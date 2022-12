Warum das Krippenbauen eine Meditation ist

Von: Kathrin Hauser

Die Krippenbauer Tina Negele-Gosdzinski (r.) und Matthias Negele (2.v.r.) haben die Krippe gebaut, die derzeit zur Freude von v.l. Robert Kröpfl, Thomas Dorsch, Rupert Weingartner und Ernst Schmidhuber in der Gnadenkapelle ist. F: gro Auch wenn die Krippe fertig ist, wird weiter an ihr gefeilt © EMANUEL GRONAU

Eine neue Krippe ist in der Gnadenkapelle auf dem Hohen Peißenberg zu bewundern. Gebaut hat sie Tina Negele-Gosdzinski. Sie ist leidenschaftliche Krippenbauerin. Wie es dazu kam, dass sie mit dem „Krippenvirus“ infiziert wurde, erzählt sie, als sie ihr Werk an seinem neuen Platz präsentiert.

Hohenpeißenberg – „Angefangen hat es mit dem Häusl von der Tante Leni“, erzählt Tina Negele-Gosdzinski. Das sei ihrem Mann Matthias Negele und ihr von der Großtante vererbt worden. Nur das kleine Häuschen als Krippe zu nehmen, das wollte sie nicht. „Dafür wäre es zu schade gewesen“, sagt die Hohenpeißenbergerin: „Also habe ich was dran gebaut.“

Und ohne es zu wissen, hatte sich Tina Negele-Gosdzinski mit dem „Krippenvirus“ infiziert. Das Krippenbauen hat ihr solche Freude bereitet, dass sie nicht mehr damit aufhören wollte. Sie arbeitet als Servicefachkraft und hat selbst nach anstrengenden Nachtschichten bis zum Morgen an der Krippe gewerkelt. „Wenn ich um 1 oder 2 Uhr nachts nach Hause gekommen bin, hab’ ich oft bis 5 oder 6 Uhr daran gearbeitet.“ Beim Krippenbauen vergesse sie die Zeit, sagt Tina Negele-Gosdzinski. „Es ist sehr meditativ für mich, das ist meine Entspannung. Da denke ich nicht mehr an das, was sonst so wichtig ist.“

Damals, als sie im Jahr 2014 vom Krippenvirus befallen wurde, haben ihr Mann und sie noch in Rheinland-Pfalz gelebt. Manchmal hat er mitgebaut oder Ideen gehabt, wie bestimmte Schwierigkeiten gemeistert werden könnten. Immer im Oktober hat das Paar die Krippe herausgeholt und weitergemacht. „Wir haben immer saisonal daran gebaut“, sagt Tina Negele-Gosdzinski.

Als die beiden im Jahr 2018 wieder zurück in ihre bayerische Heimat gezogen sind – Thomas Negeles Familie lebt in Hohenpeißenberg –, war die Krippe schon ziemlich weit gediehen. „Im Jahr 2019 sind dann noch die Berge dazugekommen“, sagt Tina Negele-Gosdzinski. Seitdem ist ihre erste selbstgebaute Krippe im Grunde fertig. Dennoch wird weiter an ihr gefeilt: „Es gibt immer wieder Reparaturarbeiten zu erledigen. Zum Beispiel das Moos muss regelmäßig erneuert werden“, erzählt die Krippenbauerin beim Termin in der Gnadenkapelle mit Pfarrer Robert Kröpfl, Bürgermeister Thomas Dorsch, Rupert Weingartner vom Förderverein „Freunde der Wallfahrtskirche“ und Kirchenpfleger Ernst Schmidhuber.

Und es kämen immer wieder Vorschläge aus der Verwandtschaft oder dem Freundeskreis, womit die Krippe noch verbessert werden könnte. „Zum Beispiel hat jemand gemeint, wir brauchen noch mehr Schafe. Dann sind eben noch mehr Schafe dazugekommen.“ Andere, nicht ganz so seriöse Vorschläge, wie als plötzlich ein Miniatur-Bierfläschchen auf dem Dach des Stalls gelegen sei, wurden nicht aufgenommen. Besonders stolz ist sie auf den Teich. „Den finde ich total fein“, sagt Tina Negele-Gosdzinski: „Es hat lange gedauert, bis ich herausgefunden habe, wie man Wasser macht.“ Lange Zeit habe sie vor allem alleine vor sich hingetüftelt und -gebaut, inzwischen lerne sie andere kennen, die ebenfalls mit dem „Krippenvirus“ infiziert sind.

Weil die Krippe so groß geworden war, hat sie immer auf der Terrasse des Ehepaares gestanden. Dass sie in diesem Winter nun in der Gnadenkapelle auf dem Hohen Peißenberg zu besichtigen ist, hat damit zu tun, dass sich Negele und Bürgermeister Thomas Dorsch bei einer Veranstaltung getroffen haben und auf das Thema „Krippen“ zu sprechen kamen. Tina Negele-Gosdzinski erzählte von ihrer Krippenleidenschaft. Im nächsten Winter besichtigte Dorsch das gute Stück und fragte, ob es denn auch einmal in der Gnadenkapelle stehen könnte. „Er war ganz begeistert“, sagt die Krippenbauerin über den Bürgermeister.

Und tatsächlich besticht die Krippe durch viele liebevoll gestaltete Details und eine ganz besondere Stimmung. Die Hauptperson fehlt allerdings noch. „Am 24. in der Früh kommt das Jesuskindle rein“, sagt Tina Negele-Gosdzinski. Negeles können diese Leihgabe an den Förderverein „Freunde der Wallfahrtskirche“ übrigens gut verschmerzen. Anstelle des Erstlingswerks steht nun eine weitere Krippe auf der Terrasse: „Wir haben noch zwei andere in der Mache“, sagt die Krippenbauerin.