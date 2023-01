Die Kinsauer arbeiten 2023 am Dorfgemeinschaftshaus und an der Wasserversorgung

Von: Manuela Schmid

Die Kinsauer haben viel vor im neuen Jahr 2023. © Stadtstiefel

Gleich zwei wichtige Themen stehen in diesem Jahr in der Gemeinde Kinsau im Fokus: das neue Dorfgemeinschaftshaus und die Wasserversorgung.

Kinsau – Lange Zeit hat sich der Kinsauer Gemeinderat intensiv mit den Plänen beschäftigt, in diesem Jahr kann endlich mit dem Bau begonnen werden: Ein neues Dorfgemeinschaftshaus wird in der Ortsmitte anstelle der alten, baufälligen Turnhalle errichtet.

Aber auch bei der Wasserversorgung gibt es in Kinsau noch einiges zu tun: Neben der Fertigstellung des Notwasserverbundes ist eine Sanierung des Hochbehälters geplant. Zusätzlich hat die Gemeinde aber noch weitere Vorhaben für dieses Jahr, wie Bürgermeister Marco Dollinger erläutert: So werde die Kommune – wie bereits im letzten Jahr – mit der Sanierung diverser Straßen und dem Breitbandausbau fortfahren. Zudem seien interkommunale Projekte mit der Gemeinde Apfeldorf in Arbeit.

Hackschnitzelheizung für alle öffentlichen Gebäude

Aber das zentrale Vorhaben ist natürlich das neue Dorfgemeinschaftshaus: „Das wird uns dieses und auch das ganze nächste Jahr beschäftigen“, blickt Dollinger voraus. Die geschätzte Bauzeit erstreckt sich über zwei Jahre, „doch das kann man natürlich nie ganz genau vorhersehen“, räumt der Gemeindechef ein.

„Als erstes werden wir mit der Hackschnitzelheizung beginnen“, erklärt der Bürgermeister. „Sobald die Witterung es zulässt.“ Das Besondere an der geplanten Hackschnitzelheizung ist, dass damit dann gleich sämtliche öffentliche Gebäude versorgt werden: das Rathaus, der Kindergarten, die Schule – und eben das neue Dorfgemeinschaftshaus.

Marco Dollinger blickt auf 2023 voraus. © Schmid

Gerade in Zeiten von Gasknappheit und möglichen Versorgungsengpässen hat sich die Gemeinde da für eine zukunftsträchtige Lösung entschieden. Es gebe bisher nicht viele Kommunen, die solch eine zentrale Hackschnitzelheizung, wie in Kinsau geplant, verwirklicht hätten, betont Dollinger. Er räumt aber auch ein: „Wir haben natürlich das Glück, dass unsere Gebäude alle nah beieinander liegen.“

Zeitgleich zur Errichtung der Heizungszentrale soll dann auch schon mit dem Abriss der alten Mehrzweckhalle begonnen werden. An derselben Stelle soll ja dann das neue Dorfgemeinschaftshaus entstehen. Der Neubau soll ebenso heuer noch beginnen.

Notwasserverbund mit Schongau so gut wie fertig

Schon viel weiter ist die Gemeinde mit dem Notwasserverbund mit der Stadt Schongau: „Wir sind kurz vor der Fertigstellung“, berichtet Dollinger. „Die Unterquerung unter der B 17 ist bereits fertig.“

Noch in der Planungsphase ist derzeit die Ertüchtigung des Trinkwasserhochbehälters. Der ist in die Jahre gekommen, daher müssen heuer beide Wasserkammern saniert werden. Damit der Hochbehälter, der Quellstollen und die Notwasserübergabestation miteinander kommunizieren können, sind dann noch umfangreiche Arbeiten an der Elektronik notwendig, die ebenso heuer durchgeführt werden sollen.

Interkommunale Zusammenarbeit verstärken

Auch die interkommunale Zusammenarbeit mit der Gemeinde Apfeldorf wird weiter verstärkt. Insbesondere in der Kinderbetreuung: Im Hinblick auf den gesetzlichen Betreuungsanspruch ab 2026 hätten sich die Gemeinden darauf verständigt, dass Schüler aus beiden Orten die Mittagsbetreuung in Kinsau besuchen könnten. Und, dass im Gegenzug auch Kinder aus Kinsau in der Krippe in Apfeldorf aufgenommen werden sollen. Für die Mittagsbetreuung plant die Gemeinde Kinsau dann auch eine bauliche Erweiterung. Desweiteren plane die Gemeinde Kinsau zusammen mit Apfeldorf eine Erweiterung der Kläranlage mit Lagermöglichkeiten.

