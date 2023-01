„Die Sonnenschützer“ – wertvoller denn je

Teilen

30 Jahre Kompetenz, Know-how & Qualität © JOAS

JOAS: 30 Jahre Kompetenz, Know-how & Qualität bei Markise, Pergola, und Garagentor. Jetzt 10 % Winterrabatt auf Markisen ab sofort bis 28.02.2023

„Wir sind die Sonnenschützer“, sagt Konrad Joas über sein Top-Team und die unvergleichlich starken Produkte aus seinem Hause. Nie zuvor war es wichtiger und wertvoller, mit dem optimalen Sonnenschutz auf Terrasse und Balkon ausgestattet zu sein. Individuelle Sonnenschutz-Lösungen aus dem Hause JOAS versprechen eine wahre Wohlfühloase für das eigene Zuhause und das wissen zufriedene Kunden zu schätzen.

Optimaler Sonnenschutz wird in Zeiten des Klimawandels immer wichtiger.

Immer größerer Beliebtheit erfreut sich deshalb die stabile Pergolamarkise, die auch bei Wind und Wetter standhält und schützt. Kunden genießen diese gerne als zweites Wohnzimmer - bei Rundumverglasung sogar zu allen Jahreszeiten.

Noch bis 28.02.2023 gibt es 10 % Rabatt bei JOAS auf alle Markisen. © JOAS

Jetzt 10 % Rabatt auf Markisen sichern

Innovation bei den Lamellen

Als Innovation wird bei JOAS die Lamellen-Pergola mit zurückfahrbaren Lamellen und damit dem Blick in den offenen Himmel präsentiert. Wie jedes Jahr werden auch heuer bei den verkaufsoffenen Sonntagen im Mai bei JOAS interessante Attraktionen geboten, auf die sich interessierte Kunden schon jetzt freuen dürfen.

Kompetenz sucht ihresgleichen

Impressionen von JOAS Fotostrecke ansehen

Der renommierte Fachbetrieb in Kaufbeuren ist absoluter Spezialist rund um Sonnen- und Regenschutz für den Außenbereich. Diese Kompetenz sucht ihresgleichen in der Region. Kunden profitieren von der exklusiven Auswahl an designstarken Sonnenschutzelementen – angefangen bei Markisen über Sonnensegel bis hin zu Pergolen und Glasüberdachungen in verschiedenen Größen und Designs. Ebenso lange ist JOAS Spezialist für Insektenschutz, Rollladentechnik, Garagentore sowie Haustüren. Bei allen speziellen Terrassen-Produkten kann man sich bei JOAS auf größte Auswahl auch an textilen Lösungen sowie in Glas oder mit Lamellen verlassen. Kunden profitieren zudem von dem jahrelangen Know-how des eingespielten Teams – von der Beratung über die Planung bis zur Montage: alles aus einer Hand!

Eingespieltes Team aus Spezialisten

Firmengründer Konrad Joas (5. v.l.) und sein kompetentes Team sind ein professionell eingespieltes und sehr erfahrenes Team bei allen Fragen rund um Sonnenschutz, Garagentore und Haustüren. © Joas

Auf Wunsch wird vom Plan oder vor Ort beraten und Maß genommen. „Unsere langjährigen Mitarbeiter sind absolute Spezialisten“, verspricht Konrad Joas, der seit Firmengründung vor 30 Jahren kompetenten Service und Kundenberatung großgeschrieben hat. So ist aus dem ursprünglichen 2-Mann-Betrieb „JOAS-Fenster“ mit Konny Joas und einem Mitarbeiter rasch ein stattliches Unternehmen mit 70 Angestellten geworden. „JOAS-Fenster“ wurde 2016 verkauft, um sich ganz und gar auf das Kerngeschäft mit dem Sonnenschutz, Garagentoren und jetzt ganz neu auch Haustüren zu konzentrieren.

Inotherm: die neue Generation von Türen zum Konfigurieren

Türen in Top-Qualität zum fairen Preis – individuell konfigurierbar © Joas

Jetzt Türe konfigurieren

Große Ausstellungshalle im Innovapark

In der großzügigen Ausstellungshalle im Innovapark können namhafte Markenprodukte in einem Rundgang ausgiebig besichtigt und selbstverständlich mit allen Funktionen erlebt werden. Verschiedene Markisenmodelle, mehrere Pergolasysteme, tolle Sonnensegel und praktische Garagentore zum Ansehen, Anfassen und Ausprobieren gehören bei JOAS zum selbstverständlichen Repertoire.

Kontakt

JOAS Kaufbeueren

Innovapark 20

87600 Kaufbeuren

Telefon: 08341/995730

E-Mail: info@joas-kaufbeuren.de

Web: www.joas-kaufbeuren.de

Text: Gabriela Königbauer