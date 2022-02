Autofahrer liefert sich wilde Verfolgungsjagd mit Polizei und rast über Feldwege

Von: Elena Siegl

Teilen

Mit 130 Sachen raste der Mann durch Ingenried. © Frank Rumpenhorst/picture alliance / dpa

Eine wilde Verfolgungsjagd hat sich ein Mann aus dem Altlandkreis mit der Polizei geliefert. Mit bis zu 130 km/h raste er durch Orte und über Feldwege.

Ingenried - Am Montag gegen 0.20 Uhr sollte ein 56-jähriger Autofahrer aus dem Altlandkreis Schongau in Altenstadt im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten werden. Der Mann missachtete laut Polizei aber das Anhaltesignal und beschleunigte stattdessen sein Fahrzeug, um sich der Kontrolle zu entziehen. Er fuhr demnach mit zum Teil 100 km/h durch Altenstadt in Richtung Burggen und bog schließlich von der Kreisstraße WM6 auf einen Feldweg ab.

Im weiteren Verlauf flüchtete der Mann mit weiterhin hoher Geschwindigkeit über Feldwege in Richtung Schwabbruck und bog schließlich in die Kreisstraße WM3 in Richtung Huttenried ab. Von dort ging die Verfolgungsfahrt wieder über einen Feldweg in Richtung Ingenried. Den Ort durchfuhr er laut Polizei mit circa 130 km/h. Auf Höhe des Sportplatzweges wurde die Schongauer Straße mittels eines Polizeiautos blockiert. Der 56-Jährige konnte allerdings den Pkw umfahren und setzte daraufhin seine Flucht in Richtung Tannenberg fort. Dort gelang es den Polizeibeamten dann, den Pkw mittels dreier Dienstfahrzeuge zum Anhalten zu bewegen.

Gefälschte Kennzeichen und keine Fahrerlaubnis

Der 56-Jährige wurde aus dem Pkw gebracht und vorläufig festgenommen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, der Pkw nicht zugelassen war und am Fahrzeug gefälschte Kennzeichen angebracht waren. Im Fahrzeug selbst konnten weitere gefälschte Kennzeichen sichergestellt werden.

Da der 56-Jährige angab, zahlreiche Medikamente konsumiert zu haben, wurde zudem eine Blutentnahme durchgeführt. Gegen den Mann wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung, Gefährdung des Straßenverkehrs und weiterer Delikte ermittelt.

Alle Polizeimeldungen aus der Region Weilheim-Schongau gibt es in unserem Blaulicht-Ticker.