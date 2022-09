Neue Richtlinie fürs Einheimischen-Modell in Ingenried verabschiedet

Teilen

Mehr Chancengleichheit für Häuslebauer: Der Gemeinderat Ingenried hat eine neue Richtlinie zur Vergabe von Wohnbaugrundstücken verabschiedet. © Wölfle

Für mehr Chancengleichheit sorgt die neue Richtlinie für die Vergabe von Wohnbaugrundstücken in Ingenried, die bei der jüngsten Gemeinderatssitzung einstimmig verabschiedet wurde. Damit haben jetzt auch Auswärtige bessere Möglichkeiten auf vergünstigtes Bauland.

Ingenried – Das klassische Einheimischen-Modell, das bisher in der Gemeinde Ingenried galt, hat ausgedient. In mehreren Sitzungen hat der Gemeinderat laut Bürgermeister Georg Saur „rauf- und runter diskutiert“, wie man die neue Leitlinie so gestalten kann, dass sie konform mit dem seit 2017 geltenden Europarecht ist, aber dennoch Schwerpunkte setzt, die den Räten wichtig sind.

„Bislang galt die Regel, dass ein Bewerber mindestens fünf Jahre in Ingenried leben muss, um überhaupt in die Auswahl zu kommen“, erklärte Saur. Diese fünf Jahre kommen auch in der neuen Richtlinie vor, allerdings nicht mehr als Ausschlusskriterium, sondern als Punktelieferant. Denn auch in Ingenried wird ab sofort nach Punkten bewertet. Das soll dafür sorgen, dass einkommensschwächere und gesundheitlich eingeschränkte Personen sowie Familien mit Kindern auf dem hart umkämpften Immobilienmarkt überhaupt eine Chance auf ein Wohnbaugrundstück haben.

Einkommens-Obergrenze für Singles bei 49 000 Euro

Wie genau das funktioniert, steht auf den elf Seiten der Richtlinie ausführlich geschrieben. Demnach gilt für Antragsteller eine Jahreseinkommens-Obergrenze von 49 000 Euro, bei Ehepartnern oder Lebensgemeinschaften das Doppelte. Punkte gibt es gestaffelt für die Unterschreitung dieser Obergrenze: Von zehn Punkten bei mehr als 25 Prozent weniger bis zu zwei Punkten bei mindestens fünf Prozent. Alleinerziehende, in deren Haushalt mindestens ein Kind unter 18 Jahren lebt, und Bewerber mit Partner erhalten ebenfalls zehn Punkte.

Auch bei Kindern gibt es eine Staffelung. So gibt es für Kinder bis sechs Jahre 20 Punkte, bis zwölf Jahre 15 und bis 18 Jahre zehn Punkte. Wer eine Schwangerschaft nachweisen kann, erhält 20 Punkte. Höchstens gibt es jedoch 55 Punkte. Eine Behinderung oder Pflegebedürftigkeit wird, ebenfalls gestaffelt, mit maximal 20 Punkten berücksichtigt.

Auch ein Ehrenamt zählt

Der „örtliche Bezug“ spielt auch in der neuen Fassung eine wichtige Rolle: Wer fünf Jahre oder länger ununterbrochen seinen Hauptwohnsitz in der Gemeinde Ingenried hat, bekommt 95 Punkte. 56 Punkte gibt es für vier Jahre, 28 für drei, 14 für zwei und sieben Punkte für ein Jahr. Wer sich ehrenamtlich engagiert, kann maximal zehn Punkte geltend machen. „Das gilt aber nur für Personen, die ein Amt bekleiden“, betonte Saur. Eine bloße Mitgliedschaft in einem Verein zählt nicht.

Unterm Strich haben Antragssteller, die bereits seit längerer Zeit in Ingenried leben und Kinder haben, die besten Chancen. Denn geht man von der Höchstpunktzahl aus, erreichen diese 150 von insgesamt 210 zu vergebenden Punkten. Sollte es bei den Bewerbern zu einem Punktegleichstand kommen, zählt als erstes die Anzahl der minderjährigen Kinder im Haushalt, danach die Anzahl der pflegebedürftigen oder Personen mit einer Behinderung, und letztlich das Einkommen, um den Zuschlag zu erhalten. Bei einem Rangrücktritt gilt für den Bau einer Doppelhaushälfte die Höchstgrenze von 400 000 Euro, bei einem Einfamilienhaus 500 000 Euro.

„Wir haben uns wirklich die Köpfe zerbrochen, wie wir die Richtlinie am besten und gerecht gestalten“, fasste Ingenrieds Rathauschef Saur abschließend zusammen. Die Gemeinderäte sind jedenfalls zufrieden damit und fassten den Beschluss einstimmig.

Christine Wölfle

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.

Alle News und Geschichten aus Schongau sind auf unserer Facebook-Seite zu finden.