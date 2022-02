Kinderbetreuung: Kinsau erhöht Beiträge

Von: Manuela Schmid

Die Gebühren für den Kinsauer Kindergarten steigen. Das hat jetzt der Gemeinderat beschlossen. Einstimmiges Votum © Schmid

Die Gebühren für den Kinsauer Kindergarten steigen: Ab dem nächsten Kindergartenjahr müssen die Eltern etwas tiefer in die Tasche greifen.

Kinsau – Aufgrund von Tariferhöhungen stand nun auch im Gemeinderat Kinsau – wie bereits schon in manchen anderen Gemeinden geschehen – eine Anpassung der Gebühren für den Kindergarten und für die Schulkindbetreuung zur Debatte. Die Verwaltungsgemeinschaft Reichling hatte dazu einen Vorschlag für eine Gebührenerhöhung unterbreitet. Der sah bei den Regelkindern einen Anstieg zwischen acht und 16 Euro im Monat vor. Bei einer Fünf-Stunden-Buchung müssten Eltern beispielsweise künftig 108 Euro im Monat statt bisher 100 Euro zahlen. Bei einer Neun-Stunden-Buchung wären es 156 Euro (statt 140 Euro). Für Krippenkinder sollten die Gebühren wegen des höheren Betreuungsaufwandes stärker angehoben werden: Bei fünf Stunden Buchungszeit müssten Eltern laut Verwaltungsvorschlag beispielsweise monatlich künftig 216 Euro und damit 36 Euro mehr zahlen als bisher.

Bürgermeister Marco Dollinger verwies darauf, dass es bei den Gebührenerhöhungen um eine tarifliche Preisanpassung gehe. Die Tarifsteigerungen würden somit ein Stück weit an die Eltern weitergegeben. Die Eltern würden ja auch einen staatlichen Zuschuss für die Kindergartengebühren erhalten, erinnerte der Bürgermeister. „Unser Kindergarten hat einen hervorragenden Ruf“, stellte der Gemeindechef klar. „Auch sehr viele Eltern von auswärts rufen bei uns an und wollen ihre Kinder bei uns unterbringen.“ Bevorzugt würden aber natürlich die Kinder aus Kinsau aufgenommen. Falls dann noch Restplätze vorhanden seien, könnten diese von auswärtigen Kindern belegt werden. Die Krippen- und Kindergartengebühren würden auch in den anderen Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Reichling erhöht, fügte Dollinger hinzu. Schließlich wollten sich Gemeinden innerhalb der VG keine „Konkurrenz“ machen. Einwände aus dem Gemeinderat gab es gegen die vorgeschlagene Erhöhung nicht, einstimmig segnete das Gremium die neue Gebührensatzung ab.

Nicht nur für die Betreuung von Krippen- und Kindergartenkinder müssen Eltern in Kinsau künftig tiefer in die Tasche greifen. Auch die Gebühren für die Ferienbetreuung von Schulkindern wurden vom Gemeinderat in der Sitzung angehoben. So kostet etwa eine Zwei-Stunden-Buchung statt bisher 50 Euro künftig 55 Euro, bei neun Stunden erhöht sich die Gebühr sogar von 150 Euro auf 180 Euro.

Was die Schulkindbetreuung angeht, hat sich der Gemeinderat auf eine Erhöhung der Gebühren für die Beaufsichtigung während der Ferienzeiten beschränkt. Für die Betreuung der Schulkinder nach dem Unterricht werden weiterhin monatlich 50 Euro (bei einer Zwei-Stunden-Buchung), 75 Euro (für drei Stunden Buchungszeit) bzw. 100 Euro (für vier Stunden) verlangt.