Sonnenstrom für ganz Hohenpeißenberg - Wie die Bürger davon profitieren können

Von: Kathrin Hauser

Teilen

Auf dieser Fläche sollen das neue Solarfeld und das neue Gewerbegebiet entstehen. Auf der Fläche können Schafe weiden und Hühner gehalten werden © Ruder

Rund sechs Hektar groß soll der „Solarpark Winterleiten“ werden, der in Hohenpeißenberg am Ortsende Richtung Peiting entsteht. Dort könnte Strom für den ganzen Ort entstehen. Eine Bürgerbeteiligung ist möglich.

Hohenpeißenberg – Wie berichtet, sollen in Hohenpeißenberg der rund sechs Hektar große „Solarpark Winterleiten“ und angrenzend das rund vier Hektar große „Gewerbegebiet Füssener Straße“ entstehen. Der Gemeinderat hat in seiner Januar-Sitzung beschlossen, entsprechende Bebauungspläne aufzustellen, um die beiden Vorhaben auf den Weg zu bringen. Das insgesamt zehn Hektar große Gebiet soll im Zwickel zwischen Umgehungsstraße und Hauptstraße am Ortsende Richtung Peiting entwickelt werden.

Die Pläne für das Solarfeld sind, wie bereits berichtet, schon weit fortgeschritten. Der größte Teil der Fläche, auf der der Solarpark gebaut werden soll, gehört einem Hohenpeißenberger Ehepaar. Als Partner für die Planung, den Bau und das Betreiben der Photovoltaikanlage hat sich das Ehepaar die Hamburger Firma „Enerparc“ ausgesucht. Projektleiter Martin Ossowski erläuterte in der Gemeinderatssitzung das Vorgehen und beantwortete Fragen.

Das Solarfeld hat eine Leistung von rund sieben Megawatt, was rechnerisch ausreichen würde, um alle Hohenpeißenberger Haushalte mit Strom zu versorgen. Die Unterkante der Module befindet sich in der Regel auf einer Höhe von rund 80 Zentimetern, die Oberkante auf etwa drei Metern. Wie die sechs Hektar große Fläche gepflegt wird – ob zum Beispiel Schafe dort weiden oder frei laufende Hühner gehalten werden –, muss noch entschieden werden. „Jeder Solarpark ist ein Rückzugsort für Pflanzen und Tiere“, sagte Ossowski. Das Thema „Biodiversität“ habe in den vergangenen Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen.

Die Gemeinde Hohenpeißenberg profitiert von diesem Solarfeld, auch wenn sie nicht Eigentümer der Fläche ist – vor allem dann, wenn sich die Anlage amortisiert hat und die Firma „Enerparc“ Gewerbesteuer entrichten muss. Das dürfte nach fünf bis sieben Jahren der Fall sein. Sobald der Solarpark genehmigt ist, kann „Enerparc“ wahrscheinlich den auf dem Feld erzeugten Strom zu günstigen Konditionen der Gemeinde anbieten. Gemeinderat Hermann Summer (Aufwind) hatte sich danach erkundigt, ob die Gemeinde als Stromabnehmer einen speziellen Vertrag erhalten könne. Das sei in der Regel möglich, sagte Ossowski: „Die Gemeinde kann meist günstigen grünen Strom von uns beziehen. Es ist gerne gesehen, dass wir Strom an die kommunale Infrastruktur liefern.“ Anbieten könne man das allerdings erst, wenn die Anlage genehmigt sei. Abgesehen von finanziellen Vorteilen, bringe der Solarpark Hohenpeißenberg etwas, sagte Bürgermeister Thomas Dorsch (CSU/Parteilose): „Wenn wir damit die Energiewende unterstützen, sind das so etwas wie ideelle Einnahmen.“

Bürger können sich am Solarfeld beteiligen, wie Ossowski erläuterte. Eine Beteiligung sei ab 500 Euro möglich. Am Ende des Jahres erhalte jeder Beteiligte eine Rendite. Das sei keine genossenschaftliche Betriebsform, die Anlage werde von „Enerparc“ betrieben. Der Pachtvertrag läuft zunächst auf 13 Jahre, die Module haben eine Garantie über 30 Jahre. „Das ist alles eine relativ simple Technik, die hält“, sagte Ossowski.

„Mich stört, dass dabei der Landwirtschaft so viel Fläche entzogen wird“, sagte Rupert Weingartner (CSU), und Johannes Führer (CSU) bekräftigte, dass auf dem Solarfeld zumindest keine intensive Landwirtschaft mehr möglich sein wird. Rudi Hochenauer (SPD) erkundigte sich nach Speichermöglichkeiten für den erzeugten Strom. Ossowski sagte, dass sich auf diesem Gebiet derzeit sehr viel tue: „Speicher sind im Kommen.“

Der Bau des Solarparks „Winterleiten“ wird voraussichtlich insgesamt sechs Millionen Euro kosten. Der Bebauungsplan wurde im beschleunigten Verfahren aufgestellt. Nach Ossowskis Erfahrung dauert das Bauleitverfahren, das nun mit dem Beschluss des Hohenpeißenberger Gemeinderates, einen Bebauungsplan für den „Solarpark Winterleiten“ aufzustellen eingeleitet wurde, etwa ein Jahr. „Wenn die Planung durch ist, dauert es in der Regel zwei bis drei Monate, dann steht der Park“, sagte Ossowski.