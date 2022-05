HundsHüttn Kinsau: Für unsere Besten nur das beste Futter

In der HundsHüttn in Kinsau finden Sie alles, was Ihren Liebling fit und gesund hält. © HundsHüttn Kinsau

Qualität und Ehrlichkeit rund um die Hunde-Ernährung.

Als Tier- und Naturliebhaberin liegt es Andrea Bernhard-Mittelmeier besonders am Herzen, diese beiden Lebensbereiche miteinander zu verbinden. Das ist der Grund für ihr beherztes Engagement rund um das Wohlergehen von innig geliebten Haustieren. „Nach über 30 Jahren Erfahrung mit Hund und Pferd weiß ich, wie wichtig gesunde Ernährung für die Gesundheit unserer Lieblinge ist“, sagt die Inhaberin der Hundshütte in Kinsau.

Ehrliche Produkte und individuelle Beratung

Nach bestem Wissen und Gewissen werden die Produkte der HundsHüttn Kinsau ausgewählt, was Kunden ebenso zu schätzen wissen wie die persönliche Beratung und zeitliche Flexibilität von HundsHüttn-Inhaberin Andrea Bernhard.

„Kundennähe und ausgewählte Ware stehen bei uns an erster Stelle“. In dem ansprechenden Laden, der von Lebensgefährte Armin Fichtl vom Holzstudio Fichtl mit viel Hingabe geplant, gestaltet und ausgebaut wurde, fühlen sich Hund und Herrchen/Frauchen stets wohl. Der Ladenverkauf ist auf den ersten Blick recht übersichtlich, der Vorteil der HundsHüttn besteht aus einem großen Lager und einer Tiefkühlzelle.

WebShop beliebt – bestellen & abholen

Natürlich kann man jederzeit auch im WebShop der HundsHüttn Kinsau vorbestellen und später – entweder zu den Geschäftszeiten oder nach individueller Absprache – abholen. „Da sind wir sehr flexibel“, verspricht die Hundeliebhaberin, die weiß, wie wichtig ihren Kundinnen und Kunden das hohe Qualitätsniveau des Futters ist. „Da ich auch vor Ort wohne, ist eine Versorgung außerhalb der Öffnungszeiten im ‚Notfall‘, wenn beispielsweise mal das Futter ausgeht, kein Problem“, sagt die Besitzerin zweier Hunde.

In der HundsHüttn in Kinsau findet jedes Frauchen und Herrchen das richtige Futter für den eigenen Vierbeiner. © HundsHüttn Kinsau

Gerne möchte Andrea Bernhard künftig auch Kundenanregungen und weitere Wünsche in ihrem Sortiment aufnehmen und berücksichtigen, solange der Anspruch an Qualität und klarer Deklaration bestehen bleibt. „Ehrliche, klar deklarierte Produkte ohne versteckte Zusätze, Nebenerzeugnisse, Füllstoffe, Geschmacksverstärker und Lockstoffe sind bei uns eine Selbstverständlichkeit und darauf können sich unsere Kunden verlassen“, verspricht Bernhard-Mittelmeier. Neben Frost-, Trocken- und Nassfutter gibt es auch Halsbänder, Leinen und Pflegeartikel.

Alles zum Anfassen und das persönliche Gespräch

Andrea Bernhard beobachtet, dass es viel zu wenige persönliche Läden gibt, in denen man die Ware auch anfassen und nicht nur in Augenschein nehmen kann. Und natürlich schätzt sie – genauso wie ihre Kundinnen und Kunden –, dass man miteinander redet. „Dabei kann man so viel nützliche Informationen zum Tierfutter erfahren und austauschen“, sagt die erfahrene Frau. Leider bevorzugen die meisten Hundehalter heutzutage die Internetbestellung, was den persönlichen und so wichtigen Kontakt im Gespräch unmöglich macht.

Es ist einfach schwierig, vor allem auf dem Land, Fahrzeit, Arbeit, Familie und Tiere unter einen Hut zu bekommen. „Da kauft man dann schon mal eine Futter-Alternative zu dem, was man eigentlich für sein Tier haben möchte“.

Deshalb ist die HundsHüttn entstanden!

„Darüber habe ich viel nachgedacht und so ist die HundsHüttn Kinsau entstanden“, sagt die Inhaberin. Geregelte Öffnungszeiten, aber mit Option auch außerhalb derer Termine zu vereinbaren, wird in der schnelllebigen Zeit auch und gerade von Menschen mit Hunden sehr geschätzt! Hier sind alle Vierbeiner und ihre Besitzer herzlich willkommen.

Gabriela Königbauer

Kontakt

HundsHüttn Kinsau

Andrea Bernhard-Mittelmeier

Gewerbestr. 8

86981 Kinsau

Deutschland

Tel.: 0170/ 526 53 80

E-Mail: info@hundshuettn.de oder info@hundshüttn.de

Webshop: www.hundshuettn.com