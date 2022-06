Nach Versteigerung und Bietergefecht: „Birklands mit Abstand kleinster Maibaum“ steht jetzt in Kinsau

Da ist der „mit Abstand kleinste Maibaum von Birkland“ nun in Kinsau: Birklands Landjugend-Chef Toni Pröbstl trägt „Bachtaler“-Wirtin Anna-Maria Baumgartner als Dankeschön auf Händen. Links außen Julian Resch, Lebenspartner von Anna-Maria und Wirt. © Herold

„So eine Super-Wirtin muss einfach auf Händen getragen werden“: Das sagte jetzt Birklands Landjugend-Vorstand Toni Pröbstl lauthals vor seiner Mannschaft. Sagt es, spuckt in die Hände und hebt Anna-Maria Baumgartner in die Höhe.

Birkland/Kinsau - Warum? Ganz einfach: Ein kleiner Maibaum hat im Vorfeld für viel Wirbel gesorgt. Als „mit Abstand kleinster Maibaum von Birkland“ hat das Stück Holz Schlagzeilen geschrieben (wir haben berichtet). Um bis zum Aufstellen eines neuen Maibaums, was sich wegen Corona zeitlich über zwei Jahre in die Länge gezogen hat, wollte die Birkländer Landjugend die eiserne Halterung nicht so „nackert“ in der Dorfmitte stehen lassen und entschloss sich, das Unterteil des alten Maibaums dort als sichtbare Übergangslösung stehen zu lassen.

Am 1. Mai, als der neue Maibaum der Birkländer Landjugend feierlich aufgestellt wurde, gab es ein tolles Rahmenprogramm mit einer Versteigerung, die es in sich hatte. Urige Bänke und Stühle, gefertigt aus dem Stammholz des alten Maibaums, gingen weg wie warme Semmeln. Dafür sorgte Michael Staltmayr mit seinen locker flockigen Sprüchen als Auktionator.

Bietergefecht entstand, Baumgartner siegte

Als besonderes Schmankerl bot er natürlich auch den „mit Abstand kleinsten Maibaum von Birkland“ an. Ein Bietergefecht entstand, Anna-Maria Baumgartner aus Kinsau war die glückliche Siegerin. „Ich wollte das tolle Stück unbedingt haben, um es zur Eröffnung unseres ,Bachtaler Biergartens’ in Kinsau als Prunkstück und Mittelpunkt zu präsentieren“, so die junge Wirtin. „Doch wer stellt das gewichtige Stück dort auf?“, war die Frage, die noch geklärt werden musste.

Kein Problem, Julian Resch, Lebenspartner von Anna-Maria, übernahm den „hölzernen Kuhhandel“: „Wenn die Landjugend aus Birkland den besonderen Maibaum bringt, gibt’s für alle Freibier“, lautete sein Angebot, was natürlich ganz schnell mit Handschlag besiegelt wurde.

Gesagt, getan: Birkländer marschieren nach Kinsau

Birklands Landjugend-Vorstand Toni Pröbstl saß jetzt selbst am Steuer seines alten Eicher-Bulldogs, um mit einem Ladewagen den Stamm von Birkland nach Kinsau zu karren. Die Mannschaft folgte im lockeren Fußmarsch. „Eine Stunde waren wir unterwegs“, hörte man später von den Birkländern am Biertisch. Schließlich mussten auch Pausen eingelegt werden, um sich einen Schluck aus der Bierflasche oder eine Umarmung eines der netten Mädels zu gönnen – hat man später am Biertisch erzählt.

Das Aufstellen danach war dann nur noch reine Formsache. „Auf alle Fälle steht jetzt ein toller Blickfang mitten im ,Bachtaler Biergarten’“, so die einhellige Meinung der Gäste am vergangenen Pfingstsonntag – der Wirtin Anna-Maria sei Dank.

HANS-HELMUT HEROLD

