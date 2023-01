Zentrale Lechrain-Strom-Achse muss erneuert werden

An der 110 KV-Hochspannungsleitung durch das Lechrain-Gebiet müssen die Masten und die Leiterseile erneuert werden.

Infoveranstaltungen in Epfach und Kinsau

Zwei Info-Abende für interessierte Epfacher und Kinsauer waren der erste Schritt, bevor die LEW Verteilnetz GmbH (LVN) zur Erneuerung der Lechrain-Leitung in die Detailplanung einsteigt.

Epfach/Kinsau – Hochspannend sind solche Sprechstunden selten. Aber das Projekt hat sehr wohl mit Hochspannung zu tun. Gemeint ist die auf 110 Kilovolt ausgelegte Lechrain-Leitung, die von Schongau bis Merching verläuft und 70 Kilometer lang ist. Mit Abzweigen hat sie mehr als 280 Masten. Sie wurde in den 1940-er Jahren errichtet und ist eine wichtige Versorgungsleitung mit zentraler Bedeutung für die Aufnahme von Strom aus erneuerbaren Energien, wozu die Wasserkraft am Lech gehört.

Die LVN, eine 100-prozentige Tochterfirma der Lechwerke AG (LEW), kümmert sich in Schwaben und im westlichen Oberbayern um ein Stromnetz mit etwa 36 000 Kilometern Länge. „Es muss ertüchtigt werden, weil es in der Region immer mehr Zubau an erneuerbaren Energieträgern wie Wasserkraft, Windkraft und Photovoltaik gibt“, erklärte Stefan Huggenberger von der LVN bei den Infoveranstaltungen. Die maximale Einspeiseleistung von zwei Gigawatt soll bis zum Jahr 2030 verdreifacht werden.

Masten und Leiterseile müssen ersetzt werden

Mittlerweile sind die Masten und Leiterseile am Ende ihrer technischen Lebensdauer angelangt. Alle Gittermasten werden daher erneuert. Die künftigen werden zirka drei Meter höher gebaut. Nach Möglichkeit sollen sie neben den bestehenden Masten errichtet werden. So lässt sich eine provisorische Abstützung für die bestehenden Seile vermeiden. Die alten Gittermasten werden verschrottet; jeder wiegt zirka fünf Tonnen, schildert Stefan Huggenberger.

+ Den Planungsstand für die Hochspannungsleitung veranschaulichten Margot Wiedenmann-Häusler, LEW-Pressesprecher Ingo Butters (links) und Norbert Heinrich. © Jais

Die Firma LVN investiert mehr als 40 Millionen Euro in das Gesamtprojekt. Bis 2030 soll die Maßnahme abgeschlossen sein, blickt Ingo Butters voraus, der Pressesprecher bei LEW. Die Trasse wird in zwölf Planungsabschnitte aufgeteilt: Acht Genehmigungsverfahren sind bei der Länge der Leitung erforderlich.

Durch die Investition soll die dauerhaft verlässliche Stromversorgung in der Region sichergestellt werden mitsamt der notwendigen Transportkapazitäten für Strom aus erneuerbaren Energien, wie Butters weiter beschreibt.

Generelles Thema Energieversorgung

So wie jetzt für Epfach und Kinsau, soll auch für den Ort Seestall noch eine Bürgersprechstunde zur Vorinformation abgehalten werden. Das sind zwischen Schongau und Landsberg die drei Gemeinden beziehungsweise Ortschaften, die direkt von der Trasse betroffen sind.

„Öfters als früher, als Fragen zu elektromagnetischen Feldern, Standorten oder Veränderungen an Masten hinterfragt wurden, ist inzwischen bei Bürgersprechstunden das generelle Thema der Energieversorgung in den Fokus gerückt“, fasst Butters die Gespräche bei den Informationsveranstaltungen für Epfach und Kinsau zusammen.

Knapp acht Kilometer lange Leitung

Die Bürger-Info bildete ebenso wie die Abstimmung mit den Gemeinden den ersten Schritt, danach beginnt das Genehmigungsverfahren. Zwischen Epfach und Kinsau steht die Erneuerung der knapp fünf Kilometer langen Hauptleitung sowie der beiden Abzweige zu den Lechstaustufen 9 und 10 an, die zusammen etwa drei Kilometer lang sind. Dieser Abschnitt ist einer von insgesamt zwölf Planungsetappen.

Weitere Maßnahmen der LVN sind die Leitung zwischen Bidingen und Schongau, wo bis zum Mooshof bei Schwabbruck Betonmasten errichtet wurden, sowie die Leitungen von Urspring nach Schongau bis Peißenberg und die Freileitung von Landsberg nach Honsolgen.

JOHANNES JAIS

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.

Alle News und Geschichten aus Schongau sind auf unserer Facebook-Seite zu finden.

Die Heimatzeitungen im Landkreis Weilheim-Schongau sind unter „merkur_wm_sog“ auf Instagram vertreten.