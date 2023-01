Warum Hohenpeißenberger Schüler nach Zugunglück in Peiting morgens länger schlafen können

Von: Kathrin Hauser

Teilen

Statt des Zuges fahren jetzt Busse in Hohenpeißenberg. © EMANUEL GRONAU

Es war ein Schock, als am Dienstagmorgen nach den Weihnachtsferien in Peiting ein BRB-Zug mit 50 Schülern entgleist ist. Seitdem gibt es zwischen Schongau und Peißenberg Schienenersatzverkehr (SEV). Ein Besuch an der Haltestelle in Hohenpeißenberg.

Hohenpeißenberg – Es weht ein eisiger Wind an diesem Mittwochmittag. Dass der Winter zurückgekehrt ist, ist hier oben an der Bushaltestelle am Schächen in Hohenpeißenberg deutlicher zu spüren als unten in Peißenberg. Es ist kurz nach 13 Uhr. Seit vor mehr als einer Woche der Zug der BRB in Peiting entgleist ist, fährt kein Zug mehr in Hohenpeißenberg. Es wurde ein Schienenersatzverkehr organisiert. Seitdem sind alle, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln zwischen Schongau und Peißenberg unterwegs sind, auf den Bus angewiesen. In Hohenpeißenberg befindet sich die einzige Haltestelle des Schienenersatzverkehrs des RVO schräg gegenüber dem Schächen.

Olexandra Lysek wartet auf den Bus, der sie zum Bahnhof nach Peißenberg bringen soll. Von dort soll es mit dem Zug weiter nach Weilheim gehen. Die 17-Jährige kommt aus der Ukraine und ist auf dem Weg zu ihrem Deutschkurs. Mit dem Schienenersatzverkehr ist sie bislang zufrieden: „Meist klappt es und ich bin rechtzeitig bei meinem Sprachkurs“, sagt sie und zieht die Schultern noch ein wenig höher. Eine Böe fährt in das Bushäuschen mit den bunten Glasscheiben, das schräg gegenüber des Schächen-Gebäudes steht. In den Bäumen an der anderen Straßenseite rauscht der Wind.

Es ist 13.10 Uhr. Der Fahrplan für den Schienenersatzverkehr, der jetzt am Haltestellenschild hängt, flattert im Wind. Er besagt, dass der nächste Bus Richtung Peißenberg um 13.10 Uhr abfährt. Um 13.13 Uhr ist noch nichts zu sehen vom Schienenersatzverkehr. Um 13.15 Uhr biegt ein blauer Bus um die Kurve. Er hat ein Schild an der Scheibe lehnen, das einen durchgestrichenen Zug zeigt und eines, auf dem „Peißenberg“ steht.

Er hält am Bushäuschen. Olexandra Lysek steigt ein. Zwei Fahrgäste steigen aus. Sarah Schleich und Nepomuk Mühlegger besuchen beide das Gymnasium in Schongau und pendeln seit dem Zugunglück mit dem Bus in die Schule und wieder zurück. Über den Schienenersatzverkehr können sie sich nicht beschweren – im Gegenteil: „Ich kann morgens zehn Minuten länger schlafen“, sagt Nepomuk Mühlegger und in der Früh zähle jede Minute. Auch Sarah Schleich ist zufrieden mit der Busverbindung nach Schongau. Es klappe diesmal bislang ganz gut, sagt die 14-Jährige. Kein Vergleich mit früheren Schienersatzverkehr-Zeiten.

Vor allem, dass der Bus öfter fährt als der Zug, sorge für Erleichterung beim Pendeln, erzählen die beiden Gymnasiasten. So wie an diesem Tag, an dem Sarah Schleich und Nepomuk Mühlegger eine Stunde früher aus hatten und nun einen Bus eher nehmen konnten als die, die erst nach der sechsten Stunde nach Peiting und Hohenpeißenberg fahren wollen. „Es ist super praktisch, dass es mehr Verbindungen gibt“, sagt Nepomuk Mühlegger. Der Zug fahre ein Mal pro Stunde in eine Richtung und der Bus im Schienenersatzverkehr zu den Zeiten, in denen die Schüler morgens nach Schongau und mittags wieder zurück nach Hohenpeißenberg transportiert werden müssen, alle halbe Stunde.

Dass die beiden Gymnasiasten nicht in dem Zug saßen, der in Peiting entgleist ist, war reiner Zufall: „Meine Oma arbeitet in Schongau und die hat mich an dem Morgen mitgenommen“, erzählt Sarah Schleich. „Ich habe tatsächlich verschlafen“, sagt Nepomuk Mühlegger. „Es war das erste Mal, dass mir das in der Oberstufe passiert ist und ich den Zug verpasst habe“, erzählt der 18-Jährige. Er habe dann später mit Bekannten mitfahren können, die ihr Kind nach dem Zugunglück mit dem Auto in die Schule gebracht hätten. Die entgleiste Bahn sei immer wieder Thema in der Schule und im Freundeskreis, weil viele Klassenkameraden in jenem Zug saßen.

Dann machen sich die beiden auf den Heimweg und genießen, dass sie eine halbe Stunde früher zu Hause sein werden als sonst.