Die Leonhardiverehrung in Reichling wird seit 1435 urkundlich erwähnt. Heuer findet das traditionelle Leonhardifest am morgigen Samstag, 3. November, statt. Mit dabei sind seit über 45 Jahren die Islandponys von Kinsau, um den Segen von St. Leonhard erhalten.

Reichling – Es sind treue Gäste, die Isländer aus Kinsau, die jedes Jahr über Epfach, den Lech und hoch durchs Immental, ein Stück entlang des König Ludwig-Wegs, hinauf nach Reichling reiten. Es dauert gut zwei Stunden einfach, um die 14 Kilometer auf den Rücken der Pferde zu überwinden.

Vor allem sind es junge Damen, die Islandpferde reiten. Mit Reithelmen und in ihren dicken Norwegerpullovern sind sie am Leonhardiritt in Reichling nicht mehr wegzudenken.

Nach dem Umritt bekommen Pferde und Reiter sowie die Kutschen und Festwagen ziehenden Rösser den kirchlichen Segen am Bruckberg, vor der Kulisse der Kirche St. Nikolaus. Das Erinnerungsschleiferl für ihr Pferd sind sichtbare Zeichen der Teilnahme am Ritt zur Ehre des „Viehheiligen“ Leonhard.

Bereits in zweiter Generation, seit 49 Jahren, züchten die Erhards in Kinsau Islandpferde. Als Ignaz Erhard damals begann, Urlaub auf dem Bauernhof anzubieten, schaffte er sich Islandpferde an. „Sie sind kinderfreundlich, ein Familienpferd“, erzählt er. Sie werden als Herde in Offenstallhaltung gehalten. Seit über 45 Jahren leben auf dem „Lechtalhof“, wie der Ferienhof in Kinsau heißt, zahlreiche junge Menschen ihr Hobby, das Reiten, aus.

Ausritte machen sie jedoch nicht nur durch das schöne Gelände über Wiesen und durch Wälder, der Leonharditag in Reichling ist ein jährliches Muss für die Reiterinnen. 39 Mal ist Ignaz rübergeritten nach Reichling. Er erzählt: „Ich bin immer mit der Gruppe geritten, es ist nie etwas passiert, wir waren den ganzen Tag unterwegs, die Kinder hat es immer darauf gefreut. Das Heimreiten ging viel schneller, weil die Isländer heim wollten, deshalb ging es im Galopp dahin“, erinnert er sich.

„Einmal sind wir gleich nach Kinsau wegen Starkregens umgedreht, und ein andermal war es eiskalt, da sind wir daheimgeblieben“, erzählt Erhard weiter. Einmal waren es sogar 18 Personen, die auf den Islandpferden mitritten.

Sein Sohn Raimund ritt schon als Sechsjähriger mit. Heute ist er es, der die Tradition fortsetzt und wie sein Vater die jährliche Einladung annimmt und mit Reitschülerinnen zum Leachardstag kommt.

Ignaz Erhard wurde 2007 von der Leonhardi-Bruderschaft für sein 40-jähriges Teilnehmen mit einem geschnitzten Pferd geehrt. „Für mich ist es immer eine Ehre gewesen teilzunehmen, denn wenn ma scho Rösser hot, soll ma beim Leonhard danken“, so der Senior. Er möchte auch erwähnen, dass es beim Leonhardiritt in Reichling für die Reiter vom Bäcker und Metzger immer eine kostenlose Brotzeit gab und gibt.

Gisela Klöck