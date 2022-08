100 Balkon-Kraftwerke für Peiting

Von: Johannes Jais

Auf dem Balkon, an der Fassade, auf der Terrasse, auf dem Dach: Die Stecker-PV-Anlagen können vergleichsweise einfach angebracht werden. © Sunset Energietechnik GmbH

Peiting – „Wir sind da inhaltlich komplett beieinander“, rief Bürgermeister Peter Ostenrieder Dr. Günter Franz zu. Beim Antrag von dessen Grünen-Fraktion, 100 Balkon-Kraftwerke in der Gemeinde mit einem Zuschuss zu fördern und dies wegen der aktuellen Energiekrise „nicht auf die lange Bank zu schieben“ (Zitat Franz) wurde einhellige Zustimmung verzeichnet.

Die finanziellen Mittel (bis zu 12.000 Euro in der Summe) werden in den Nachtragshaushalt für 2022 aufgenommen. Damit folgte das Gremium einem Vorschlag Norbert Merks (CSU). „Ich würde es in den Nachtragshaushalt reintun“, meinte dieser. Die Zuschüsse werden aber erst ab 2023 – nach Installation der Anlagen – ausbezahlt, ergänzte Ostenrieder.



Der Antrag sieht vor, dass alle mit Wohnsitz im Gemeindegebiet, die eine neue Stecker-PV-Anlage bei sich installieren und davon ein Foto, Leistungsnachweis und die Rechnung einreichen, von der Gemeinde zwei Euro je zehn Wp (Warr-Peak) installierter Leistung als einmaligen Zuschuss erhalten.



Stecker-PV-Anlagen bestehen in der Regel aus bis zu zwei PV-Modulen mit einer Maximalleistung von 600 Watt und einem Wechselrichter, die grundsätzlich überall auf einem Grundstück installiert werden können, z.B. auf dem Balkon, an der Fassade, auf der Terrasse und natürlich auch auf dem Dach. Häufig können dies die Bewohner selbst in die Hand nehmen, wenn ein wenig handwerkliches Geschick vorhanden ist. Die Anmeldung kann mit etwas Unterstützung jede/jeder bewältigen.



Der produzierte Strom von bis zu 600 Kilowattstunden im Jahr wird direkt in den Stromkreislauf der Wohnung eingespeist. Eine 600 kWp Anlage kann ein Viertel bis ein Drittel des Strombedarfs eines Einpersonenhaushalts erzeugen.



Dies sei bei derzeit 30 Cent pro Kilowattstunde durchaus lohnend. Der überschüssige nicht verbrauchte Strom wird in das Netz eingespeist und nicht vergütet. Die Kosten für die meisten Stecker-PV-Anlagen werden sich in zirka zehn Jahren amortisieren, erklärt Fraktionssprecher Franz im Antrag.