Wie ein Hohenpeißenberger zum Hüter der Grenzen wurde

Von: Kathrin Hauser

Hermann Schröder (li.) ist neuer Feldgeschworener, Thomas Dorsch (re.) freut sich über Unterstützung. © Gronau

Hohenpeißenberg hat einen neuen Feldgeschworenen: Hermann Schröder wurde in der Sitzung des Gemeinderates vereidigt und damit zum dritten Feldgeschworenen der Gemeinde bestellt. Damit gibt es in Hohenpeißenberg derzeit drei Feldgeschworene. Einer von ihnen möchte das Ehrenamt in absehbarer Zeit aufgeben. „Deswegen wird Hermann Schröder zur frühzeitigen Einarbeitung und zur Verstärkung des Teams nach der Gemeindeordnung zum Feldgeschworenen bestellt“, sagte Bürgermeister Thomas Dorsch in der Sitzung.

Hohenpeißenberg - Schröder ist in Hohenpeißenberg kein Unbekannter, er ist Vorsitzender der „Bulldogfreunde Bayerischer Rigi“ und im TSV aktiv. Er sei „Postler“ gewesen, seit sieben Jahren im Ruhestand und wohne im Ortsteil Hetten: „Wir fühlen uns wohl in Hohenpeißenberg“, sagte Schröder, als er sich kurz vorstellte. Der Gemeinderat bestellte ihn einstimmig zum neuen Feldgeschworenen. „Du bist sehr geeignet, weil Du ortskundig und handwerklich geschickt bist“, sagte Dorsch zu Schröder.

Heute habe dieses Thema nicht mehr die Brisanz wie früher, weil die Grundstücksumrisse in Plänen genau eingezeichnet seien, erläuterte der Bürgermeister. Früher seien allerdings oft bei Nacht und Nebel Grenzsteine verschoben worden. Die Feldgeschworenen haben deswegen an vielen Stellen geheime Zeichen wie zum Beispiel Ziegelscherben vergraben und auf eine bestimmte Weise angeordnet, die Aufschluss darüber gab, ob der Grenzstein verschoben worden war. Die Art der Anordnung der Zeichen wird das „Siebenergeheimnis“ genannt. Der Feldgeschworene schwört noch heute einen Eid auf die Wahrung des Siebenergeheimnisses.

Feldgeschworene haben noch immer eine wichtige Funktion: Sie unterstützen das Vermessungsamt bei der Kennzeichnung von Grundstücksgrenzen und Flurstücken, versetzen Grenzsteine, wenn nötig. Sie entfernen Vermessungspunkte oder ersetzen diese, wenn sie beschädigt wurden. Sie sind Hüter der Grenzen und arbeiten eng mit Vermessungsbeamten zusammen.