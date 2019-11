Steingaden räumt beim Preisplatteln ab

Da war die Freude groß: Einmal mehr räumten die Plattlergruppen aus Steingaden in beiden Altersklassen die begehrten Trophäen beim Preisplatteln des Lechgau-Verbandes ab.

Jugend-Preisplatteln des Lechgau-Verbandes in Peiting

Wenn Jugendleiter, Eltern, Großeltern und fast 200 Kinder um die Wette strahlen, dann ist wieder Jugend-Preisplatteln angesagt. Heuer trafen sich die jüngsten Plattler und Dreherinnen der Trachtenvereine des Lechgaus in der Schloßberghalle in Peiting, um vor den gestrengen Augen der Wertungsrichter zu zeigen, was sie gelernt haben.