Zum Arbeiten von Hohenpeißenberg nach Namibia

Von: Kathrin Hauser

Inzwischen gibt es keine freien Plätze mehr in der Kinderbetreuungseinrichtung in Omaruru. © Taking Hands Namibia

Zum ersten Mal, seit der integrative Kindergarten von „Taking Hands Namibia“,in Omaruru voll in Betrieb ist, ist die Vorsitzende des Hohenpeißenberger Vereins, Monika Bitzl, im Frühjahr nach Namibia geflogen, um dort mitzuarbeiten. Aus mehreren Gründen war es eine bewegende Reise.

Hohenpeißenberg – „Es war kalt. Es war Winter in Afrika, als ich dort war“, erzählt Monika Bitzl. Die Vorsitzende des Hohenpeißenberger Vereins „Taking Hands Namibia“ wollte mit eigenen Augen sehen, wie die integrative Kinderbetreuungseinrichtung läuft, die der Verein im Oktober vergangenen Jahres im Elendsviertel Hakahana in Omaruru eröffnet hat und die seit Januar Vormittags- und Nachmittagsbetreuung für behinderte und nicht behinderte Kinder anbietet. Inzwischen sind alle Plätze belegt. 16 Kinder werden in der Nachmittagseinrichtung betreut – fünf von ihnen haben eine Behinderung. Vormittags besuchen 21 Buben und Mädchen die Einrichtung, acht davon sind behindert.

Monika Bitzl ist nach Omaruru gereist, um mitzuarbeiten

Monika Bitzl ist vor allem nach Omaruru gereist, um im Kindergarten und in der Mittagsbetreuung mitzuarbeiten. Sie hat mit den Kindern gelernt, ihnen vorgelesen, gespielt und gebastelt und Hausaufgaben gemacht. „Wenn es welche gab. Meist haben die Kinder keine.“

Hunger und Not seien seit der Corona-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine in Afrika noch gewachsen, berichtet die Hohenpeißenbergerin. „Der Hunger in Afrika ist noch viel größer geworden“, sagt sie. Wenn die Buben und Mädchen gegen 14 Uhr in die Nachmittagsbetreuung kommen, haben die meisten von ihnen noch nichts gegessen. „Die Kinder werden total krank in den Kindergarten geschickt, weil die Eltern wissen, dass sie dort etwas zu essen bekommen“, sagt Bitzl. „Es ist ein Wahnsinn, wie sich das Armenviertel erweitert.“

Es sei wichtig, mit der Kinderbetreuungseinrichtung einen Ort geschaffen zu haben, „an dem sich Kinder wohl und sicher fühlen“, sagt Bitzl. Kinder generell und insbesondere solche mit Behinderung zählen wenig in Afrika.

Mit spezieller Förderung geht es den Kindern in Omaruru viel besser

Sie erzählt von einem Mädchen, das, bevor es den Kindergarten besuchte, nicht alleine sitzen konnte. Nun, mit Förderung und Physiotherapie, könne sie selbständig essen, weil sie den Löffel alleine halten kann und ohne Hilfe in der Schaukel sitzen. Davon, dass behinderte und nicht behinderte Kinder miteinander spielten, profitierten beide Seiten, meint Bitzl. „So können wir Berührungsängste abbauen.“ Und wenn der Umgang mit Behinderten alltäglich sei, müssten diese auch nicht mehr irgendwo versteckt werden, was in Afrika noch häufig passiere. Kürzlich habe die zuständige Ministerin das Projekt besucht und sei begeistert gewesen.

Viele behinderte Kinder werden zum ersten Mal in ihrem Leben gefördert. © Taking Hands Namibia

Auch wenn die Kinderbetreuungseinrichtung jetzt gut läuft – sie ist immer noch ein Provisorium. Noch hat der Verein kein eigenes Grundstück erwerben können. Diesbezüglich tut sich etwas, wie Bitzl erzählt: „Wir sind dran, ein Grundstück zu kaufen. Und da wollen wir dann bauen.“ Dabei sollen so weit wie möglich lokale Firmen beauftragt werden. Dafür und um den integrativen Kindergarten am Laufen zu halten, ist der Verein auf Spenden (Sparkasse Oberland, IBAN: DE 737035 103000 32603151) angewiesen.

„Es ist eine große Freude, aber auch ein großer Frust“

Monika Bitzl hatte gemischte Gefühle bei ihrem Besuch in Omaruru: „Es ist eine große Freude, aber auch ein großer Frust“, sagt sie. Es bräuchte noch viel mehr solcher Einrichtungen, damit alle behinderten Kinder die Förderung und Hilfe erhalten, die sie benötigen und es auch den nicht behinderten besser geht.

