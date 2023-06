1200 Teilnehmer beim abschließenden Festzug des Gauschießens in Kinsau

Von: Rafael Sala

Gut 1200 Teilnehmer aus den Vereinen des Schongauer Schützengaus zogen beim abschließenden Festumzug durch Kinsau und wieder zurück zum Festzelt an der B 17. © Leonhard Bader

Wieder ein Höhepunkt: Mit einem großen Festumzug endete am vergangenen Sonntag das 67. Gauschießen in Kinsau.

Kinsau – Über mangelnden Andrang konnte sich der Kinsauer Schützenverein nicht beklagen: An die 1200 Teilnehmer strömten aufs Gelände an der B 17, aus der ganzen Region kamen die Vereine mit ihren Fahnenabordnungen, Kapellen und Schützenvereinen, um eine gute Stunde lang durch den Ort und dann wieder zurück zum Festzelt zu ziehen.

Los ging’s an der Hauptstraße in Richtung Norden, weitere Stationen waren die Bushaltestelle in Richtung Hohenfurch, die Schönwies- und die Römerstraße. Das Areal und die Straßen wurde weiträumig von der Freiwilligen Feuerwehr abgesperrt.

Pfarrer Michael Vogg zelebrierte die morgendliche Feldmesse auf den Wiesen nahe der Bundesstraße 17 bei Kinsau. © Leonhard Bader

Kinsau, Bernbeuern, Burggen, Steingaden, Urspring, Issing, Hohenpeißenberg, Epfach, Reichling, Rottenbuch: Das waren nur einige der Ortschaften in den Landkreisen Weilheim-Schongau und Landsberg, die sich dem Zug angeschlossen hatten. Anschließend folgte ein Platz- und am frühen Abend dann ein Böllerschießen, dazwischen wurde kräftig gefeiert im vollen Festzelt, Musikkapellen spielten auf der Bühne auf, und natürlich fehlten auch die Trommler nicht.

Die Böllerschützen beendeten das 67. Gauschützenfest in Kinsau. © Leonhard Bader

Am Ende des Tages blieben keine Wünsche mehr offen: „Ich bin hochzufrieden“, lautet die Bilanz von Harald Mack, dem Vorstand des Schützenvereins Kinsau. Nun geht es ans Abbauen, was gute zwei Tage in Anspruch nehmen wird. Dass vier Tage lang traumhafte Temperaturen herrschten und fast durchweg die Sonne schien, darf als ein Glücksfall bezeichnet werden. Hatte es doch beim Aufbau teils doch noch kräftig geschüttet. „Einfach sagenhaft, besser hätte es nicht laufen können“, freut sich Mack.

Frühschoppen, Finalschießen der Schützen im Beisein von fast 300 Besuchern, ein Oldtimertreffen mit rund 200 Teilnehmern, Partystimmung im und um das Festzelt herum mit Schiffsschaukel und anderen Angeboten für die Kleinen, dazu Ausschank und Imbiss und abschließend der Festumzug: ein Höhepunkt reihte sich an den anderen.