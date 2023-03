Schützengau Schongau freut sich auf großes Fest in Kinsau

Die Vertreter der 30 angehörigen Gau-Vereine trafen sich in Kinsaus Mehrzweckhalle zur Delegiertentagung. © Friebel

Tradition ist bei den Schützen im Schongauer Gau, dass man sich zur Delegiertentagung bei dem Verein trifft, der als nächster Ausrichter für das Gauschießen mit Luftgewehr und Luftpistole ist. Diesmal trafen sich die Vertreter der 30 angehörigen Vereine mit rund 5000 Mitglieder in der Mehrzweckhalle in Kinsau.

Kinsau – Der Kinsauer Schützenverein ist heuer vom 25. Mai bis 11. Juni Ausrichter des 67. Gauschießens. Dafür wird neben der Bundesstraße 17 bei der Tankstelle eigens ein riesiges Festzelt aufgebaut.

Viel haben sich die Kinsauer Schützen, die bei 1100 Einwohnern um die 150 Mitglieder zählen, für dieses Fest vorgenommen. Es wird ein rechter Kraftakt, wie den Worten von Schützenmeister Harald Mack zur Eröffnung der Delegiertentagung zu entnehmen war. Die Schießtermine ziehen sich bis 4. Juni hin. Täglich ab 16 beziehungsweise 17 Uhr kann dann geschossen werden.

Kinsau-Cup für den Nachwuchs

Dazwischen rufen die Kinsauer den Nachwuchs für den 3. Juni zum Kinsau-Cup an die Stände. Das Finalschießen für Schüler bis Erwachsene am 5. Juni dürfte die sportlichste Herausforderung sein. Am 7. Juni treffen sich die Schützen dann zur Preisverteilung des Gauschießens.

Ehrung und Verabschiedung beim Schützengau Schongau: Von links Mike Hörkner, Eberhard Klaus, Sigi Forster und Marina Thurner. © Friebel

Weil bei den Schützen von jeher die Geselligkeit dazu gehört, haben die Kinsauer auch diesbezüglich ein riesiges Programm aufgestellt – mit Oldtimertreffen, Fahrzeugsegnung und Rundfahrt am 8. Juni. Am 9. Juni spielt die Band „Alpenpower“ im Festzelt (Karten gibt es bereits), und der Musiker-Sternmarsch ist für den 10. Juni geplant. Am Sonntag, 11. Juni, klingt das Gauschießen mit Frühschoppen, Kirchenzug, Feldmesse, Festzug sowie anschließendem Böllerschießen mit Blasmusik aus.

Eigentlich wollten die Kinsauer das Gauschießen schon im Jahr 2020 zum 100-jährigen Bestehen des Vereins ausrichten. Doch dann kam Corona. „Ich hatte meine Festrede schon fast fertig, doch dann wurde ich gestoppt“, erzählte Mack. „Veranstaltungen mit über 200 Teilnehmern wurden verboten.“

Lob vom Bürgermeister

Mit weit über 1000 Schützen rechnet Mack auch für heuer, ähnlich wie im Jahr 2019, als in Schwabniederhofen 1119 Schützen an die Stände traten. Zum „abgespeckten“ Gauschießen in Peiting, ohne Festzelt, kamen voriges Jahr 570 Teilnehmer.

„Wir gehören eigentlich mehr zum Landkreis Weilheim-Schongau“, sagte der Kinsauer Bürgermeister Marco Dollinger in seiner Rede und sprach die gute Verbindung der Kinsauer zum Schongauer Schützengau an, um sich anschließend stolz über den heimischen Schützenverein mit seinem aktiven Vorsitzenden Mack auszusprechen: „Der ist sehr engagiert und treibt was um.“

Unterschlupf in Hohenfurch

Dollinger erwähnte auch, dass die Delegiertentagung eine der letzten Veranstaltungen in der ehrwürdigen Gemeindehalle sein würde. Denn die wird in rund zwei Monaten abgerissen und anschließend durch ein neues und modernes Haus ersetzt. Während der Bauphase finden Kinsaus Schützen in Hohenfurch eine vorübergehende Heimat.

