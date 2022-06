Gemeinderat lehnt Vorbescheid für Austragshaus des BBV-Kreisobmanns ab

Von: Jörg von Rohland

Ein Austragshaus möchte Wolfgang Scholz innerhalb der schwarz markierten Fläche bauen. Den Abstand zur Hofstelle, den der Gemeinderat als recht weit empfindet, zeigt der gelbe Pfeil. © Google Maps/jvr

Als Landwirt ist Wolfgang Scholz zwar privilegiert, dennoch lehnt der Gemeinderat Schwabsoien fürs Erste den Bau seines Austragshauses in Sachsenried ab. Den Antrag auf Vorbescheid des BBV-Kreisobmanns prüft jetzt das Landratsamt.

Sachsenried – Weil er erst später zur jüngsten Sitzung des Schwabsoiener Gemeinderats erschien, verpasste Wolfgang Scholz, wie seine Ratskollegen dem Vorbescheid für das Austragshaus samt Doppelgarage im Außenbereich Sachsenrieds das gemeindliche Einvernehmen verwehrten. „Ich hoffe, der Wolfgang ist mir nicht böse, ich kann nicht zustimmen“, sagte etwa Bernhard Starker (Liste Dorfgemeinschaft Schwabsoien). Auch von der Sachsenrieder Liste, der Scholz selbst als Gemeinderat angehört, gab es keinen Beistand. Der Beschluss fiel einstimmig.

Bürgermeister Manfred Schmid hatte eingangs des Tagesordnungspunkts von einem „sehr gefälligen, kleinen Haus“ gesprochen, für das keine Unterkellerung geplant sei. „Und wir reden auch nur vom Vorbescheid“, betonte der Rathauschef. Dem Bürgermeister fiel es dennoch schwer, den Kreisobmann östlich von Sachsenried gewähren zu lassen. Das geplante Gebäude im Außenbereich sei „weit weg von der Hofstelle“, gab Schmid zu bedenken.

In der folgenden Diskussion sorgte sich der Gemeinderat zudem darüber, das Dorf nach Osten hin zu öffnen. Mit dem Austragshaus könnte eine Baulücke entstehen, die weitere Begehrlichkeiten weckt.

Nun liegt der Ball beim Landratsamt, das die Zulässigkeit des Bauvorhabens prüfen muss. Der Gemeinderat gab in seinem Beschluss der Kreisbehörde zwei Fragen mit auf den Weg. Das Gremium will geprüft sehen, ob Haus und Garage wegen des großen Abstands überhaupt noch einen Bezug zur Hofstelle hätten und ob eine Baulücke entsteht.

Die Kreisbehörde teilt auf Anfrage der Heimatzeitung mit, dass es sich um ein laufendes Verwaltungsverfahren handele, „das Ergebnis bleibt abzuwarten“. Generell lasse sich sagen, dass im Außenbereich nur solche landwirtschaftlichen Gebäude einer Privilegierung unterliegen, „die am Schwerpunkt der Betriebsabläufe errichtet werden“. Bei einem Austragshaus sie dies regelmäßig „nur in unmittelbarer Nähe zu einer bereits vorhandenen Hofstelle der Fall“. Ob das geplante Austragshaus des Kreisobmanns nah genug an dessen Hofstelle liegt, ließ die Behörde fürs Erste offen.

Klar ist derweil, dass der Gemeinderat Landwirt Scholz keine Steine in den Weg legen wird, sollte das Landratsamt den Vorbescheid abnicken. „Wir sind nicht dagegen“, erklärte Rathauschef Schmid nun auf Anfrage. Den Beschluss habe man gefasst, „damit sich das Verfahren nicht noch weiter verzögert“, so der Bürgermeister, der jetzt die Kreisbehörde am Zug sieht.

Dem Vernehmen nach war Scholz dennoch nicht gerade begeistert über die Ablehnung seines Antrags. Auf Anfrage wollte er sich selbst nicht öffentlich zu dem Vorbescheid und dem weiteren Prozedere äußern.

