Schongau: Idee der Mini-Kunsteisfläche setzt sich durch

Schongau bekommt vielleicht doch eine Kunsteisfläche in der Altstadt, wenn auch im absoluten Miniformat. Der Stadtrat revidierte jüngst seine ablehnende Haltung. Damit ist man in Sachen „Winterbelebung“ einen Schritt weiter. Auch alle Ideen aus dem Bürgerworkshop sind mittlerweile abgesegnet.

Schongau – Im Juni hatten sich Schongauer Bürger zu einem Workshop getroffen und Ideen zusammengetragen, wie man in der kalten Jahreszeit in der Altstadt eine einladende „Wohlfühlatmosphäre“ schaffen könnte. Immerhin 35 000 Euro stehen über einen Sonderfonds zur Belebung der Innenstädte in Aussicht bei einer Förderung von 80 Prozent.

Stadtrat lehnte Eisfläche letztes Jahr ab, Bürger wünschten sich dennoch eine

Ein Wunschprojekt, das sich beim Workshop herauskristallisiert hatte: eine Kunsteisfläche für die Altstadt. Das Problem: Der Stadtrat hatte im Mai vergangenen Jahres zwar die Winterbelebung beschlossen, aber mit knapper Mehrheit (9:10) eine Eislauffläche explizit ausgeschlossen. Die Befürchtung damals: Es werde eine Konkurrenzsituation zum Eisstadion an der Lechuferstraße geschaffen.

„Der Stadtrat war damals der Meinung, das ist nicht opportun“, erinnerte Bürgermeister Falk Sluyterman jüngst in der Stadtratratssitzung. Nun aber sei der Wunsch seitens der Bürgerschaft an die Verwaltung herangetragen worden, und man habe die Möglichkeit, eine gebrauchte Kunsteisfläche „relativ günstig“ zu erwerben.

Vorschlag der Verwaltung: Den alten Stadtratsbeschluss zurücknehmen

Daher der Vorschlag von Bettina Schade, Geschäftsleiterin der Stadt: Den alten Beschluss zurücknehmen. Auch Vizebürgermeisterin Daniela Puzzovio, die den Workshop gemeinsam mit Standortförderin Tina Birke leitete, warb dafür: Sie habe auch positive Rückmeldung seitens des TSV und der EA Schongau erhalten.

Der Vorschlag der Bürgerschaft wurde im Stadtrat überwiegend positiv aufgenommen. „Bei einem Miteinander mit den Vereinen würde ich diesmal auch anders entscheiden“, betonte etwa Kornelia Funke (CSU). Alexander Majaru (SPD) gab indes zu bedenken, dass man diesmal bitte die Haftungsfrage vorab klären möge, damit es nicht wieder eine große Diskussion gebe. „Den Wink mit dem Zaunpfahl habe ich verstanden, aber mit den Badeflächen am Lido lässt sich das nicht vergleichen“, so Sluytermans Einschätzung.

Alexander Majaru: Haftungsfrage vorher klären

Sollte es auf der Eislauffläche zu einem Unfall kommen, dann hoffentlich nur mit leichteren Verletzungen, aber es bestehe nicht wie am Lido „Gefahr für Leib und Leben“. Die Thematik Haftung soll geklärt werden.

Konkretes über die gebrauchte Kunsteisfläche – Größe, Anschaffungspreis – wurde in der Sitzung auch auf Nachfrage nicht bekannt, Stadtbaumeister Sebastian Dietrich betonte lediglich, dass die Kosten mit den Fördergeldern gedeckt werden könnten, da es sich um ein „investives Projekt“ handele, also eine Anschaffung, die über die Jahre hinweg immer wieder verwendet werden könnte.

Stadtrat war einstimmig dafür, die Mini-Eisfläche anzuschaffen

Der Stadtrat stimmte letztlich einstimmig dafür. Und auch der nächste Schritt in diesem bürokratischen Prozess bis zur Förderbewilligung ist bereits getan: Ein sogenannter Lenkungsausschuss mit Bürgermeister Sluyterman als Vorsitzendem, Vertretern aus Stadtrat, Werbegemeinschaft, Schongau belebt und Stadtverwaltung, habe gerade erst alle Pläne der Winterbelebung inklusive Eislauffläche für gut befunden, so die Vizebürgermeisterin auf Nachfrage der Heimatzeitung.

+ Ein Lichtermärchen wie bei diesem Schongauer Weihnachtsmarkt wünscht man sich für November. © Hans-Helmut Herold (Archiv)

Dass das Projekt eher wenig mit einem Penzberger „Eismärchen“ zu tun hat, wird deutlich, als sie die Größe der gebrauchten Kunsteisfläche nennt, die bisher noch zum Inventar eines Schongauer Sportgeschäfts gehört: 5 mal 10 Meter, also 50 Quadratmeter. Auch wenn etwa ein Discolauf nicht möglich sein wird: „Die Eislaufabteilung hat schon einen Programmvorschlag gemacht, wie man das täglich betreiben könnte“, so Puzzovio.

Winterbelebung soll im November mit Motto „Licht“ starten

Neben dieser Idee für den Januar hat der Lenkungsausschuss unter anderem folgende Projekte abgesegnet: Motto „Licht“ für den November mit Installationen und Programm in den Höfen und auf den Plätzen der Schongauer Altstadt. Im Dezember folgen Weihnachtsmarkt, lebendiger Adventskalender, eine Station für Post ans Christkind mit Kinderbetreuung und Verpackungsservice.

Der Februar kommenden Jahres steht dann unter dem Motto „Schnee“ mit Winterbar und Olympiade. Die Aktion soll mit dem Fasching ausklingen. „Ich freue mich, es wird spannend, aber uns läuft auch die Zeit davon“, so Vize-Bürgermeisterin Puzzovio. Was jetzt noch fehlt, ist das „O.k.“ der Städtebauförderung.

