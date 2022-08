Happy birthday, Mrs. Ward

Teilen

Anne und John Ward, die seit 50 Jahren ihre Urlaube in Peiting verbringen. Umringt von ihren Kindern, Enkeln und Urenkeln, Karl und Peppi Schmid und Bürgermeister Peter Ostenrieder, der zum Gästejubiläum und auch zum 101. Geburtstag gratulierte. © Gemeinde

Peiting – Fast ihr halbes Leben schon zieht es Mrs. Anne Ward aus dem englischen Sheffield immer wieder nach Peiting. Und das ist eine ganz schöne Weile: Erstmals kam sie 1972 zu Besuch, nun feierte sie ihr Gästejubiläum und ihren 101. Geburtstag.

Zu einer ganz besonderen Gratulation konnte am Dienstag Bürgermeister Peter Ostenrieder gemeinsam mit der Leiterin der Tourist-Information, Andrea Deibler, gehen. Mrs. Anne Ward aus dem englischen Sheffield feierte am Samstag ihren 101. Geburtstag in der Peitnachgemeinde. Und nicht nur das, ihre ganze Familie, 15 Personen bestehend aus Ehemann John, Kindern, Enkeln und Urenkeln, nahm daran teil.



Sie alle haben entsprechende Ferienwohnungen und Zimmer in Peiting gebucht und genießen eine Woche lang die Gegend. „Am Montag beispielsweise war die Familie auf der Zugspitze und hat ganz begeistert von der neuen Seilbahn erzählt“, schildert Ostenrieder.



Der Geburtstag alleine wäre ja schon Grund genug um zu feiern und zu gratulieren, aber es kommt noch etwas dazu: Anne Ward, ihr Ehemann John und Sohn Johnathan haben seit dem Jahr 1972 – nun also schon seit über 50 Jahren – ihre Urlaube in Peiting verbracht. Mittlerweile waren es wohl an die 40 Aufenthalte hier. Jedes Mal mit anderen Begleitern aus der Familie oder dem Freundeskreis, aber das Herz von Anne Ward hängt an Peiting, wie sie auch beim Besuch des Bürgermeisters erzählte.



Entstanden ist diese Freundschaft durch einen Luftballonwettbewerb im Jahr 1971. Johnathan hatte einen Ballon mit Karte verschickt, der landete am Schmauzenberg. Dort fand ihn der damals siebenjährige Albert Schmid, brachte ihn seinen Eltern Karl und Peppi, und die schrieben einfach eine Karte an den Versender: Familie Ward.



Es entwickelte sich zunächst eine Brieffreundschaft und dann auch sehr schnell eine persönliche Freundschaft, die bis heute anhält. Neben einem Blumenstrauß in Weiß-Blau, den Farben Bayerns und Sheffields, überreichte der Bürgermeister einen Kalender „den es nicht zu kaufen gibt“ mit Fotos aus Peiting im Jahresverlauf.



Diesen Bildkalender hatten nur die Mitarbeiter des Marktes Peiting erhalten bisher, umso größer war die Freude bei Anne Ward, die nun die schönsten Motive Peitings mit nach Hause nehmen kann. Am Dienstag und Mittwoch stehen noch Oberammergau und der Tegernsee auf dem Programm, bevor am Donnerstag die Heimreise nach Großbritannien folgt.