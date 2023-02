„Gold“-Auszeichnung für Ingenrieds Dorfladen

Von: Elena Siegl

Bei der Übergabe der Auszeichnung: Sonja und Andreas Martin (Mitte) vom Ingenrieder Dorfladen mit (v.l.) David Kramer, Wolfgang Gröll und Gebhard Wagner vom Bundesverband der Dorfläden. © Dorfladen-Team

Der Dorfladen Ingenried hat eine Auszeichnung bei der Grünen Woche in Berlin erhalten. Die Freude beim Betreiber-Team um Sonja und Andreas Martin ist dementsprechend groß.

Ingenried – In Sachen „Marketing und Teambildung“ ist der Ingenrieder Dorfladen so gut wie kein anderer in Deutschland: Bei der Grünen Woche in Berlin durfte das Team um Sonja und Andreas Martin deshalb am Stand des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) die Auszeichnung „Gold-Dorfladen des Jahres 2022/23“ entgegennehmen. Überreicht wurde sie von Ulrike Regele vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag.

Insgesamt nahmen 62 Bürger- und Dorfläden während einer Gesamtdauer von zwei Jahren an dem Wettbewerb teil, der vom Bundesverband der Bürger- und Dorfläden in Deutschland initiiert wurde. Für die engere Auswahl haben sich 16 Läden qualifiziert, sie erhielten fünf Sterne. Neben dem Dorfladen Ingenried wurden nun aber nur sechs weitere mit Gold ausgezeichnet – drei in der Kategorie „Wirtschaftlichkeit“, zwei in Sachen „Sortiment“ und einer für „Teambildung, Sortimentsvielfalt und Integrationsarbeit“. Jeder prämierte Dorfladen erhält für die Mitarbeitermotivationsarbeit 800 Euro Preisgeld.

Plakette gleich aufgehangen - Den Laden auch als Treffpunkt nutzen

Im Dorfladen Ingenried ist die Freude über die Anerkennung natürlich groß. „Das ist schon ganz toll“, so Andreas Martin. „Und es zeigt, dass wir es nicht ganz falsch machen“, fügt er schmunzelnd hinzu. Die Auszeichnungsplakette, die Martin bei der Verleihung übergeben wurde, wurde gleich am Dorfladen aufgehängt.

Das Dorfladennetzwerk sei auch entstanden, um sich von Discountern abzuheben. So bietet der Ingenrieder Dorfladen über das Jahr verteilt immer wieder Aktionen an. Zum Beispiel Kesselfleischessen. Wichtig ist Martin, dass der Laden als Treffpunkt gesehen wird, wo jeder willkommen ist, sich mit anderen austauschen kann und Familien, die neu nach Ingenried gezogen sind, Anschluss finden, so Martin. „Und einkaufen sollen sie bei uns natürlich auch“, sagt Andreas Martin und lacht.

