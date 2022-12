Wetterrückblick: An einem Novembertag lag schon Schnee

Ein Klassiker im November: Im Tal türmen sich die Nebelberge, auf dem Hohen Peißenberg strahlt die Sonne. © Rudi Hochenauer

Der November war auf dem Hohen Peißenberg zu warm, etwas zu trocken und reich an Sonnenschein. Es gab die übliche Hochnebelbildung – und ein besonderes Wetterphänomen am 13. November.

Hohnpeißenberg – Der sommerliche Oktober-Ausklang rettete sich auch noch in den November, doch ab dem 4. November war es damit vorbei. Von Norden strömte kühlere Luft zu uns. Die Tagesmaxima sanken nun unter zehn Grad Celsius ab und die Alpenkette präsentierte sich in weiß. Vom 7. bis 9. November drang nochmals milde Subtropikluft bis Deutschland vor – ein letztes Aufbäumen des angenehmen Herbstwetters, denn bei ausgezeichneten Fernsichten schien die Sonne nochmals maximal.

Wetterrückblick: Hoher Peißenberg ragte oft aus der Nebelschicht heraus

Nach Kaltfrontdurchgang am 10. November war uns bis zum 14. wieder ruhiges Hochdruckwetter mit bis 15 Grad Celsius vergönnt. Allerdings füllten sich die Tallagen zunehmend mit Nebel, entsprechend der Jahreszeit gebietsweise sogar ganztags. Oftmals ragte der Hohe Peißenberg aus der Nebelschicht heraus und wurde wieder zum Wallfahrtsort für nebelgeplagte Talbewohner, denn Sonne pur und Fernsicht zogen Besucher magisch an.

Allerdings kann man vor unliebsamen Wetterwendungen nicht immer sicher sein. So ein ungewöhnlicher Tag war der 13. November mit einem Nebelmeer. Nach sehr hohen Nachttemperaturen zwischen acht und zehn Grad Celsius blieb es bei Sonnenschein bis 13 Uhr mit neun Grad so warm. Doch binnen weniger Minuten sank die Temperatur dann bis auf 1,3 Grad mit Nebeleinbruch von Osten und plötzlich auffrischenden Winden ab. Erst im Laufe der kommenden Nacht stieg die Temperatur mit absinkender Nebeldecke wieder bis auf zehn Grad an.

Nach diesen Inversionstagen vollzog sich ab dem 15. November eine Wetterumstellung, denn Regengebiete verlagerten sich nun von Westen Richtung Osten. Es war der erste Vorbote des nahenden Winters, denn es kam von Nordosteuropa gezogen und war bereits mit einem beachtlichen Kaltluftreservoir ausgestattet. Die Temperaturgegensätze waren groß, da es im Südwesten Deutschlands noch bis zu 12 Grad warm wurde. In Bayern kamen die Schneefälle mit Schneedeckenausbreitung am 19. November bis nördlich von Landshut voran. Etwas gemäßigtere Kaltluft führte am 21. November zur ersten Schneedecke von drei Zentimetern auf dem Hohen Peißenberg.

Während der dritten Dekade lagen die Temperaturen etwas über den Normalwerten. Außer am 27. November kam es täglich zu Niederschlägen, meist mit Schnee vermischt. Am 23. und 27. gab es bei Fernsichten nochmals täglichen Sonnenschein bis knapp über 8 Stunden.

Wetterrückblick: November um über drei Grad zu warm

Ab dem 28. November zeigte sich der Herbst im Dauergrau, die Sonne war nicht mehr zu sehen. Am 29. November führte Dauerregen zu 15 Liter Niederschlag pro Quadratmeter, Dauernebel setzte ein. Am 30. November – einem Tag vor dem meteorologischen Winterbeginn – verstärkte sich die Kaltluftzufuhr von Osten wieder und das Tagesmaximum lag nur noch in Gefrierpunktnähe.

Insgesamt fiel der November mit einer Durchschnittstemperatur von 5,9 Grad Celsius auf dem Hohen Peißenberg um 3,3 Grad zu warm aus (verwendetes langjähriges Mittel von 1961 bis 1990). Deutschlandweit war es um 2,4 Grad zu warm. Wärmster Tag war der 8. November mit 18,6 Grad Celsius. Die tiefste Novembertemperatur betrug am 30. November auf dem Hohen Peißenberg minus 1,8 Grad Celsius.

Niederschläge fielen 64 Liter pro Quadratmeter und damit 87 Prozent der langjährig zu erwartenden Summe. An 18 Tagen fiel messbarer Niederschlag, dabei an sechs Tagen mit Schnee. Somit fielen vom 1. Januar bis 30. November auf dem Hohen Peißenberg 90 Prozent der in diesem Zeitraum zu erwartenden Niederschlagsmenge – deutschlandweit war es weniger.

Im November schien die Sonne 116 Stunden, 23 Stunden mehr (125 Prozent) als normal. An sechs Tagen war die Sonne nicht zu sehen. Deutschlandweit betrug das Plus an Sonnenschein sogar 40 Prozent. Der einzige Tag mit Schneedecke war der 21. November mit drei Zentimeter. Die höchste Windspitze betrug am 23. November 79 km/h.

VON SIGMAR LORENZ (Wetterbeobachter im Observatorium auf dem Hohen Peißenberg)

