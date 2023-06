Spektakuläre Großübung in Kinsau: Zahlreiche Rettungskräfte bereiten sich auf Ernstfall vor

Zusammenarbeit immens wichtig

Bei einem Einsatz ist die Koordination verschiedener Feuerwehren und Rettungskräften Garant für ein erfolgreiches Gelingen. In Kinsau wurde das nun geübt.

Kinsau – Genau 18.13 Uhr heulen in Kinsau und den umliegenden Gemeinden die Sirenen. In Schongau und Landsberg wird über Funk alarmiert. Wenige Minuten später treffen die ersten Fahrzeuge an der alten Gemeindehalle in Kinsau ein.

Über die Leitstelle Fürstenfeldbruck ist der Alarm ausgelöst worden. „Gebäudeeinsturz nach Explosion“ lautet der Funkspruch. Exakt fünf Minuten später ist das erste Fahrzeug der Kinsauer Wehr am Einsatzort. Daniel Dollinger übernimmt die Einsatz-leitung der Feuerwehren.

Am Rande des Geschehens steht als Übungsleiter Kreisbrandmeister Thomas Lindner. Er hat mit Kinsaus Kommandanten Martin Linder die Übung ausgearbeitet, die es wahrlich in sich hat. Nach einem Gebäudeeinsturz sind insgesamt 14 Personen vermisst. Deshalb wird Großalarm gegeben, zu dem die Feuerwehren, das Technische Hilfswerk, Rettungskräfte des BRK sowie Notärzte alarmiert werden.

Zum Auffinden der Verschütteten wird die Drohnengruppe der Feuerwehr Landsberg angefordert, um Aufnahmen mit der Wärmebildkamera zu machen. „Uns ist das Zusammenspiel aller Kräfte wichtig“, so Lindner, der mit Kreisbrandinspektor Bernhard Glatz und Kreisbrandmeister Thomas Schmid zwei weitere Beobachter an seiner Seite hat.

Bürgermeister hatte die Idee zur Großübung

Die Idee zu dieser Übung hatte Bürgermeister Marco Dollinger. Als er die Abrissarbeiten der Gemeindehalle verfolgt und das „Beton-und- Balken-Mikado“ betrachtet, erkennt er in dem Gewirr einen geeigneten Platz zum Üben.

Dollinger holt Georg Kölbl, den Inhaber des Abrissunternehmens mit ins Boot. Dieser gibt grünes Licht. Zwei kleine Übungen im Vorfeld sind erfolgreich, die Großübung kann starten. Mit eingebunden ist die örtliche Landjugend. Alles soll ja möglichst real aussehen, vor allem die Verletzungen der vermissten Personen.

Großübung von Rettungskräften in Kinsau: Verletzungen sollen real aussehen

An den Verletzungsmustern müssen dann vom Rettungsdienst die erforderlichen Maßnahmen ergriffen werden. Stefanie Dick von der „Realistischen Unfalldarstellung“ in Pflugdorf-Stadl trägt dabei dick auf. Sie präpariert mit Draht und viel Farbe, Toilettenpapier und Gelatine die Verletzungen. Isabelle bekommt ein Stück Baustahl durch das Bein, bei Emma ist es ein offener Bruch. Der Kabelkanal wird durch Christophs Brust gezaubert.

+ Gruselig realistisch waren die Verletzungen, die den Mitgliedern der Landjugend „angeschminkt“ wurden. © Hans-Helmut Herold

Stefanies Bruder Alexander Dick wird die Hauptrolle der Statisten übernehmen. Die Übung selbst verläuft dann sehr realistisch. Schreie der Verletzten dringen nach draußen. Die Drehleiter der Schongauer Wehr kommt zum Einsatz. Mit ihr kann man unwegsame Meter über die Schuttberge überbrücken und mit dem Rettungskorb ganz nah an den Verletzten herankommen.

Großübung von Rettungskräften: Technisches Hilfswerk muss Grobarbeit leisten

Da ist ein ruhiger Daumen des Maschinisten am Joystick gefordert. Das Technische Hilfswerk muss Grobarbeit lesten. Schwere Balken werden herangeschleppt und Stempel eingesetzt, um Betonteile zu sichern. Per Steckleiter können dann die Kräfte in die Tiefe steigen. Nicht ungefährlich, lose Betonbrocken müssen abgetragen werden. Schweißtreibende Arbeit in voller Montur. Es zählt jede Sekunde, um an den letzten eingeklemmten Verletzten zu kommen.

„Brauchst Du noch Hilfe – wir machen Blutdruck – Spritze ist aufgezogen – nee mach Du das – hier intubieren“ – Kommentare und Wortfetzen schallen von der Verletzten-Sammelstelle herüber. Hier koordiniert Einsatzleiter Thorsten Müller die Notärzte und 16 Rettungskräfte.

+ Das Technische Hilfswerk leistete Knochenarbeit und sicherte die Unfallstelle ab. © Hans-Helmut Herold

Die Teams sind eingespielt, jeder Handgriff sitzt. Die Verletzten werden auf verschiedene Krankenhäuser verteilt. Einsatzleiter Müller notiert, wohin der jeweilige Verletzte kommt. „Patient 13 verstorben“, so sein nüchterner Funkspruch an die Leitstelle.

Einsatzleiter Thomas Lindner beendet gegen 20.15 Uhr die Übung. „Es war wichtig, die Zusammenarbeit der drei Blaulichtorganisationen zu üben“, so Lindner. „Dass dies an so einem ausgefallenen Objekt möglich war, hat die Übung unwahrscheinlich bereichert.“

Insgesamt 130 Menschen waren an der Großübung beteiligt, an der die Feuerwehren aus Kinsau, Apfeldorf, Diessen, Schongau, Kaufering und Denklingen mitwirkten. Für den Fall, der hoffentlich nie eintritt.

