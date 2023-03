Neuer Waldkindergarten am Hohen Peißenberg - Die Idee kommt von Eltern aus Hohenpeißenberg

Von: Kathrin Hauser

So wie im Naturkindergarten in Oberhausen soll auch der Hohenpeißenberger Waldkindergarten eine Jurte bekommen. © privat

Ein neuer Waldkindergarten soll in Hohenpeißenberg entstehen. Die Pläne sind schon weit vorangeschritten. Wenn die bürokratischen Mühlen nicht zu langsam mahlen, soll der Betrieb im September starten. Ein Platz dafür ist auch schon gefunden.

Hohenpeißenberg – Weil in Hohenpeißenberg zu wenige Kindergartenplätze angeboten werden konnten, baut die Gemeinde derzeit die ehemalige Sparkasse zum „Kinderhaus am Schächen“ um. Das Projekt gestaltet sich allerdings schwierig wegen der gestiegenen Baukosten und des Mangels an Handwerkern. Immer wieder mussten Gewerke mehrmals ausgeschrieben werden, meist konnten die eingeplanten Kosten dann bei der Ausführung nicht gehalten werden.

Weiterer Kindergarten für Hohenpeißenberg

Nun soll ein weiterer Kindergarten in Hohenpeißenberg entstehen. Und so wie es derzeit ausschaut, läuft es mit dessen Entstehung wesentlich unkomplizierter als mit der des neuen Kinderhauses. Denn bis auf eine Jurte muss nichts neu- oder umgebaut werden – es ist ein Waldkindergarten.

Dass der neue Waldkindergarten in Hohenpeißenberg entstehen soll, war bereits Thema in der jüngsten Gemeinderatssitzung. In den Haushaltsplan für das laufende Jahr, der in der Sitzung verabschiedet wurde, wurden bereits 40 000 Euro als Startkapital für den neuen Kindergarten eingestellt.

Initiative ging von Eltern aus

Wie der Hohenpeißenberger Bürgermeister Thomas Dorsch sagt, ging die Initiative zu dem neuen Waldkindergarten von Hohenpeißenberger Eltern aus, die sich mit dieser Idee an die Gemeinde gewandt hätten. „Sie haben einen Waldkindergarten angeregt und gemeint, das sei eine gute Ergänzung für Hohenpeißenberg“, sagt Dorsch. Die Eltern seien bereits auf den Verein „Natürlich – Natur begreifen“ gestoßen, der bereits in Oberhausen, Huglfing, Polling und Weilheim Waldkindergärten betreibt. Dieser Verein sei nun bereit, auch den Hohenpeißenberger Waldkindergarten zu übernehmen.

Anschließend ging es an die Grundstückssuche. Die sei zunächst nicht so einfach gewesen, erzählt Dorsch. Inzwischen habe sich aber ein Platz gefunden, der gut geeignet wäre: Vom Parkplatz beim Hauptstollen an der Glückaufstraße in Hohenpeißenberg geht es auf einem Fußweg rund 200 Meter in den Wald hinein bis zu einer Lichtung, die links des Weges liegt. Die Lichtung liegt auf dem Gebiet der Staatsforsten. Die zuständige Försterin sei von der Idee ebenso angetan wie die Anlieger, die der Bürgermeister schon informiert hat.

Grundstück ist schon gefunden

Auch die Fachaufsichtstelle für Kindertageseinrichtungen am Landratsamt hat das Grundstück bereits besichtigt und ihr Okay dazu gegeben. „Sie haben gesagt, dass es grundsätzlich passt“, so Dorsch. Das offizielle Genehmigungsverfahren laufe jedoch noch. Der Verein möchte auf der Lichtung eine Jurte bauen, wozu eine Baugenehmigung erteilt werden muss. „Das ist noch ein baurechtliches Thema“, erläutert der Bürgermeister. Wie lange das Genehmigungsverfahren insgesamt noch dauert, lässt sich schlecht sagen, deswegen ist auch noch unklar, wann der Waldkindergarten eröffnet werden kann. „Unser Ziel wäre, dass wir zum neuen Kindergartenjahr loslegen können, aber das ist sehr sportlich“, sagt Dorsch.

Es bestehe bereits großes konkretes Interesse an einem Platz im neuen Waldkindergarten, etwa ein Dutzend Familien wären mit ihren Kindern dabei. Rund 20 Plätze sollen dort geschaffen werden. Für Interessierte gibt es am kommenden Mittwoch einen Infotag.

Infotag Am Mittwoch, 8. März, 2023 können sich Interessierte von 15 bis 17 Uhr auf der Lichtung über den Waldkindergarten informieren. Ausgangspunkt: Parkplatz Glückaufstraße.

Der Verein „Natürlich – Natur begreifen“ orientiert sich laut seiner Homepage am naturpädagogischen Ansatz als Hauptkonzept und ergänzt dieses mit „dem Besten aus der Montessori- und Pikler-Pädagogik“. Im Gemeinderat war das Echo auf das neue Angebot positiv: „Für Hohenpeißenberger Familien ist das eine richtig gute Alternative und eine Möglichkeit, die Bestandskindergärten zu entlasten“, sagte Dorsch. Der Verein und seine Pläne für Hohenpeißenberg werden in der nächsten Gemeinderatssitzung am Mittwoch, 15. März, vorgestellt.