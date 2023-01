Wetterbeobachter berichten: Dezember endet mit Wärmerekord

Da lag noch Schnee: Am 11. Dezember hat Albert Brunner den Sonnenuntergang am Dietlhofer See in Weilheim mit Blick auf den Hohen Peißenberg fotografiert. © grafiert.

Er begann sehr kalt, alles schien auf einen winterlichen Dezember hinzudeuten – bis Mitte des Monats die Kehrtwende kam. Letztlich war der Monat wieder deutlich wärmer als das langjährige Mittel und endete mit einem Rekord.

Hohenpeißenberg – Der meteorologische Winter ab 1. Dezember machte seinem Namen zunächst alle Ehre. Er begann auf dem Hohen Peißenberg mit Dauerfrost, es gab auch leichte Schneefälle. So lag am 2. Adventswochenende (3./4. Dezember) auf dem Hohen Peißenberg eine dünne Schneedecke von drei Zentimeter. Mehr kam während der ersten Dekade auch nicht mehr hinzu.

Dabei lagen die Maxima auf dem Hohen Peißenberg um den Gefrierpunkt und nachts herrschte durchweg leichter Frost. Das Wetter entsprach der Jahreszeit. Am 10. Dezember, dem 3. Adventssonntag, fiel Schnee, die Schneedecke war danach zehn Zentimeter hoch. Am 13. sank die Temperatur nachts bis auf minus 10 Grad Celsius ab.

Zu Beginn der zweiten Dekade waren die Voraussetzungen für einen strengen Winter noch sehr günstig. Ein Kältehoch über Osteuropa lag auf der Lauer, die Warmluftzufuhr vom Atlantik war durch ein mächtiges Hoch abgeschnitten. Sogar starke Schneefälle von Süden her waren in den meisten Vorhersagemodellen bereits eingepreist.

Doch alles kam anders. Zur Monatsmitte bildete sich eine Grenzwetterlage über Bayern aus, Warmluft traf auf Kaltluft. Dabei fielen die Niederschläge vom 13. bis 15. Dezember bei meist negativen Temperaturen als Regen auf den gefrorenen Boden. An diesen drei Tagen entstand Glatteis, besonders starkes am 15. Dezember, denn die 19 Liter pro Quadratmeter, die am 14. Dezember fielen, waren fast durchgängig Regen.

Die Luftmassengrenze lag am 14. und 15. Dezember zwischen München und dem Hohen Peißenberg. So war der Hohe Peißenberg kurzzeitig schneefrei, während in München zehn Zentimeter Schnee fielen. Der 16. und 17. Dezember waren nochmals zwei Tage mit Dauerfrost fast in ganz Deutschland. Auf dem Hohen Peißenberg lagen am 17. Dezember morgens nochmals zehn Zentimeter Schnee.

Damit war das Winterwetter im Dezember allerdings beendet. Wurde am 17. noch ein Tageshöchstwert von nur minus 4,4 Grad Celsius gemessen, erreichte das Maximum der Lufttemperatur tags darauf bereits plus 8,3 Grad. Am 19. gab es nochmal Nachtfrost bis minus 0,5 Grad Celsius. Es war der letzte Frosttag im Dezember.

Der Schnee schmolz am 20. Dezember bei einem Tagesmaximum von zwölf Grad komplett weg. Die Südwestströmung hatte sich nun voll durchgesetzt. Das änderte sich auch zu Weihnachten nicht, vom 24. bis 26. Dezember lagen die Tagesmaxima zwischen 8 und 14 Grad. Dazu überquerten uns einige Tiefausläufer mit Regen.

Besonders schön aber war es am ersten Weihnachtsfeiertag. Die Sonne schien über sieben Stunden vom fast wolkenlosen Himmel und es war nahezu windstill – ein Hauch von Frühling.

Die lebhafte Südwestströmung blieb bis zum Jahresende und verstärkte sich sogar noch. So wurden am 30. Dezember um 19 Uhr sechs Grad Celsius gemessen. Bis zum Morgen des Silvestertages stieg die Temperatur bis auf 13 Grad. Dabei blieb es aber nicht. Schon der Silvestertag vor einem Jahr stellte mit 14,5 Grad einen Tagesrekord auf. Doch 2022 wurden 18,6 Grad gemessen – es handelt sich dabei nicht nur um einen Tagesrekord, sondern auch um die höchste jemals im Dezember seit 1781, dem Beginn unserer Aufzeichnungen, gemessene Temperatur. Der bayernweite Wärmerekord wurde am 31. Dezember in Wielenbach mit 20,8 Grad aufgestellt. Noch nie war es zuvor an einem Silvestertag an einem bayerischen Ort so warm.

Die Südwestströmung war ab Weihnachten meist auch mit Föhn verbunden, weshalb es in der trockenen Luft auch zu außergewöhnlichen Fernsichten kam. Die Alpenkette schien manchmal nur einen Steinwurf weit entfernt zu sein.

Insgesamt fiel der Dezember mit einer Mitteltemperatur von 1,2 Grad Celsius um 1,7 Grad. (verwendetes langjähriges Mittel von 1961- 1990) zu warm aus. Der letzte zu kalte Dezember war 2010 mit einem Monatsmittel von minus 2,5 Grad. Während der winterlichen ersten Monatshälfte herrschte an elf Tagen Dauerfrost. Frosttage im Dezember gab es 19.

Niederschläge fielen überdurchschnittlich, nämlich 84 Liter pro Quadratmeter (127 Prozent) an insgesamt 17 Tagen. Die Sonne blieb mit 67 Stunden (80 Prozent) unter dem langjährigen Durchschnitt. An zehn Tagen war sie überhaupt nicht zu sehen. Die höchste Windspitze betrug am 23. Dezember 26 m/s bzw. 94 km/h.

Siegmar Lorenz, Wetterbeobachter im Observatorium auf dem Hohen Peißenberg