Zwei hochkarätige Ehrungen prägten die Delegiertentagung des Schongauer Schützengaues in Kinsaus Mehrzweckhalle. Konrad Schwarz (2.v.re.) aus Urspring wurde zum Ehren-Gauschützenmeister ernannt, und der Apfeldorfer Josef Zeh (2.v.li.) ist jetzt Gau-Ehrenmitglied. Das Protektorabzeichen in Gold, die höchste Auszeichnung, die der Bayerische Sportschützenbund zu vergeben hat, besitzt Schwarz längst. Auch sportlich feierte der Urspringer Erfolge. Zum Beispiel als Kleinkaliber-Gauschützenkönig von 1990, 1996, 2001 und 2018. Doch mehr noch trat der ehemalige zweite Schützenmeister der SG Wies im Gau in Erscheinung. Kleinkaliber-Sportleiter war er 1990 bis 1999, zweiter Gauschützenmeister von 1999 bis 2002 sowie Gauschützenmeister anschließend bis 2022. „Zudem war er maßgeblich am Bau des Schützenhauses beteiligt und Schussmeister der Wieser Böllerschützen“, bemerkte sein Nachfolger Klaus Strauß (re.), der die Ehrung gemeinsam mit Bezirksschützenmeister Alfred Reiner vornahm. Zeh war von 1997 bis 1999 der zweite EDV-Gau-Sachbearbeiter und anschließend bis 2022 EDV-Sachbearbeiter. Wobei Strauß besonders seinen Einsatz zum 60. Bezirksschützentag 2010 in Schongau rausstellte. Nur nebenbei bemerke er, dass Josef Zeh auch sportlich im Einsatz war. Beispielsweise 2006, als er mit dem Kleinkaliber Gauschützenkönig wurde. © Friebel

Auch Bezirksschützenmeister Alfred Reiner zeigte sich erfreut, dass es bei den Schützen nach Corona wieder aufwärts geht. „Die Kinsauer haben sehr viel vor“, sprach er die Nachwuchsförderung an. „Dafür sind die Gauschießen prädestiniert“, bezifferte er den Zuwachs bei den Jungschützen nach Corona auf 14 Prozent.

Zahlen klingen positiv

Gauschützenmeister Klaus Strauß erinnerte an unzählige Ausschusssitzungen und bekräftigte, dass jemand von den drei Gauvorsitzenden – neben Strauß sind dies Werner Ramminger und Evi Baab, immer als Vertreter des Gaues bei vereinsinternen Veranstaltungen präsent war. Auch sprach Strauß Richtlinien bei Ehrungen und das Waffengesetz an, das weiter verschärft werden soll.

Positiv hörten sich anschließend die Zahlen von Gau-Geschäftsführerin Anja Lechner an: 82 000 Euro Einnahmen standen im abgelaufenen Geschäftsjahr 76 000 Euro an Ausgaben gegenüber. Im Kassenbestand sind 41 143 Euro.

Ehrungen

Über weitere Aktivitäten im Schützengau berichteten danach Gausportleiter Mike Hörkner und Gaudamenleiterin Melanie Schmölz, die neben den sportlichen Einsätzen die geselligen Damentage ansprach. Ebensoviel hatte Gaujugendleiter Thomas Haseitl über den erfolgversprechenden Nachwuchs der Schützen im Gau vorzutragen.

Im Verlauf der dreistündigen Tagung wurde auch geehrt. Neben zwei hochkarätigen Ehrungen standen Mike Hörkner, Martin Fischer aus Peiting sowie die ausgeschiedenen Eberhard Klaus, der aber intensiv mit der Chronik beschäftigt ist, Sigi Forster und Marco Epp aus Schongau sowie Marina Thurner, Veronika Edenhofen und Lukas Raffler zur Ehrung an.

DIETMAR FRIEBEL