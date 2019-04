Aufsichtsrat für Ingenrieds Dorfladen 

Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung stand der Ingenrieder Dorfladen im Zentrum. Doch bevor es an die Auftragsvergaben ging, musste ein Aufsichtsrat gewählt werden.

Ingenried – Der im Bau befindliche Ingenrieder Dorfladen braucht einen Aufsichtsrat. „Das ist im Gesellschaftervertrag des Dorfladens so festgeschrieben“, erklärte Bürgermeister Xaver Fichtl in der jüngsten Sitzung des Ingenrieder Gemeinderates.

Demnach muss sich dieser Rat aus dem Bürgermeister, drei Gemeinderäten und einem stimmberechtigten Bürger Ingenrieds zusammensetzen. In geheimer Wahl wurden jetzt die Gemeinderäte Franz Kriesmair, Martin Brugger und Josef Bißle in den Aufsichtsrat berufen. Weibliche Unterstützung erfahren sie künftig von Andrea Echtler, die vom Arbeitskreis Dorfladen für das Amt vorgeschlagen worden und in der Sitzung einstimmig gewählt worden ist. Alle nahmen ihre Wahl an.

Dorfladen in Ingenried: Beitritt zum Handelsverband Bayern

Eine zweite formelle Entscheidung gab es in der Gemeinderatssitzung mit der Beitrittserklärung zum Handelsverband Bayern: „Der Verband ist für Dorfläden zuständig und berät bei rechtlichen und personellen Entscheidungen“, beschrieb Fichtl das Aufgabengebiet. Zudem würden vom Handelsverband regelmäßig Schulungen angeboten. Der jährliche Beitrag für den Handelsverband-Beitritt beläuft sich auf 250 Euro.

Damit der Dorfladen bei der geplanten Eröffnung im Juli auch von außen etwas hermacht, beschlossen die Gemeinderäte den Kauf einer so genannten Werbepylonsäule für rund 2100 Euro. Dabei handelt es sich um eine große beleuchtete Tafel, die beidseitig das Logo des Dorfladens ziert.

Ebenfalls für den Außenbereich des Ladens ist eine Informationstafel/Schaukasten gedacht, die auf einem auf 1,60 Metern Platz für Plakate bietet. Kosten: knapp 1100 Euro.

Dorfladen in Ingenried bekommt Ofen für 16200 Euro

Die größte beschlossene Ausgabe bei der jüngsten Sitzung aber war der Kauf eines Ofens von Hersteller Rational. Da dieser neben Backwaren auch für die warme Theke genutzt werden soll, entschloss man sich für ein etwas größeres Modell, das dies auch gewährleistet. Den Auftrag bekam die Firma Heiss aus Germering für 16 200 Euro. Das zweite technische Gerät kommt für knapp 3800 Euro von der Firma IT Fiedler aus Schongau: Ein leistungsstarker Kopierer. „Wir rechnen mit circa 1000 Kopien pro Woche, das sollte das Gerät aushalten“, so Fichtl.

