Der März war im Raum Weilheim-Schongau oft winterlich, aber trotzdem zu warm

Schnee lag noch oft im März auf dem Hohen Peißenberg. An 17 Tagen gab es Frost © Ruder

Auch wenn es gefühlt die Mehrzahl anders sehen dürfte: Der März war im langjährigen Vergleich wieder zu warm.

Hohenpeißenberg – Der März startete sehr trüb, trocken sowie winterlich-kalt. Die ersten beiden Tage waren noch Eistage (Maxima unter 0 Grad Celsius). Die Schneedecke vom Monatsanfang hielt sich bis zum 8. März und lag 16 bis sieben Zentimeter hoch. Am 2. und 3. März herrschte auf dem Hohen Peißenberg Dauernebel. Aber auch dieser kann die Messtöpfe füllen. Je nach Temperatur und Nebeldichte konnten wir schon mal im Zusammenspiel mit sehr feinen und kleinen Sprühregentröpfchen bis zu 2,5 Liter pro Quadratmeter pro Tag messen. Dazu sind Wetterbeobachter da, denn die winzigen Tröpfchen erfasst die Messtechnik noch nicht.

Die zweite Dekade begann mit einem steten Auf und Ab der Temperaturen. Die Luft kam abwechselnd mal aus Südwesten, kurz darauf aus Nordwesten oder Norden. Entsprechend schwankten die Temperaturen. So folgte einem Tagesmaximum von 11 Grad Celsius am 10. März am nächsten Tag ein Maximum von nur 2,7 Grad inklusive dünner Schneedecke. Es war typisch für einen Frühjahrsmonat.

Danach ging es mit den Temperaturen stetig bergab

Ab dem 17. März wurde es wieder beständiger. Bis zum 23. März fielen keine messbaren Niederschläge bei Temperaturen zwischen zehn und 15 Grad Celsius, am 22. sogar bis 17 Grad Celsius und elf Stunden Sonnenschein – ein echter Frühlingstag.

Danach ging es mit den Temperaturen jedoch stetig bergab. Das Aprilwetter im März stellte sich ein, wobei das typische Aprilwetter in Südbayern im Vergleich zur Nordhälfte nur selten so stark ausgeprägt ist, dass es zu sehr häufigen Regen-, Schnee- und Graupelschauern kommt. Gewitter bilden die Ausnahme. Dafür aber haben wir die Staulagen an den Alpen, welche uns bei Nordanströmungen langanhaltende und ergiebige Niederschlage bringen können.

Schneedecke von sieben Zentimetern

Während des letzten Monatsdrittels stellten sich wieder jene Wetterlagen ein, die man im Winter vermisste. Hoher Luftdruck auf dem Atlantik förderte den Transport kalter Luftmassen von Nord nach Süd, die im Winter Dauerfrost sowie Schnee auch im Tiefland gebracht hätte und nicht nur den „Berglandwinter“. Somit sanken die Temperaturen ab dem 25. März wieder deutlich unter zehn Grad Celsius – am 27. lagen sie tagsüber auf dem Hohen Peißenberg durch die einströmende arktische Polarluft unter dem Nullpunkt.

Am 28. März bildete sich nochmals eine Schneedecke von sieben Zentimetern. Vom 24. März bis Monatsende kam es täglich zu Niederschlägen. Ab dem 29. wurde es vorübergehend wieder wärmer – aber vor allem stürmischer. Am 31. kam es ganztägig zu schweren Sturmböen bis Windstärke 10 der Beaufort-Skala.

Die Sonne schien 112 Stunden

Insgesamt fiel der März mit einer Monatsmitteltemperatur von 4,2 Grad Celsius um 2,6 Grad. zu warm aus. Am wärmsten war es am 13. März mit 17,6 Grad, kältester Tag war der 1. März mit -4,4 Grad. Auf dem Hohen Peißenberg trat an 17 Tagen Frost auf. Eistage gab es zwei. Es fielen 61 Liter pro Quadratmeter Niederschlag, das sind 95 Prozent der langjährig zu erwartenden Summe. Somit war es der dritte Monat in Folge, an dem das Soll nicht ganz erreicht wurde. Deutschlandweit dagegen war der März sogar der nasseste seit 2001.

Die Sonne schien 112 Stunden (82 Prozent), normal wären 137 Stunden gewesen. Eine Schneedecke lag an 14 Tagen. Die maximale Windspitze betrug am 10. März. 115 km/h und lag somit knapp an der Grenze zur vollen Orkanstärke.

Siegmar Lorenz, Wetterbeobachter im Observatorium auf dem Hohen Peißenberg

