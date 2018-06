„Aufhören, wenn’s am schönsten ist“

Mit dem sogenannten Schongauer Altstadtfonds hat es die Firma Reiter in den vergangenen Jahren geschafft, mehrere sanierungsbedürftige Gebäude in neuem Glanz erstrahlen zu lassen. Für Anlieger hat sich die lokale Geldanlage auch gelohnt. Über den Abschluss des Projekts und eine mögliche Verlängerung sprachen wir mit Firmenchef Christoph Reiter (53).

Bei der Idee des Altstadtfonds handelt es sich letztlich um einen lokalen Immobilienfonds: Interessierte zahlen Geld ein, Sie arbeiten damit, und es gibt eine gewisse Ausschüttung.

Christoph Reiter: Ganz genau.

Wie kamen Sie auf die Idee? Normalerweise machen so etwas große Immobiliengesellschaften und nicht ein mittelständischer Familienunternehmens-Dienstleister wie Sie.

Christoph Reiter: Wir hatten damals Raumbedarf bei der Reiter AG und schon immer eine Affinität zu denkmalgeschützten Gebäuden. Es ist einfach schön, in solchen Häusern zu leben und zu arbeiten. Dazu kam eine regionale Verbundenheit, die uns wichtig war, und unsere Mandanten, die einen jährlichen Anlagebedarf gehabt haben. Die wollten aber nicht in namenlosen Fonds in Hamburg oder Amerika investieren, da hat man wenig Transparenz und Verbundenheit. Weil auch die Altstadt Belebung und Entwicklung braucht, haben wir im Jahr 2001 gesagt: Wir fangen einfach mal an mit unserem eigenen Projekt, dem ersten Schongauer Altstadtfonds.

Das ist das Haus in der Dominikus-Zimmermann-Straße, in dem wir jetzt sitzen.

Christoph Reiter: Ja. Das hat damals rund zwei Millionen Euro gekostet. Wir hatten ursprünglich die Idee, unten das Museumscafé einzurichten in Verbindung mit dem nahen Museum, aber das hat leider nicht geklappt.

Das Geld der Mandanten hatten Sie da schon eingesammelt?

Christoph Reiter: Ja. Wir haben 15 unserer Mandanten, alle aus der Region, mitgenommen, haben ihnen das Konzept erklärt, und die haben gesagt: Wenn ihr Generalmieter seid, das ganze steuert und begleitet und wir zudem noch für die Stadt etwas Gutes tun können, waren sie dabei. Es gab natürlich eine Rendite, aber woanders wäre sicher mehr möglich gewesen. Für die Belebung der Schongauer Altstadt haben sie bewusst auf mehr Gewinn verzichtet, das war sozusagen unser Heimatbonus. Auch die Sparkasse war mit im Boot, weil meine Erfahrung ist: Gemeinschaftlich geht es leichter. Und Erfolg zu teilen, macht unter dem Strich auch mehr Spaß.

Dann war das Haus saniert, und seitdem gibt es jährliche Ausschüttungen?

Christoph Reiter: Die gab es 15 Jahre lang. Dann haben wir den Fonds quasi den Anteilseignern abgekauft, damit wurde ein Schlussstrich gezogen und die Gewinne verteilt.

Das heißt, Sie als Mieter haben das Haus gekauft und die Geldgeber ausgezahlt.

Christoph Reiter: Richtig. Das ist wirklich gut gelaufen, alle sind zufrieden. Wie heißt es so schön? Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert, und hier hat tatsächlich alles so geklappt wie vorgesehen.

Was natürlich der Grund war, dass schon zwei Jahre später das nächste Projekt angegangen wurde.

Christoph Reiter: Genau. Unsere Anteilseigner haben nachgefragt, ob man so etwas noch einmal machen kann, daraus ist das zweite Projekt am Bürgermeister-Schaegger-Platz entstanden.

Was aber insofern anders war, dass Sie nicht als Mieter für sichere Rendite gesorgt haben.

Christoph Reiter: Das war aber kein Problem. Unser Motto war „Die Nutzung sucht das Gebäude“, und wir wussten schon unter anderem vom Kinderarzt, der später eingezogen ist, dass der einen neuen Standort sucht.

