Sanierung des Kirchendachs in Hohenpeißenberg schreitet voran

Von: Kathrin Hauser

Zum Teil liegen die neuen Schindeln bereits. © Ruder

Die Sanierungsarbeiten auf dem Dach der Hohenpeißenberger Pfarrkirche und auf dem angrenzenden Gebäudekomplex haben im Mai verzögert begonnen. Inzwischen geht es gut voran. Heuer noch soll die Westseite fertig werden.

Hohenpeißenberg – „Wir sind sehr zufrieden“, sagt der Kirchenpfleger Ernst Schmidhuber über die Fortschritte bei der Sanierung des Dachs der Pfarrkirche „Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus“ und des angrenzenden Gebäudekomplexes, zu dem unter anderem noch das Pfarrhaus und die Bücherei gehören. „Die Firma macht das gut und arbeitet ganz akkurat.“ Nachdem die Witterung im Herbst mild war, konnten die Dachdecker gut vorankommen und viele Dachplatten verlegen. Die Sanierungsarbeiten sollen noch so lange fortgesetzt werden, bis Schnee und Kälte sie für heuer unmöglich machen.

Schmidhuber hofft, dass noch in diesem Jahr die Westseite, die Seite, die von der Straße aus zu sehen ist, fertiggestellt werden kann. Die Dachdecker hätten zunächst mit der Ostseite begonnen, doch den Verantwortlichen in der Pfarrei sei die schnelle Fertigstellung der Westseite lieber gewesen, damit die Kirche an Weihnachten schon ansehnlicher ist. Seit dieser Woche können die Gottesdienstbesucher wieder den Eingang benutzen, den sie sonst nehmen. Er musste wegen der Sanierungsarbeiten zunächst verlegt werden.

Sobald Schnee fällt, müssen die Arbeiten unterbrochen werden, bis dieser wieder geschmolzen ist. Dann werden die restlichen Dachplatten des Kirchendachs gedeckt. Zum Schluss folgt noch der Kirchturm, bei dem mit einem speziellen Gerüst gearbeitet werden muss.

Als im Sommer 2020 ein Gutachten ergeben hatte, dass die Dachplatten der Pfarrkirche und des gesamten angrenzenden Komplexes ausgetauscht werden müssen, war der Schreck zunächst groß. Wie berichtet, war festgestellt worden, dass die Dachplatten asbesthaltig sind und diese sich rund 59 Jahre nach dem Bau der Kirche langsam auflösen und damit Asbest freisetzen.

Die Zuständigen bei der Erzdiözese München-Freising hielten schnelles Handeln für erforderlich und stuften die Sanierung des Kirchendachs als Notfall ein. Trotzdem vergingen anschließend noch rund eineinhalb Jahre, bis die Sanierungsarbeiten beginnen konnten.

Vor allem die Suche nach den geeigneten Schindeln, die als Ersatz für die asbesthaltigen Platten auf das Dach gelegt werden sollten, gestaltete sich schwierig. Wenn es nur auf die Optik angekommen wäre, hätte Architekt Wolfgang Utz gerne mit Schiefer gearbeitet, doch wegen des höheren Gewichts schied das Gestein aus. Nach längerer Suche fiel die Wahl schließlich auf Aluminium als geeignetes Material. Nachdem inzwischen schon einige Flächen mit den neuen Schindeln gedeckt sind, ist Schmidhuber sehr angetan: „Es schaut toll aus“, sagt er. Die Kosten für die Dachsanierung liegen, wenn alles nach Plan läuft, bei rund 1,5 Millionen Euro, 225 000 Euro davon muss die Pfarrei tragen.