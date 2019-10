Rechts-vor-links übersehen: Zwei Kinder verletzt

Zwei Kleinkinder und ihre 50-jährige Großmutter sind heute Nachmittag bei einem Verkehrsunfall in Ingenried verletzt worden. Ein 19-Jähriger hatte die rechts-vor-links-Regel missachtet.

Ingenried– Wie die Polizei berichtet, kam es gegen 16 Uhr an der Ecke Birken-/Steingadener Straße zu dem Zusammenstoß. Verursacher war ein 19-Jähriger, der nach Auskunft der Beamten die Vorfahrt missachtet hatte – an der Stelle gilt Rechts-vor-Links. Die beiden Autos krachten seitlich ineinander. Sie wurden an der Seite und an der Front beschädigt, auch ein Gartenzaun sowie ein Straßennamensschild gingen zu Bruch.

Während der 19-Jährige mit dem Schrecken davon kam, endete für die Großmutter und ihre beiden Enkelkinder (ein und drei Jahre alt), die im anderen Wagen saßen, der Nachmittag im Krankhaus. Zum Glück waren die Verletzungen der drei nicht so schwerwiegend. Laut Polizei erlitten sie vermutlich Prellungen und Schleudertraumata. Der Rettungsdienst brachte die Frau und die Kinder in die Kliniken nach Schongau und Kaufbeuren.

Zur Sicherung der Unfallstelle waren die Feuerwehren aus Ingenried und Altenstadt mit 18 Mann und drei Fahrzeugen vor Ort war. Zur Höhe des Schadens konnte die Polizei gestern noch keine Angaben machen.

