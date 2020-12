Bahn schafft im Lech Lebensraum für den Flussuferläufer, den er an anderer Stelle verliert

Dass die Deutsche Bahn AG Personen von A nach B befördert und die dafür notwendigen Gleisinfrastruktur errichtet, ist allgemein bekannt. Dass das Unternehmen Kiesflächen für geschützte Vogelarten anlegt, dürften die wenigsten wissen. Am Lech bei Kinsau hat es genau das gemacht: im Rahmen einer „Ausgleichsmaßnahme“.

Kinsau – Er ist vom Aussterben bedroht und steht auf der Roten Liste: der Flussuferläufer. Nahe der Kinsauer Staustufe schufen Umweltexperten der Deutschen Bahn jüngst für den Vogel und seine Nachfahren neuen Lebensraum. Wie Bahnsprecher Bernd Honerkamp mitteilt, gestalteten die Experten im Lech eine Kiesinsel so um, dass sich der Vogel darauf wohl fühlt. „Ziel ist es, Lebens- und Brutmöglichkeiten für die geschützte Vogelart zu schaffen“, so der Sprecher. Laut Honerkamp wurden dazu unter anderem Fichten entfernt sowie kiesige Flachwasserbereiche und freie Kiesflächen angelegt.

Im Landkreis Erding haben die Artgenossen Lebensraum verloren

Ganz uneigennützig war der Einsatz der Damen und Herren der Bahn bei Kinsau aber nicht: Die Flussuferläufer im Lechtal sind gewissermaßen Nutznießer des Schicksals, das ihre Artgenossen am Fluss Isen bei Dorfen (Landkreis Erding) ereilte. Bei der Erneuerung einer Bahnbrücke über die Isen habe man in den Lebensraum des dort vorkommenden Flussuferläufers eingreifen müssen, erklärt Honerkamp den Hintergrund. Da ein Ausgleich für den „artenschutzrechtlich relevanten Eingriff“ vor Ort nicht möglich war, sei in Abstimmung mit den Naturschutzbehörden festgelegt worden, dass dieser an der Lechinsel bei Schongau durchgeführt werden sollte.

Enge Zusammenarbeit mit Naturschützern und Kraftwerksbetreiber

Die Arbeiten am Lech wurden laut Bahn eng mit der Naturschutzbehörde des Landkreises Weilheim-Schongau, dem Wasserwirtschaftsamt, dem Verein „Lebensraum Lechtal“ sowie dem Kraftwerksbetreiber „Uniper“ abgestimmt.

Freie Kiesflächen werden immer rarer

Der Verein „Lebensraum Lechtal“ begrüßt die Ausgleichsmaßnahme nahe der Staustufe in Kinsau. Denn laut Gebietsbetreuerin Claudia Gruber werden die freien Kiesflächen im Lech immer rarer. Genau diese Flächen brauchen aber der Flussläufer und auch der Flussregenpfeifer, die auch am Lech immer seltener werden. Die Vögel seien vom offenen Kiesboden abhängig, um ihre Eier „optimal zu tarnen“, erläutert Gruber. Dem gestauten Lech fehlt ihr zufolge die Dynamik, die Kiesbänke selbst frei zu räumen.

Verein befreit auch Kiesbänke in der Litzauer Schleife

Deshalb hilft ihm der Verein regelmäßig dabei. Gruber verweist zum Beispiel auf eine große Aktion im Dezember 2019. Innerhalb des Projekts „Alpenflusslandschaften“ wurde damals im Bereich der Litzauer Schleife eine der Kiesbänke komplett vom Aufwuchs befreit und so Lebensraum für bedrohte Arten geschaffen.

Für die Ausgleichsmaßnahme der Bahn findet die Gebietsbetreuerin auch ein paar kritische Worte: „Im Prinzip wünscht man sich, dass sie gar nicht erst nötig wird“, meint sie. „Und wenn doch, dann dort, wo die eigentliche Baumaßnahme stattgefunden hat“, so Gruber mit Blick auf den Eingriff in die Natur im Landkreis Erding.

Die Bahn ist dagegen mit sich im Reinen: „Durch die enge Zusammenarbeit und große Unterstützung aller Beteiligten bringen wir ein nachhaltiges Renaturierungsprojekt auf den Weg. Das passt gut zur Konzernstrategie ,#dasistgrün#’, mit der sich die Deutsche Bahn seit Jahren für den Umweltschutz stark macht“, sagt Mathias Krause, Geschäftsleiter der Südostbayernbahn.

