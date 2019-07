Ingenried feiert seinen Dorfladen - Bald steht die Eröffnung an

Es ist vollbracht: Die Ingenrieder bekommen endlich ihre eigene Nahversorgung. Am Donnerstag, 18. Juli, öffnet der Dorfladen. Das wird groß gefeiert.

Ingenried – Zuletzt waren Geschäftsführer Andreas Martin und seine Teilzeitkräfte zusammen mit Berater Gebhard Wagner noch dabei, die Regale einzuräumen. Am Donnerstag, 18. Juli, sperren sie den Ingenrieder Dorfladen an der Welfenstraße das erste Mal auf.

Das Angebot, aus dem das Dorf dann auswählen darf, kann sich sehen lassen: Laut Bürgermeister Xaver Fichtl erwartet die Ingenrieder ein Lebensmittel-Vollsortiment mit täglich frischem Obst und Gemüse. Eier, Fleisch- und Wurstwaren kommen aus der Region, auch Bio-Produkte gibt es. Obendrein wird ein Mittagstisch mit wechselnden Gerichten angeboten. Für Backwaren sorgt die örtliche Bäckerei Würfl, die zusammen mit dem Dorfladen in den Gebäudekomplex eingezogen ist.

Dorfladen in Ingenried: Bürgermeister spricht von Vorzeigeobjekt

Bekanntlich war für das Projekt die ehemalige Metzgerei gekauft, umgebaut und erweitert worden. Rund 900 000 Euro ließ sich die Gemeinde den Um- und Anbau kosten, knapp 200 000 Euro bekommt sie über Zuschüsse für die Dorferneuerung und aus einem EU-Fördertopf (Leader) zurück.

In der Stimme des Bürgermeisters schwingt einiger Stolz mit, wenn er von dem Vorzeige-Projekt spricht, das die Gemeinde auch mit Hilfe der Bevölkerung gestemmt hat. Für den Dorfladen gründete die Kommune eine eigene GmbH, deren alleiniger Gesellschafter sie ist. Das hält das Risiko gering, nur mit 25 000 müsste der Steuerzahler im Ernstfall haften.

Daran denkt freilich derzeit niemand, schließlich hatte sich Ingenried intensiv auf das Projekt vorbereitet und mit dem Berater Wolfgang Gröll einen ausgewiesenen Dorfladen-Experten an der Hand. „Wir legen Wert darauf, dass kostendeckend gearbeitet wird“, betont der Rathauschef. Die GmbH erhält laut Fichtl nicht nur eine monatliche Miete, ihr werden auch Wirtschafts- und Jahrespläne vorgelegt.

Dorfladen in Ingenried: Das sind die Pläne für den ersten Stock

Dass die Gemeinde selbst als Gesellschafter in die Bresche springt, liegt daran, dass sich Supermarkt-Ketten für Größenordnungen wie in Ingenried meist nicht interessieren, der Verkaufsraum des Dorfladens ist „nur“ 250 Quadratmeter groß. Einige Zeit hatte der Gemeinderat im Stillen über den Plänen gebrütet. Anfang November 2017 wurden sie dann in einer außerordentlichen Bürgerversammlung gelüftet. Die Ingenrieder freuten sich und engagierten sich im Arbeitskreis Dorfladen, der vor allem bei der Innengestaltung und dem Produktangebot mitreden durfte.

Den ersten Stock des Hauses will die Gemeinde jetzt auch noch umbauen. Nach Angaben des Bürgermeisters sollen ein Architektur- und ein Statikbüro sowie eine Geburtsvorbereitung in die Räume einziehen.

So wird der Dorfladen in Ingenried eröffnet

Am Samstag, 20. Juli, wird Ingenried seinen Dorfladen gebührend feiern. Zur Eröffnung spielt die Musikkapelle, anschließend stellt der Rathauschef den Dorfladen vor. Es folgen die Schlüsselübergabe und die Segnung der Räume durch Pfarrer Thaddäus Biernacki. Die Besucher werden obendrein durch die Räume des Haus geführt. Fürs leibliche Wohl ist mit einem Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen gesorgt. Ab 15 Uhr kommt die Jugend auf ihre Kosten. Die Band „Funk Off“ sorgt für fetzige Musik.

Dann ist der Dorfladen in Ingenried geöffnet

Geöffnet ist der Dorfladen an der Welfenstraße in Zukunft montags bis freitags von 6.30 bis 13 Uhr und von 15 bis 18 Uhr (außer mittwochs). Am Samstag öffnet das Geschäft von 6.30 bis 12 Uhr.

