Altpapier beginnt zu kokeln: Großer Feuerwehreinsatz in Kinsau

Großeinsatz für die Feuerwehrleute aus dem Schongauer Land am Mittwochabend: In einer Faserstoffhalle an der B17 bei Kinsau begann Altpapier zu kokeln.

Kinsau - In einer Faserstoffhalle an der B17 bei Kinsau hat am Mittwochabend Altpapier auf einem Förderband zu kokeln angefangen. Zahlreiche Feuerwehren wurden gegen 23 Uhr alarmiert, da ein größerer Brand in der Halle befürchtet wurde.

Allerdings konnte das Altpapier schnell gelöscht werden, sodass sich der Brand nicht weiter ausbreitete. Die Feuerwehren mussten lediglich noch kontrollieren, dass sich keine Glutnester gebildet haben.

Unter anderem waren Feuerwehrleute aus Schongau, Hohenfurch, Denklingen, Epfach und Kinsau vor Ort.

Auch in Schongau waren am Donnerstag viele Rettungskräfte im Einsatz. An derLechbrücke wurde eine Leiche gefunden.

Alle News und Geschichten aus Schongau und Umgebung lesen Sie immer aktuell und nur bei uns.