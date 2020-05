Neuer Kinsauer Gemeinderat: Mehr miteinander statt übereinander reden

Vier neue Gemeinderäte wurden bei der konstituierenden Sitzung in Kinsau vereidigt. Außerdem wurden der zweite und dritte Bürgermeister gewählt.

Kinsau – Ist nun der Sitzungssaal im Kinsauer Rathaus so groß oder die örtliche Mehrzweckhalle so klein? Vermutlich Zweiteres. Der neue Kinsauer Gemeinderat hat sich wegen der Corona-Vorkehrungen zur konstituierenden Sitzung in der Mehrzweckhalle versammelt. Und trotz Sicherheitsabstands und Einzeltischen sieht das dort gar nicht so arg verloren aus. Das ist eines der Themen, die das neue Gremium in den kommenden Jahren beschäftigen wird: Aus dem Gebäude, einst als Hitlerjugendheim erbaut, soll einmal ein größeres Dorfgemeinschaftshaus werden.

Der zwölfköpfige Gemeinderat Kinsaus um Rathauschef Marco Dollinger hat vier neue Mitglieder: Marion Schilcher, Dietmar Hefele, Christian Mitgefaller und Dr. Ansgar Damm. Sie alle wurden mit den üblichen Worten vom Bürgermeister vereidigt.

Alexander Resch ist wieder zweiter Bürgermeister in Kinsau

Die Bestimmung des zweiten Bürgermeisters war keine große Sache: Alexander Resch stellte sich auf Nachfrage wieder zur Verfügung und wurde mit zwölf Stimmen und eine Enthaltung auch gewählt.

Dollinger fragte in die Runde, ob man wieder einen dritten Bürgermeister wolle. „Er muss halt ein bisschen Zeit mitbringen.“ In der Vergangenheit habe sich dies bewährt, da Martin Schmid ihn bei Notarterminen in Schongau entlasten konnte. Doch Schmid ist künftig beruflich in Weilheim tätig, daher sei es für ihn ein großer Mehraufwand.

Auch dritter Bürgermeister wurde in Kinsau gewählt

Als mögliche Kandidaten wurden Dieter Doppelberger und Markus Lieb vorgeschlagen: Doppelberger lehnte ab, Lieb erklärte sich bereit. Die Wahl: zehn Stimmen für Lieb, eine Enthaltung, eine Stimme (dennoch) für Doppelberger. Mit der Vereidigung von Resch und Lieb war der Gemeinderat komplett.

Als Schriftführerin wurde Christine Eiband, Nachfolgerin von Martha Besel im Sekretariat der Gemeinde, bestimmt. Eigentlich wäre der zweite Bürgermeister Schriftführer, doch Dollinger zog diese Lösung vor, „damit er sich auf die Sitzung konzentrieren kann“.

Diskussion um Sitzungstermine in Kinsau

In dem Entwurf der Geschäftsordnung war als Sitzungstermin der Kinsauer Gemeinderäte der Montag genannt. David Schamper sprach das an: Er wäre nicht unglücklich, wenn es künftig ein anderer Tag als der Freitag wäre. Doch es stellt sich als „Copy and Paste-Fehler“ heraus, da der Entwurf auch für andere Gemeinden erstellt worden sei, wie Wolfgang Hentschke von der Verwaltungs-Gemeinschaft (VG) Reichling erklärte. Es bleibt also beim Freitag, ebenso der dreiwöchige Turnus der Sitzungen. Auch diesen hätte Schamper lieber auf vier Wochen erweitert: „Lieber mal von 20 bis 23 Uhr, auch um 21 Uhr ist der Freitagabend für mich Banane.“

Eine Sorge, die sich nach Liebs Worten im Laufe der Zeit relativieren würde, da es auch wieder zu Ausfällen und Verschiebungen kommen werde. Resch führte dazu an, dass sich bei einem Sitzungsende um 21 Uhr die Gelegenheit biete, noch gemeinsam einzukehren und man so Zeit für andere Gespräche habe: „Etwas mehr Gemeinschaft, das gehört auch dazu.“

Sitzungsgeld in Kinsau soll nicht erhöht werden

Das Sitzungsgeld in Kinsau betrug bisher 30 Euro pro Sitzung. Dollinger stellte in den Raum, ob man die Entschädigung erhöhe solle. Doch in einstimmiger Entscheidung wurde dies nicht von den Mitgliedern gewünscht. Da künftig die Sitzungsvorlage und alle Unterlagen elektronisch versendet werden, werden ohnehin die Gemeinderäte pro Sitzung eine IT-Pauschale von zehn Euro erhalten, da sie dafür ihren privaten Computer und Drucker verwenden müssen.

Dollinger drückte abschließend seine Vorfreude und seinen Optimismus auf die kommenden sechs gemeinsamen Jahre aus: „Ich wünsche Euch und mir ein glückliches Händchen bei allen Entscheidungen. Wir sollten künftig mehr miteinander und weniger übereinander reden. Das ist uns in der letzten Phase des alten Gemeinderats leider nicht immer so gelungen.“

