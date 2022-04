Rekord-Sonnenschein und große Trockenheit

Teilen

„Das erinnerte fast an die Sonnenfinsternis von 2001“, schrieb uns Sieglinde Wagner aus Peiting zu dem Bild, das sie am 15. März aufgenommen hat. © Sieglinde Wagner

Was viele vermutet haben, ist jetzt durch die Wetterwarte am Hohen Peißenberg bestätigt worden: Noch nie schien die Sonne öfter als diesen März, der Rekord für den geringsten Niederschlag wurde nur knapp vermieden.

Hohenpeißenberg – Hochdruckgebiete über Mittel- und Osteuropa bestimmten unser Wetter Anfang März und entfalteten eine mächtige und lang anhaltende Blockadewirkung gegenüber den atlantischen Tiefdruckgebieten. Während der ersten Märzdekade blieb es daher völlig trocken. Die Tagesmaxima blieben aber noch weit unter zehn Grad Celsius und in allen Nächten trat Frost auf. Der 7. März war sogar noch ein Eistag, denn das Tagesmaximum erreichte nur -minus 0,9 Grad. Die tiefste Temperatur wurde am 8. März mit minus 7,9 Grad Celsius gemessen. Das ist insofern bemerkenswert, als dass die tiefste Wintertemperatur von minus 7,8 Grad im ersten Frühlingsmonat noch um ein Zehntel unterschritten wurde. So kühl wie die ersten zehn März-Tage war es im Winter sonst nur Anfang Dezember.

In der zweiten März-Dekade wurde auf dem Hohen Peißenberg die Zehn-Grad-Marke immerhin an vier Tagen überschritten, Nachtfrost trat nur noch in zwei Nächten auf. Allerdings wehte tagsüber oft ein böiger Wind aus östlichen Richtungen, so dass es gefühlt noch kälter war.

Saharastaub über dem Landkreis

Am 15. März stellte sich wieder einmal, nur dieses Mal sehr massiv, ein ferner „Gast“ aus Afrika ein: Saharastaub. Mittags wurde der Hohe Peißenberg davon erfasst. Zunächst, ab 14.30 Uhr, erschien der westliche Horizont in rötlichen Farben. Sie wurden zusehends dunkler. Am dunkelsten war es gegen 15.30 Uhr. Nun kamen noch Brauntöne hinzu. Viel hätte nicht gefehlt und die Straßenlampen wären um diese Zeit bereits angegangen.

Die Staubtrübung der Atmosphäre hielt abgeschwächt dann noch weitere drei Tage an. Die Sonne war am 15. und 17. März nicht zu sehen, am 16. nur für 36 Minuten. Die Staubpartikel wirkten als Kondensationskeime und trugen zusätzlich zur großflächigen Wolkenbildung bei. Dadurch wurde die Sonneneinstrahlung verhindert bzw. sehr stark eingeschränkt. Am 15. März fiel nach 16 trockenen Tagen mal wieder Niederschlag, jedoch nur ein Liter pro Quadratmeter.

Auch Ende März lag ein sehr kräftiges Hochdruckgebiet über der Ostsee und Südskandinavien mit Rekordluftdruckwerten von 1053 hPa, Tiefausläufer blieben chancenlos. Auch dank starken Winds lag die gefühlte Temperatur zeitweise nur wenig über dem Nullpunkt.

Vom 20. bis 29. März herrschte völlig ungetrübtes Frühlingswetter mit Temperaturmaxima von bis zu 18 Grad Celsius, schwacher Wind sowie völlig wolkenloser Himmel bei zehn bis zwölf Stunden Sonnenschein täglich. Das ungewöhnlich lange dominierende Hochdruckwetter sorgte für extreme Trockenheit vor allem in Südbayern – die relative Luftfeuchtigkeit tags und nachts nur noch zwischen 28 und 40 Prozent. So konnte sich in den Nächten auch kein Tau mehr bilden.

Erst am 29. März zogen Wolken auf und leiteten eine grundlegende Wetterumstellung ein, die mit arktischer Polarluft eine Wiederkehr des Winters brachte.

Insgesamt fiel der März mit einer Monatsmitteltemperatur von 4,8 Grad Celsius um 3,2 Grad zu warm aus (langjähriges Mittel von 1961-1990). Am wärmsten war es am 28. März mit 17,9 Grad Celsius. Dass es am 8. März kälter als der tiefste Winterwert war, ist der Tendenz zu immer öfteren Kälterückfällen im Frühjahr und zunehmend milderen, weil atlantisch geprägten Wintern, zu verdanken. Frost trat an insgesamt zwölf Tagen auf.

Regenfälle am letzten Tag des Monats

Wären am letzten Tag des Monats nicht noch elf Liter pro Quadratmeter Niederschlag gefallen, dann hätte der diesjährige März einen Trockenheitsrekord aufgestellt. Insgesamt gab es nur 12,8 Liter pro Quadratmeter, 20 Prozent der langjährig zu erwartenden Summe. Der letzte so trockene März war 1972. Damals fielen nur 10,4 Liter. Damit bestätigt sich die Tendenz zu immer trockeneren Märzmonaten erneut.

Den absoluten Rekord stellte die Sonne im März auf, denn auf dem Hohen Peißenberg war es der sonnigste seit Bestehen unserer Messreihe 1937. Sie schaffte 258 Stunden und verwies damit den bisher sonnigsten März 1953 mit 244 Stunden auf Platz zwei. Auch hier bestätigte sich die Tendenz zu immer sonnigeren Märzmonaten. An 19 Märztagen schien die Sonne länger als zehn Stunden. An vier Tagen schien sie nicht, wobei da meist der Saharastaub verantwortlich war. Die höchsten Windspitzen traten am 14. und 15. März mit 61 km/h auf.

Siegmar Lorenz

(Wetterbeobachter im Observatorium auf dem Hohen Peißenberg)