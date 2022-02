Sturm wütet in Hohenpeißenberg so, dass ein Strommast umknickt

Von: Kathrin Hauser

Hohenpeißenbergs Feuerwehr-Kommandant Matthias Steiner (r.) und Gruppenleiter Christoph Greiner am umgenkickten Strommasten, der zuvor wieder aufgerichtet und geschient worden war. © gronau

Hohenpeißenberg – Um 7.28 Uhr ging gestern der Alarm beim Kommandanten der Hohenpeißenberger Feuerwehr, Matthias Steiner, los: Die heftigen Orkanböen, die am Montagmorgen durch die Region fegten, hatten in Hohenpeißenberg im Bereich Vorderschwaig einen rund sechs Meter hohen Strommasten abgeknickt. Die Hohenpeißenberger Feuerwehr rückte aus, die Peißenberger Kollegen wurden mitalarmiert, denn diese haben eine Drehleiter.

Als die Feuerwehrleute am Einsatzort ankamen, sahen sie, dass ein Strommast in etwa zwei Metern Höhe abgebrochen war und dessen Leitungen quer über dem Dach eines der Vorderschwaiger Häuser lag. „Die Leitungen haben Funken gesprüht“, sagt Steiner. Die Feuerwehr habe den Strombetreiber, die „Lechwerke“ (LEW), informiert.

Bis Mitarbeiter der LEW am abgeknickten Strommasten angekommen sind, haben die Feuerwehrleute den Einsatzort abgesperrt und geschaut, dass die Bewohner das Haus verlassen haben. „In so einem Fall können wir nichts anderes machen“, sagt Steiner. Insgesamt waren rund 40 Feuerwehrler im Einsatz. Nach etwa eineinhalb Stunden war der Einsatz beendet.

Wie ein Sprecher von „LEW-Verteilnetz“, Ingo Butters, berichtet, sei sein Unternehmen rund zehn Minuten nach der Feuerwehr über den abgeknickten Strommasten informiert worden. Daraufhin seien sechs Kollegen der Betriebsstelle Schongau der LEW benachrichtigt worden, die sich mit einem Kran nach Hohenpeißenberg aufmachten. „Es handelte sich um einen Masten der Niederspannung im Ortsnetz“, sagt der Pressesprecher.

Als erstes hätten die Kollegen die Stromleitung abgeschaltet. Damit hatten vier Haushalte in Vorderschwaig vorübergehend keinen Strom. Dann hätten die Mitarbeiter den Strommasten mithilfe des Krans wieder aufgerichtet, so Butters: „Das war wie beim Maibaum-Aufrichten.“ Gegen 10.30 Uhr hätten alle betroffenen Haushalte wieder Strom gehabt. „Der Mast wurde so fixiert, dass er provisorisch wieder geradesteht.“ Wie Butters sagt, soll der Mast in den kommenden Wochen komplett ausgewechselt werden.

Der Vorfall in Hohenpeißenberg ist gestern laut Butters der einzige dieser Art im Bereich der LEW gewesen.