Wie ein möglicher Blackout Sandra Kreitners Leben verändert hat

Von: Kathrin Hauser

Gerüstet für den Blackout ist Sandra Kreitner. Sie möchte erreichen, dass es möglichst viele ihr nachmachen. © Gronau

Als Sandra Kreitner aus Hohenpeißenberg ihrem Mann vor ein paar Jahren den Roman „Blackout“ von Marc Elsberg schenkte, konnte sie nicht ahnen, wie dieses Geschenk ihr Leben verändern würde.

Hohenpeißenberg – Damals arbeitete die Biophysikerin und Chemikerin bei einer großen Pharmafirma. Sie las den Roman und begann, sich für das Thema „Blackout“ zu interessieren. Aus dem Interesse ist inzwischen eine berufliche Tätigkeit geworden. Unter anderem wie es dazu kam, erzählt die Hohenpeißenbergerin im Interview.

Wie hat sich Ihr Leben in den vergangenen Jahren verändert?

Es hat sich komplett verändert. Ich war früher angestellt und habe bei „Hexal“ in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung gearbeitet, die dann geschlossen wurde. Ich musste mich umorientieren, was ich ohnehin vorhatte. Ich wollte als Mutter von drei kleinen Kindern und einem beruflich sehr eingespannten Mann selbstständig und weniger arbeiten, damit ich mir die Schulferien besser freihalten kann. Ursprünglich wollte ich Heilpraktikerin im Bereich Psychotherapie werden.

Doch dann kam das Engagement in der Krisenvorsorge dazwischen?

Ich habe die Ausbildung zum Heilpraktiker tatsächlich gemacht. Gleichzeitig habe ich begonnen, in der Krisenvorsorge aktiv zu werden. Eine zeitlang bin ich zweigleisig gefahren, dann wurde meine Tätigkeit in der Krisenvorsorge immer mehr. Nachdem das Thema in den vergangenen Jahren immer mehr in den Fokus gerückt ist, bin ich seit etwa zwei Jahren beruflich voll mit Krisenvorsorge und „Blackout“ beschäftigt.

Was sind ihre Tätigkeiten in diesem Bereich?

Ich halte Vorträge, gebe Workshops, berate Gemeinden, Städte und Landkreise sowie Organisationen und Betriebe der kritischen Infrastruktur, wie sie sich auf einen Krisenfall und einen Blackout vorbereiten können. Inzwischen kommen zudem noch Firmen und Unternehmen hinzu, die beraten werden wollen. Dadurch sind die Medien auf mich aufmerksam geworden. Ich gebe derzeit regelmäßig Interviews im Radio, für Zeitungen oder Fernsehsender. Es ist sehr abwechslungsreich, was ich mache.

Nach einem gemütlichen Halbtagsjob hört sich das aber nicht an.

Das ist es auch nicht. Ich bekomme so viele Anfragen, dass ich sie zum Teil schieben muss und manchmal muss ich auch ablehnen. Das geht nicht anders.

Was meinen Sie, wieso ist das Thema „Blackout“ in den vergangenen Jahren immer mehr in den Fokus gerückt?

Weil ein lang andauernder, großflächiger Stromausfall in dieser Zeit wahrscheinlicher geworden ist. Bei vielen der möglichen Ursachen hat sich die Situation verschärft. Zum Beispiel nehmen Wetterextreme zu, die Stromnetze sind insgesamt am Limit. Seit im Februar der Ukraine-Krieg begonnen hat, besteht zudem noch eine erhöhte Gefahr von Cyber-Attacken und Sabotageakten auf kritische Infrastruktur. Dadurch hat sich die Lage insgesamt zugespitzt.

Wie sollten sich Privatleute auf einen möglichen „Blackout“ vorbereiten?

Das ist ganz einfach. Jeder einzelne, jede Familie sollte sich einen Vorrat an Lebensmitteln, Wasser und Medikamenten zulegen, der für zehn bis 14 Tage ausreicht. Zudem sollte es ein batteriebetriebenes Radio, eine Taschenlampe, vielleicht einen Campingkocher und ausreichend Hygieneartikel im Haus oder in der Wohnung geben. Es sollte auch an die Dinge gedacht werden, die ein Säugling oder ein pflegebedürftiger Familienangehöriger benötigen. Es gibt Listen, auf denen alles aufgeführt ist.

Wie können Unternehmen vorsorgen?

In den meisten Fällen geht es bei Firmen um Notfallpläne, wie zum Beispiel ein Notbetrieb aufrecht erhalten oder wie der Betrieb heruntergefahren werden kann. Da muss genau geschaut werden, was für den speziellen Betrieb benötigt wird. Das sind alles Punkte, die vorab geplant werden müssen.

Was ist bei Betrieben wichtig, die im Bereich der kritischen Infrastruktur tätig sind?

Unternehmen und Organisationen aus diesem Bereich melden sich zunehmend bei mir. Erst kürzlich habe ich eine große Klinik in Baden-Württemberg geschult. Bei Krankenhäusern geht es unter anderem darum, dass die Patienten auch im Krisenfall mit Lebensmitteln versorgt werden können. Da müssen dann vielleicht Alternativen zum sonst üblichen Essensangebot gesucht werden. Im Katastrophenfall geht es darum, dass die Patienten etwas zu essen bekommen, nicht um die feine Küche. Es muss auch bedacht werden, ob es für das Personal eine Möglichkeit gibt, in die Arbeit zu gelangen. Das tollste Notstromaggregat bringt mir nichts, wenn ich keine Leute habe, die ins Krankenhaus kommen können.

Werden Sie oft mit Aktivisten aus der Prepper-Szene in einen Topf geworfen?

Inzwischen nicht mehr. Am Anfang war das schon so. Als ich meine jetzige Tätigkeit aufgenommen habe, musste ich erst einmal klar machen, dass es um Vorsorge geht. Prepper sind Menschen, die sich auf Monate oder Jahre ohne Strom vorbereiten.Es ist kein Preppen, wenn man sich einen Vorrat für 14 Tage anlegt. Durch die Entwicklung in den vergangenen Monaten ist den allermeisten klar geworden, dass Krisenvorsorge uns alle angeht.