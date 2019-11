ASK: Rauch am Förderband – Großeinsatz

Großeinsatz bei der Firma ASK in Kinsau: Weil es am Förderband eine Rauchentwicklung gegeben hat, rückten gleich acht Wehren aus, um Schlimmeres in der Altpapiersortierungs-Firma zu verhindern. Mit Löschschaum wurde sicherheitshalber gelöscht.

© Hans-Helmut Herold