Was wird aus dem „Gasthof Hetten“ in Hohenpeißenberg?

Von: Kathrin Hauser

Die Hohenpeißenberger Traditionsgaststätte „Gasthof Hetten“ ist seit ein paar Monaten geschlossen. Alle bemühen sich um eine Lösung © Gronau

Der „Gasthof Hetten“ gehörte jahrhundertelang zu Hohenpeißenberg. Die Gaststätte ist seit längerem geschlossen. Der Eigentümer und Wirt will den Gasthof und das umliegende Gelände verkaufen. Noch ist unklar, wie es weitergeht.

Hohenpeißenberg – „Der Gasthof Hetten“ hat eine lange Tradition in Hohenpeißenberg. Im Jahr 1650 erhielt ein Johann Finsterwalder die Erlaubnis, eine Gaststätte im „Hätten“, wie der Weiler damals hieß, zu führen. In der Wirtschaft konnten die Fuhrleute einkehren und ihre Pferde tränken. Später kam König Ludwig II. mit seiner Kutsche immer wieder am „Hetten“ vorbei und verweilte dort mehrmals. Zur Erinnerung daran gab es im „Gasthof Hetten“ bis zu seiner Schließung ein „König-Ludwig-Stüberl“.

Seit dem Jahr 1934 ist der „Gasthof Hetten“ im Besitz der Familie Britzger. Sixtus Britzger hatte die Gaststätte und das dazugehörende Gelände im Jahr 1934 gekauft, nachdem der damalige Wirt auf dem Weg nach Peiting mit dem Fahrrad tödlich verunglückt war und es seiner Witwe zu beschwerlich geworden war, den Gasthof, die dazugehörende Landwirtschaft und die ebenfalls dazugehörende Metzgerei weiterzuführen.

Seit Generationen gehörte der „Gasthof Hetten“ zum Leben in Hohenpeißenberg. Die Gastwirtschaft war nicht nur in den vergangenen Jahren wegen ihrer guten und preiswerten Küche geschätzt und stets gut besucht. Nicht nur Hohenpeißenberger sind zum Essen in den „Hetten“ gegangen, die Gäste kamen aus dem ganzen Landkreis in die Traditionsgaststätte, die in jüngster Vergangenheit auch einen Club beherbergte und immer wieder mit den berühmt berüchtigten „Hettenpartys“ von sich reden machte. Zuletzt wollte der Eigentümer Michael Britzger Ferienwohnungen im altehrwürdigen Haus bauen und hatte eine Zeit lang Pläne für ein Parkdeck auf dem Parkplatz gegenüber.

Das Gebäude hat laut Homepage der Gastwirtschaft Kriege und Brände überstanden. Jetzt ist seine Zukunft ungewiss. Die Gaststätte ist seit einiger Zeit geschlossen. Der Eigentümer möchte das Gebäude und das dazugehörende Gelände verkaufen. Ihm, dem Gemeinderat und der Gemeinde ist viel daran gelegen, dass diese ortsprägende Traditionsgaststätte erhalten bleibt. „Das wäre für die Gemeinde sehr wichtig“, sagte Bürgermeister Thomas Dorsch kürzlich gegenüber dieser Zeitung. „Alle gemeinsam suchen wir in einem denkbar schwierigen ,Krisenumfeld’ nach einer Lösung, diese Gastronomie wieder zu reaktivieren“, schrieb er in seinem Grußwort im Mitteilungsblatt „Rigi-Echo“ der Gemeinde Hohenpeißenberg. Laut Dorsch bemühen sich derzeit alle Beteiligten, eine Lösung zu finden, dass es im Ortsteil Hetten wieder eine Gastwirtschaft geben wird. Dass die Gemeinde die Gaststätte übernimmt, sei allerdings ausgeschlossen.

