110-jähriges Gründungsjubiläum für „D´Schnalzbergler“ Böbing

Von: Rasso Schorer

Weckruf um 8 Uhr morgens. Am Sonntag machten die Böllerschützen klar: Jetzt geht‘s weiter. © Hofacker/D‘Schnalzbergler

Böbing – Als man am Donnerstag bei herrlichem Wetter ins Festzelt einzog, waren sich alle einig: Die Vorbereitungen hatten sich gelohnt. Rund ums zweite Juniwochenende haben „D´Schnalzbergler“ ihr 110-Jähriges gefeiert.

Das zufriedene Fazit des Vereins bestätigten auch an die 400 registrierten Teilnehmer, die zur Oldtimerrundfahrt gekommen waren. Ältestes Fahrzeug war ein „Dieselross“ der Fa. Fendt von David Bertl aus Schönberg. Der Meißtpreis ging an Rottenbuch mit 39 Fahrzeugen und der Weitpreis nach Biberach. Im Festzelt spielte die „Stegreifmusi“. Abends stieg dann im vollen Zelt das Musikantentreffen der Blas- und Musikkapellen aus Bad Bayersoien, Rottenbuch, Schönberg und Böbing. So gesellig und gut gelaunt ging es weiter. Am Freitag mit „Orchester Kurzweil“ und „DJ Darnok“, am Samstag ganz boarisch mit den „Pfaffenwinklern“ und der „Oimsummamusi“.

„Höhepunkt war dann der Sonntag, der bereits um 8 Uhr mit dem Weckruf der Böllerschützen begann“, schildert D‘Schnalzbergler-Sprecher Franz-Xaver Schaller. Nach dem Kirchenzug fand am Kriegerdenkmal die Fahnen-Nachweihe statt. Die Fahne von 1963 war ja über den Winter renoviert worden. Pfarrer Fegg, selbst Trachtler, hielt eine bayrische Trachtenpredigt und die„Illachtaler“ Rottenbuch übernahmen wieder die Patenschaft. Nach der Fahnenweihe überbrachte Kabarettist Wolfgang Krebs, in der Rolle des Edmund Stoiber, eine heitere Einladung zu seiner Benefizveranstaltung am Freitag, 30. Juni, für die Freywis-Orgel in Rottenbuch.



Alles aufgeboten

Bei den Feierstunden im Festzelt wurde dann alles aufgeboten, was ein Trachtenfest braucht. Ehrentänze der Trachtenvereine, Auftritte der Trachtenjugend und Singkinder und natürlich Festreden. Peter Erhard, Schirmherr und Böbings Bürgermeister, überreichte einen Scheck über 2.000 Euro zur Fahnenrenovierung an 1. Vorstand Hans Benedikt jr. Musikalisch wurde die Feier von der Blaskapelle Böbing umrahmt.



Mit neu geweihter Fahne: Die Fahnenabordnung beim Umzug. © Hofacker/D‘Schnalzbergler

Doch was wäre ein Trachtenfest ohne Festzug? 151 Schnalzbergler gingen mit. Ihnen folgten die Trachtler aus Rottenbuch, Schöffau, Polling, Bad Bayersoien, Peißenberg und Neukirchen sowie sämtliche Dorfvereine aus Böbing. Auch die Gaustandarte des Lechgaus mit Gauvorstand Franz Multerer war dabei. Musikalisch begleiteten die Festkapelle Böbing, der Trommlerzug aus Rottenbuch sowie die Kapellen aus Polling und Peißenberg.



„Gänsehautmoment“

Die Musikkapelle Rottenbuch gestaltete dann abends einen schwungvollen Festausklang. „Der Posaunenchor ‚Zum Städtele hinaus‘ bei dem alle Posaunisten mitgemacht haben, war dabei ein wunderschöner ‚Gänsehautmoment‘ zum Abschluss“, schildert Schaller. Zwischenfälle gab es keine. An dieses Fest werde man sich noch lange erinnern, freut sich Schaller über die große Unterstützung der Bevölkerung und der Gemeinde sowie die vielen Gäste.



Gaujugend in Peiting

Nach vier Jahren Pause darf nun auch wieder der Gaujugendtag des Lechgaus stattfinden. Am kommenden Sonntag, 25. Juni, treffen sich die Jugendgruppen aller Vereine in der Schloßberghalle in Peiting. Beginn ist um 13.30 Uhr, der Eintritt ist frei.