und kam zu dem Schluss, dass Metzgerei, Imbiss, Bäckerei und Eisdiele so wichtig für den Ort sind, dass sie nicht auf Dauer geschlossen bleiben dürfen. Falls für den Betrieb in den gemeindeeigenen Räumen trotz intensiver Bemühungen kein neuer Pächter gefunden würde, wollte die Kommune vielleicht sogar selber einspringen.



Doch so weit kommt es nun nicht. Am Dienstag gaben Bürgermeister Thomas Dorsch und die zweite Bürgermeisterin Gerlinde Rasch offiziell bekannt, wer die neuen Pächter sind und stellten ihre neuen Partner vor: Metzgermeister Tobias Pschorr und seine Frau Laura haben sich entschlossen, das Geschäft in Hohenpeißenberg zu übernehmen. Die Familie ist in der Region bekannt, weil sie ihr Hauptgeschäft im Fuchstal in Asch sowie eine Filiale mit Imbiss in Schongau-West und eine kleine in Westendorf im Allgäu betreibt.



Metzgergeschäft kein Zuckerschlecken

„Es ist in dieser Zeit kein Zuckerschlecken und wir wissen, dass wir gegen den Strom schwimmen“, sagt Tobias Pschorr bei der Vorstellung im Hohenpeißenberger Rathaus. Dennoch hätten sich seine Frau und er entschlossen, den Schritt zu wagen: „Für uns war ausschlaggebend, dass die Gemeinde dahintersteht. Du brauchst einen Partner, der das mitträgt.“ Auch bei der Personalsuche hat die Gemeinde kräftig unterstützt, sonst hätten Pschorrs nicht zusagen können. Auch, wenn inzwischen so viel Personal gefunden ist, dass die „Metzgerei Pschorr“ im Schächen starten könnte, es werden weitere Interessierte gesucht. „Wir würden auch gerne ausbilden“, sagt Tobias Pschorr.

Er ist ein Metzger mit Leidenschaft und Überzeugung, das wird bei dem Gespräch im Hohenpeißenberger Rathaus deutlich. Die Tiere für die Wurst und für das Fleisch kommen alle aus der Region und werden in Fuchstal geschlachtet. Tobias Pschorr steht selten in seinen Metzgereien, um zu verkaufen. Er hat sich auf die Produktion konzentriert und gibt zudem Grillkurse – diese könnte er sich auch für Hohenpeißenberg vorstellen. Um seine berufliche Bandbreite noch zu vergrößern, hat Tobias Pschorr eine Ausbildung zum Fleischsommelier und zum Ernährungsberater gemacht. „Das habe ich gemacht, damit ich Kunden besser beraten kann, die Unverträglichkeiten haben.“ Zusätzlich betreiben Pschorrs noch einen Partyservice.



Grillkurse und Partyservice

In Schongau bietet der Metzgereibetrieb täglich einen Mittagstisch mit zwei Speisen an. Auch in Hohenpeißenberg soll es künftig Mittagessen geben. Es wird jeden Tag frisch gekocht. Dazu stellen Pschorrs eine Köchin ein, die im Ort keine Unbekannte ist: Karin Berger hat früher im „Hetten“ gekocht. Die Leitung der Hohenpeißenberger Filiale übernehmen Bettina und Robert Schneider. Das Angebot, das es früher an belegten Semmeln und Sandwiches gab, soll es dann wieder geben.



Derzeit suchen Pschorrs noch einem Bäcker, der im Schächen Backwaren anbietet und auch die Eisdiele soll wieder eröffnet werden. Die Suche nach einem Betreiber sei auf einem guten Weg, sagt Dorsch. „Das ist ein Glücksfall für Hohenpeißenberg“, sagte der Bürgermeister über die Zusammenarbeit mit der Familie Pschorr.

Am 15. September soll die „Metzgerei Pschorr“ im Schächen eröffnet werden. Die Hohenpeißenberger haben aber vorher schon die Möglichkeit, ein wenig des Angebots zu probieren: Beim Straßenfest am 29. Juli hat die Familie einen Stand.

