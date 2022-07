Solider Haushalt trotz Rekord-Investitionen in Löschfahrzeug und Baugebiet

Haushaltsvorstellung: VG-Kämmerin Andrea Sepp (re.) ging mit dem Ingenrieder Gemeinderat die 214 Seiten des aktuellen Haushaltsplans durch. © Christine Wölfle

Die Gemeinde Ingenried kann auch für das Jahr 2022 einen soliden Haushalt vorweisen – und das trotz Mehrinvestitionen von knapp 1,5 Millionen Euro im Vergleich zum vergangenen Jahr. Wie kann das sein?

Ingenried – Die stolze Summe von 5,2 Millionen Euro weist der Haushalt der Gemeinde Ingenried für das laufende Jahr auf. Das sind im Verwaltungshaushalt rund 300 000 Euro, im Vermögenshaushalt 1,4 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. „Ich habe ja schon mehrfach gesagt, dass 2021 das Jahr der Vorbereitungen war, jetzt setzen wir um“, erklärte Bürgermeister Georg Saur in der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Besonders ins Gewicht fällt bei den geplanten Investitionen die Beschaffung des neuen Löschfahrzeugs für die Freiwillige Feuerwehr mit rund 440 000 Euro. „Wobei wir da mit einem Zuschuss von 110 000 Euro rechnen“, fügte Andrea Sepp, Kämmerin der Verwaltungs-Gemeinschaft (VG) Altenstadt, hinzu, die für den Haushaltsplan verantwortlich zeichnet.

Eine große Summe mit rund 700 000 Euro wird heuer in die Wasser- und Abwasserversorgung investiert. Gemeinsam mit dem Straßenbau (rund 580 000 Euro) sind diese der Erschließung des neuen Baugebiets geschuldet. Für den Erwerb von Bauland wurden 460 000 Euro eingeplant.

Das sind insgesamt 1,7 Millionen Euro für die Gemeinde, die stetig wächst und sich immer größerer Beliebtheit erfreut – und deshalb auch mehr Wohnraum benötigt.

Dass dennoch keine Kreditaufnahmen nötig sind, liegt an zwei Faktoren: Zum einen kann knapp eine Million Euro aus den Rücklagen entnommen und somit die Vorfinanzierung der Erschließungen abgedeckt werden. Da bereits einige der Grundstücke verkauft wurden, kann die Gemeinde die Geldlücke bereits zu einem Gutteil wieder schließen.

Somit ist sogar heuer eine Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt in Höhe von 270 000 Euro vorgesehen. „Damit erfüllen wir die vorgeschriebene Mindestzuführung leicht“, so Sepp. Des Weiteren sind Investitionen in die Sanierung und für Ausstattungsgegenstände des Kindergartens (83 000 Euro) geplant sowie bereits 20 000 Euro für die Dorferneuerung und 50 000 Euro für den Dorfpark Ingenried. Dieser wird, laut Finanzplan, eines der größten Projekte 2023.

Daneben sind, ebenfalls für die nächsten zwei Jahre, höhere Investitionssummen für die Sanierung bebauten Grundbesitzes vorgesehen. Je nachdem, was bei der aktuell laufenden Dorfplanung herauskommt.

Aus dem Ingenrieder Finanzplan wird ersichtlich, dass es sich beim aktuellen Haushalt eher um einen Ausreißer nach oben handelt, der so schnell nicht in dieser Größe wiederholt wird. Und dennoch ist er solide und ohne Kreditaufnahmen geplant, waren sich Saur und Sepp einig.

CHRISTINE WÖLFLE