Das heißt, Sie haben nicht ins Blaue geplant, sondern erst mit Mietern alles fix gemacht, bevor Sie ans Sanieren gegangen sind.

Christoph Reiter: Genau. Wir wussten, wer reinkommt, deshalb haben wir es angepackt. Gekostet hat dieses Projekt 700 000 Euro, da waren wir zwölf Anteilseigner – ein Drittel „Wiederholungstäter“, die schon beim ersten Fonds dabei waren. Sogar die Mieter waren als Anteilseigner dabei, das hat die Sache wieder rund gemacht – einen Miteigentümer im Gebäude zu haben, ist ideal. Dieser Fonds ist mittlerweile auch verkauft worden an einen regionalen Investor, der das gesamte Gebäude gekauft hat. Wieder waren alle sehr zufrieden.

Worauf gleich Nummer drei folgte.

Christoph Reiter: Im Jahr 2005 direkt neben dem Rathaus, mit erneut demselben Prozedere. Damals hat jemand eine Nutzung gesucht, das hat wieder perfekt zusammengepasst.

Dort haben die Mieter aber mittlerweile gewechselt.

Christoph Reiter: Ja, da haben wir zwischendurch auch einen Teil der Geschäftsräume in Wohnungen umgewandelt. Insofern ist das Projekt tatsächlich etwas anders als die beiden vorherigen. Dieser Fonds läuft auch noch zwei, drei Jahre, beteiligt sind wieder viele Geldgeber der ersten beiden Projekte. Insgesamt sind es zehn Anteilseigner, die 700 000 Euro investiert haben. Was ganz toll war: 2007 sind wir bei einem Kongress zum Städtebauförderungstag mit dem damaligen Verkehrsminister in Berlin als Leuchtturmprojekt bezeichnet und vorgestellt worden, das war schon beeindruckend.

2010 folgte dann das vierte und bisher letzte Projekt, direkt neben dem ersten.

Christoph Reiter: Das ist natürlich eine gewisse Expansionsmöglichkeit für uns gewesen, das läuft auch gut. Aber damit reicht es jetzt auch. Die Projekte sind hochgradig zur Nachahmung empfohlen, aber wenn nicht eine ganz besondere Gelegenheit kommt, machen wir nichts mehr.

Aber warum, wenn es doch so gut gelaufen ist?

Christoph Reiter: Es ist natürlich eine Herausforderung, alles in Schach zu halten. Man darf die Anforderungen nicht unterschätzen: Beim letzten Projekt beispielsweise haben wir ein Regal abgebaut, als uns plötzlich die halbe Wand entgegenkam. Wir mussten ganz schnell einen Betonwagen holen, um alles zu stabilisieren. Dann steigen Mieter aus, Eigner wechseln, das muss alles gemanagt werden. Wir haben uns in vielen Bereichen weiterentwickelt, die uns fordern, dass wir gesagt haben: Wenn’s am Schönsten ist, soll man aufhören. Deshalb haben wir kürzlich auch eine Abschiedsveranstaltung gehabt und uns bei allen bedankt, die mitgemacht haben.

Da waren auch die Landrätin und der Bürgermeister da. Wie kam der Kontakt zustande?

Christoph Reiter: Bürgermeister Sluyterman kennt das Projekt natürlich, aber Frau Jochner-Weiß hat sich sich selbst dafür interessiert. Schließlich kann das auch für andere Städte interessant sein, wenn die richtigen Initiatoren zusammentreffen. Geld sucht immer eine Anlage, und unser Ziel war es, Geld in der Altstadt zu halten. Ich habe mal zusammengerechnet: Insgesamt wurden in alle vier Altstadtfonds vier Millionen Euro investiert. Wir konnten dadurch nicht nur sechs Firmen ansiedeln, sondern auch drei halten, die sonst abgewandert wären. Insgesamt haben wir fast 50 Arbeitsplätze in der Altstadt geschaffen oder gesichert. Das ist auch wichtig, damit sie nicht irgendwann zur Wohnstadt wird.

Das Gespräch führte Boris Forstner