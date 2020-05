Saur und Magg sind Ingenrieds neues Führungsduo

Alles neu macht der Mai: In Ingenried sind acht neue Gemeinderäte vereidigt worden. Und auch im Sekretariat wird´s demnächst ein neues Gesicht geben.

Ingenried – „In Ingenried hat noch nie ein so extremer Wechsel stattgefunden“, stellte der neue Bürgermeister, Georg Saur, bei seiner ersten Sitzung als Leiter fest. Der Tischkreis in der Mehrzweckhalle war größer geworden, denn zum ersten Mal sind zwölf statt wie bisher acht Gemeinderäte für die Geschicke Ingenrieds verantwortlich. Das ergibt sich aus dem Anstieg der Bevölkerung auf über 1000 Einwohner.

Die einzige weibliche neue Gemeinderätin fehlte allerdings: „Carolin Winkler ist vor zwei Tagen Mama geworden“, verriet Saur, „eine sehr nachvollziehbare Entschuldigung“. Sie wird in einer der nächsten Sitzungen als neuntes neues Mitglied vereidigt.

Saur leitet erste Sitzung in Ingenried souverän

Ein wirklich feierlicher Rahmen für die Vereidigung war in Zeiten der Abstandsregel natürlich auch in Ingenried nicht möglich, doch Saur versuchte, wenigstens einen kleinen festlichen Schimmer in die Versammlung zu bringen: Fahnen zierten die Wände neben der Bühne, und ein Glas Sekt gab es auch für jeden – serviert von Gemeindesekretärin Irmgard Friebe und ihrer Nachfolgerin Antonia Rüder.

Und dann wurde es ernst: Saur musste seine erste Sitzung leiten. Und dies tat er ziemlich souverän. Man merkte, dass er gut vorbereitet war. Doch diese Lorbeeren wollte er nicht selbst einheimsen, sondern bedankte sich gleich zu Anfang bei seinem Vorgänger Xaver Fichtl, der „sehr viel Geduld mit mir die vergangenen Wochen hatte. Jedes Mal, wenn ich aus dem Rathaus rausgegangen bin, war mein Kopf komplett voll, und irgendwie bin ich mit jeder weiteren Information unsicherer geworden“, gab er unverblümt zu.

Ingenrieder Gemeinderäte werden vereidigt

Doch Saur will sich mit seinem ganzen Herzblut der Aufgabe stellen: „Gemeinde ist wichtiger als der Staat“, zitierte er den ehemaligen Bundespräsidenten Theodor Heuss. Daran möchte er sich orientieren: „Kein Eigennutz, keine Partei, keine Eigeninteressen, das Wohl der Menschen soll im Vordergrund stehen.“ Und natürlich hofft er, dass das neue Gremium an einem Strang zieht.

Sichtlich stolz wurde Saur im Anschluss an seine Antrittsrede vom ältesten Mitglied des Ingenrieder Gemeinderates, Martin Brugger, vereidigt. Und dann nahm der frisch gebackene Bürgermeister einzeln seine neuen Räte Johannes Echtler, Andreas Fichtl, Christopher Gabriel, Albert Kees, Thomas Kögel, Siegfried Magg, Meinhard Ryba und Alexander Wagner unter Eid.

Siegfried Magg wird Ingenrieds zweiter Bürgermeister

+ Ganz neu dabei und schon zweiter Bürgermeister: Siegfried Magg. © Wölfle Auf der Tagesordnung stand zudem die Wahl weiterer Posten: Als zweiter Bürgermeister wurde mit zehn von zwölf Stimmen Neuling Siegfried Magg gewählt, der in diesem Amt noch einmal vereidigt wurde.

Da man sich bereits zwei Tage vor der konstituierenden Sitzung getroffen hatte, erfolgte die Wahl sämtlicher Vertreter ganz schnell. Als Vertreter für die Gemeinschaftsversammlung bei der Verwaltungsgemeinschaft Altenstadt wurden, neben den beiden Bürgermeistern, Thomas Kögel und Andreas Fichtl gewählt. Den Posten beim Tourismusverband Pfaffenwinkel übernimmt Albert Kees. Jugendreferent wird Johannes Echtler und Seniorenbeauftragter Meinhard Ryba.

Neuer Aufsichtsrat für den Dorfladen

Im Aufsichtsrat für die Dorfladen-GmbH sitzen ab sofort die beiden neuen Bürgermeister sowie Carolin Winkler, Josef Bißle und Martin Brugger sowie als Vertreterin der Bürger Andrea Echtler.

„Die Gemeindepolitik wird in Zeiten von Corona nicht einfacher werden“, befürchtet Georg Saur, doch: „Wir haben eine tolle Gemeinde und einen soliden Haushalt. Ich freue mich darauf, viele neue Projekte, soweit es die Finanzen zulassen, mit Euch zusammen anzugehen.“

VON CHRISTINE WÖLFLE

Auch in Burggen fand die konstituierende Sitzung statt, bei der der zweite Bürgermeister und Ausschüsse gewählt wurden. In Lechbruck wurde indes beschlossen, das Sitzungsgeld zu kürzen. Und hier gibt es weitere Nachrichten aus Schongau und Umgebung.