Primus Koch: Pfarrer, Lehrer und Wetterbeobachter auf dem Berg

VON RUDI HOCHENAUER

Primus Koch wirkte nur rund elf Jahre auf dem Hohen Peißenberg und hat in dieser kurzen Zeit viel bewegt und viele Aufgaben gehabt. Er war Augustinerchorherr, erster Pfarrer, Wetterbeobachter und Lehrer. Die Grundschule trägt heute seinen Namen. Über das Leben eines außergewöhnlichen Mannes:

Hohenpeißenberg – Als am 29. August 1801 der damals 49-jährige Pater Primus Koch aus Rottenbuch auf den Hohen Peißenberg kam, waren noch vier Patres dort. Dies waren Gelasius Karner, Verwalter und zugleich meteorologischer Observator (Wetterbeobachter), Monsuetus Mörwald und Hieronymus Stimpl. Der älteste Mitbruder, Felician Paulus, starb schon im November 1801. Primus Koch sollte als Prediger und Katechet sowohl den Wallfahrern als auch der einheimischen Bevölkerung das Wort Gottes nahebringen.

Pater Koch muss damals schnell erkannt haben, dass die „Lehre vom Reich Gottes“ schwer zu vermitteln ist, wenn es den Bewohnern an grundlegender Bildung fehlt. Es gab zwar schon zwei kleine sogenannte „Winkelschulen“, eine davon in der Fuchshölle und eine auf der Nordseite des Berges. Hier fand aber nur in den Wintermonaten Unterricht statt. Die Kinder wurden von Juni bis zum November für die Arbeit im Elternhaus gebraucht.

Koch wurde schnell tätig: Auf eigene Kosten ließ er Tische und Bänke für 50 bis 60 Kinder aufstellen und die nötigen Bücher beschaffen. Der Unterricht begann im April 1802 in der damaligen „Wirtssölde“ am Pröbstelberg. In den oberen Räumen hatte der Pater die Anfänger, in den unteren Räumen die „Leser, Rechner und Schreiber“ untergebracht. Koch unterrichtete selbst.

Eigene Pfarrei war das große Ziel

Das Gebäude steht heute noch etwa 400 Meter östlich der Bergkirche. Es wird immer noch vom Wetterdienst genutzt. Lehrer Koch machte mit den Schülern so gute Fortschritte, dass im ersten Schuljahr 1802/03 in der großen Kirche vor versammeltem Volke die erste Schulprüfung abgehalten werden konnte.

Die damals laufende Auflösung des Hospitiums auf dem Berg (auf dem Hohen Peißenberg war eine kleine Außenstelle des Klosters Rottenbuch) hat Primus Koch sicher belastet. Zwei der Mitbrüder verließen dann den Berg. Pater Mörwald ging nach Weilheim und Pater Stimpfl nach Schongau.

Primus Koch machte trotz allem weiter. Er arbeitete daran, eine eigene Pfarrei aufzubauen, das hieß: Herauslösung aus der bestehenden Pfarrei Peiting und Übernahme einiger Gehöfte mit deren Bewohnern, welche bis dato zur Pfarrei Peißenberg und damit zum Bistum Augsburg gehört hatten. Koch konnte Räume im Erdgeschoss des Pfarrhauses als Schulzimmer nutzen. Er arbeitete beständig an der Volksbildung wie auch an einer eigenen Pfarrei und war jetzt auch noch Wetterbeobachter. Er schrieb sowohl nach Schongau als auch an den Hof nach München.

Auch die Erwachsenen wurden unterrichtet

Sein unermüdlicher Einsatz um die Bildung brachte ihm positives Gehör am Hof des Kurfürsten. Endlich konnte er eine provisorische Pfarrei gründen, sie wurde ihm im Jahre 1805 von Minister Montgelas genehmigt.

Koch war ein äußerst umtriebiger Mann, der nicht nur den Kindern sondern auch den Erwachsenen Unterricht gab. In der Feiertagsschule herrschte strenge Geschlechtertrennung: Die weibliche Gruppe hatte sonntags von 13 bis 14.30 Uhr Unterricht, dann war ein Rosenkranz angesetzt, danach hatte die männliche Gruppe von 15 bis 16.30 Uhr Unterricht.

Für den Schulunterricht der Kinder holte sich Koch einen 20-jährigen Peißenberger als Hilfe: Patritius Üblhör war der Sohn des Peißenberger Lehrers, und er hatte, wie zu lesen ist, „eine natürliche Anlage und gleichsam angeborene Neigung zu diesem Amte“.

Die feste Einrichtung der Pfarrei Hohenpeißenberg erfolgte von staatlicher Seite her im Jahr 1809, die Bestätigung durch das Ordinariat dauerte dann bis zum 14. November 1810. Primus Koch konnte sich daran nicht lange erfreuen, der umtriebige und fleißige Mann starb schon im März 1812. Die Grundschule in Hohenpeißenberg ist nach ihm „Primus-Koch-Grundschule“ benannt.

Quellen: Pfarrer Felix Fischer, Monsignore Dr. hc. Jakob Mois, Dr. Dr. Leo Weber OSB, Bayerisches Staatsarchiv München