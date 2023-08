Kinsauer Eltern müssen mehr bezahlen: Gebühren für Kindergarten & Co. steigen

Von: Manuela Schmid

Auch im Kinsauer Kindergarten steigen ab September die Gebühren für die Betreuung an. © Schmid

Für die Betreuung ihrer Kinder müssen Eltern in Kinsau künftig mehr ausgeben: Ab September steigen die Gebühren für den Kindergarten sowie für die Mittags- und Ferienbetreuung von Schülern.

Kinsau – Wie in anderen Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Reichling, so erhöhen sich auch in Kinsau ab Herbst die Kindergartengebühren aufgrund von allgemeinen Kostensteigerungen.

Die VG hatte der Gemeinde mitgeteilt, dass mit Tarifsteigerungen von fünf Prozent zu rechnen sei. Dadurch würden die Personalkosten für den Kindergarten höher ausfallen. Zusätzlich müssten noch energie- und inflationsbedingte Kostensteigerungen einkalkuliert werden. Die Verwaltung hatte dahingehend die Gebühren neu kalkuliert, die vorgeschlagenen Gebührensätze wurden vom Gemeinderat genehmigt.

Bürgermeister Marco Dollinger erklärt, warum eine Gebührenerhöhung unbedingt notwendig sei: „Wir haben für den Kindergarten bereits Mehrkosten in Höhe von 100 000 Euro“, rechnet er vor. Ab September müssen nun die Eltern der Kindergartenkinder für die geringste Buchungszeit von fünf Stunden 22 Euro mehr im Monat zahlen – also 130 Euro statt bisher 108 Euro.

Jeweils abzüglich der Förderung des Freistaats

Für längere Buchungszeiten werden für Regelkinder künftig folgende Gebühren verlangt: 144 Euro im Monat (statt bisher 120 Euro) für sechs Stunden täglich, 158 Euro (bisher 132 Euro) für sieben Stunden, 172 Euro (bisher 144 Euro) für acht Stunden und 186 Euro statt bisher 156 Euro für neun Stunden – jeweils abzüglich der staatlichen Förderung von 100 Euro für Regelkinder.

Was die Krippenkinder anbelangt: Für Kleinkinder steigen die monatlichen Gebühren künftig bei einer Buchungszeit von zwei Stunden täglich von bisher 144 auf künftig 176 Euro, bei drei Stunden von 168 auf 204 Euro und für vier Stunden von 192 auf 232 Euro. Für fünf Stunden erhöht sich die Gebühr von 216 auf 260 Euro, für sechs Stunden von 240 auf 288 Euro, für sieben Stunden von 264 auf 316 Euro, für acht Stunden von 288 auf 344 Euro und für neun Stunden von 312 auf 372 Euro.

Für Kleinkinder gibt es den allgemeinen Zuschuss von 100 Euro nicht: Hier können Eltern nur bei entsprechend niedrigem Einkommen eine Gebührenübernahme beantragen.

Bei der Mittagsbetreuung ist die Erhöhung am deutlichsten

Am stärksten fallen die beschlossenen Gebührenerhöhungen allerdings nicht beim Kindergarten selbst, sondern bei der Mittagsbetreuung der Grundschüler ins Gewicht: Für eine Betreuung nach dem Unterricht wurden bei einer Buchungszeit von zwei Stunden täglich bisher moderate 50 Euro im Monat fällig. Jetzt steigt die Gebühr auf 98 Euro, also fast auf das Doppelte. Für drei Stunden erhöht sich die Gebühr von bisher 75 auf 112 Euro, und für vier Stunden von 100 auf 126 Euro.

Die Mittagsbetreuung wird für Grundschüler aus Kinsau und aus Apfeldorf angeboten. Dabei kommt auch Personal aus dem Kinsauer Kindergarten zum Einsatz. Die neuen Gebühren für die Mittagsbetreuung wurden von der Verwaltungsgemeinschaft Reichling kalkuliert und vom Gemeinderat so bestätigt.

Mehr Geld müssen Kinsauer Eltern künftig auch für die Ferienbetreuung von Schulkindern bezahlen: Die neuen Gebühren liegen je nach gebuchter Stundenzahl zwischen 98 Euro (zwei Stunden Buchungszeit) und 196 Euro (neun Stunden). Bisher wurden zwischen 55 Euro (zwei Stunden Buchungszeit) und 180 Euro (neun Stunden) fällig.