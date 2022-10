Das Geheimnis ist gelüftet: Münchner Christbaum kommt aus Hohenpeißenberg

Von: Kathrin Hauser

Ein Traum von einem Baum: Daniela Schaan (l.) und Bürgermeister Thomas Dorsch (r.) vor der Weißtanne, durch deren Zweige ein Stromkabel führt. © Ralf Ruder

Sibirische Weißtanne muss wegen Stromkabels ohnehin gefällt werden

Hohenpeißenberg – Nun ist das Rätsel gelüftet: Der Christbaum, den der Landkreis Weilheim-Schongau heuer wieder der Stadt München zur Verfügung stellt, ist ein Hohenpeißenberger Gewächs.

Die sibirische Weißtanne steht nicht auf kommunalem Grund, sondern im Garten der Familie Schaan im Hohenpeißenberger Ortsteil Hetten. Daniela Schaans Vater hatte sie vor rund 50 Jahren gepflanzt, nachdem er nach Hohenpeißenberg gezogen war. Die Bergluft ist der Tanne offensichtlich gut bekommen: Der Nadelbaum ist wunderschön und ebenmäßig gewachsen. Leider waren seine Tage ohnehin gezählt: Die Tanne hätte gefällt werden müssen, weil die Stromleitung mittlerweile durch die Zweige hindurchführt.

Durch Zufall wurde das Landratsamt auf den Baum aufmerksam und meldete diesen nach Absprache mit den Eigentümern in München. Vergangene Woche kam dann eine Kommission, die sich aus Vertretern der Landeshauptstadt sowie des Landratsamtes zusammensetzte, nach Hohenpeißenberg, um den Baum zu begutachten. Anschließend fuhren die Beteiligten auf den Hohen Peißenberg, wo die Entscheidung fiel: Die sibirische Weißtanne aus dem Hetten soll der Christbaum sein, der den Münchner Marienplatz während des Christkindlmarkts schmückt.

„Wir sind natürlich stolz“, sagte der Hohenpeißenberger Bürgermeister Thomas Dorsch: „Es ist ein wunderbarer Baum und eine Ehre für uns, dass wir ihn liefern dürfen.“ Wie bereits berichtet, kommt der wohl prominenteste Münchner Christbaum heuer zum dritten Mal in Folge aus dem Landkreis. Im Jahr 2020 kam er aus Steingaden, ein Jahr später 2021 aus Peiting. Da der Münchner Christkindlmarkt in den vergangenen beiden Jahren wegen der Corona-Pandemie abgesagt wurde, hatte der Landkreis bislang noch nicht die Möglichkeit, sich währenddessen auf dem Marienplatz zu präsentieren. Traditionell ist der Landkreis, der den Christbaum liefert, mit einem Stand des entsprechenden Tourismusverbandes sowie einem Glühweinstand auf dem Christkindlmarkt beziehungsweise im Prunkhof des Münchner Rathauses vertreten. Den Glühweinstand bewirtschaften die Gemeinden des Landkreises abwechselnd.

Wenn am Montag, 21. November, der Christkindlmarkt, der bis Heiligabend dauert, eröffnet wird, sind Vertreter der Gemeinde Hohenpeißenberg in München dabei. Die Knappschaftskapelle gibt ein Standkonzert auf dem Rindermarkt, dann geht es auf den Marienplatz, wo die Weißtanne dann offiziell übergeben wird. Später spielt die Knappschaftskapelle noch auf dem Marienplatz. An diesem Tag wird der Baum dann auch zum ersten Mal beleuchtet werden. „Es ist was Besonderes für uns“, sagte Dorsch.

Bis zum 2. November steht der Baum noch an seinem angestammten Platz, dann wird er feierlich gefällt. In der Nacht auf den 3. November wird die sibirische Weißtanne nach München gefahren.